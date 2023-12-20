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​Как получить компенсацию за травму в гололед? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как компенсировать лечение после падения на скользком тротуаре

​Как получить компенсацию за травму в гололед? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Зимние катания — это здорово, только если вы планируете повеселиться на катке или горке. А скользить по обледеневшему тротуару по пути на работу уже не так весело. Куда можно пожаловаться на гололедицу и как получить компенсацию за лечение − рассказали эксперты Объясняем.рф.

Как доказать?

1. Если после падения вы получили травму, вызовите скорую помощь. Попросите медиков зафиксировать адрес, причину и обстоятельства — падение на неубранной или необработанной наледи. Если кто-то был рядом и видел, как вы упали, попросите у него контакты. Могут потребоваться показания свидетелей.

2. Сделайте фото или видео места падения. В кадр должны попасть наледь, окружающая обстановка, по возможности — название улицы и номер дома. Если ваше падение могло попасть на видеорегистратор какой-нибудь машины, камеру наблюдения магазина или подъезда — попросите запись.

3. Если потребовалось лечение, соберите документы — справку из травмпункта, выписку из медкарты, рецепты врача и чеки на лекарства, договоры на оказание платных медицинских услуг и все, что может послужить доказательством.

Куда жаловаться?

Зависит от того, где вы упали:

  • на придомовой территории — отправляйте претензию в управляющую компанию, ТСЖ или жилищный кооператив. Уточнить можно на портале ГИС ЖКХ;
  • возле школы, поликлиники или другого госздания — жалуйтесь в администрацию этой организации;
  • у магазина, аптеки или другой частной собственности — отвечать будет собственник здания или арендатор. Информацию можно получить в ЕГРН;
  • на муниципальной земле — в переходе, на тротуаре или остановке транспорта — обращайтесь в местную администрацию.

В претензии опишите обстоятельства происшествия: место, время, последствия. Укажите, сколько вы потратили на лечение, и приложите копии документов, подтверждающих расходы.

Что делать, если не реагируют на жалобу?

Если ваше обращение проигнорировали, стоит обратиться в суд. Размер компенсации морального вреда определит судья в зависимости от тяжести травмы, последствий и продолжительности лечения.

Советы, которые помогут устоять на ногах:

  • ходите аккуратно, не спешите и не отвлекайтесь на телефон. Не убирайте руки в карманы и не занимайте тяжелыми сумками, чтобы сохранять равновесие;
  • смените каблуки на обувь с нескользкой рельефной подошвой. Если такой нет, можно прикрепить набойки, натереть подошву наждачкой или наклеить на нее изоленту — это уменьшит скольжение;
  • если все-таки не устояли на ногах, осторожно поднимайтесь, по возможности держитесь за опору, не стесняйтесь попросить помощи у прохожих.

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Сегодня в 11:18, просмотров: 161, комментариев: 0
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