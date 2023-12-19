Что ждет водителей в новом году

В России в 2024 году правила дорожного движения могут ужесточить. Водители боятся, что изменения принесут многочисленные штрафы. Что ожидать в новом году − в обзоре siapress.ru.

Никаких «кенгуру»

Минтранс доработал поправки к ПДД о запрете превышать среднюю скорость между камерами. Подобную практику называют «эффектом кенгуру»: водители тормозят перед фото- и видеофиксацией, а потом снова разгоняются. Изменения планируют ввести 1 сентября 2024 года.

Вместе с этим, власти планируют внести поправки к КоАП со штрафами за превышение средней скорости. Напомним, 2021 году водителей перестали наказывать за это нарушение. А в январе 2022 года МВД назвало возвращение штрафов за превышение средней скорости преждевременным из-за правовых пробелов.

О камерах

С 1 сентября 2024 года вступят новые правила об ограничении применения комплексов фотовидеофиксации. Закон включает в себя перечень оснований для установки оборудования автоматической фиксации нарушений, обязательное предупреждение о камерах, а также согласование с ГИБДД мест дислокации, передают в Autonews.

В новых правилах говорится о том, что теперь комплексы фотовидеофиксации разрешено устанавливать на аварийно опасных участках дороги, в местах проведения дорожных работ, автобусных полосах, перекрестках, пешеходных переходах и так далее. Вдобавок, основанием для установки камеры будут служить частые ДТП на участке дороги. Например, более четырех аварий без пострадавших.

Между тем, передвижные комплексы фотовидеофиксации планируется перераспределять после «прекращения обстоятельств». Это может быть, например, завершение ремонтных работ.

Кроме того, местные власти будут передавать в МВД точные данные об установке камер и все зафиксированные нарушения. Регионы будут обязаны финансировать расходы на содержание камер.

Конец удаленному техосмотру?

С 1 марта 2024 года в России могут усложнить возможность оформления диагностической карты в «серую», то есть без фактического посещения техосмотра. Соответствующий проект приказа разработали в Минтрансе. Ведомство подчеркнуло, что закон направлен на недобросовестные пункты техосмотра, которые оформляют карты удаленно для получения прибыли. Таким образом они подвергают риску участников дорожного движения.

«Улучшенная методика расчета призвана исключить возможность необоснованного завышения значений пропускной способности отдельных пунктов технического осмотра. Результатом реализации данной меры станет поддержка добросовестных операторов технического осмотра и повышение качества его проведения», − объяснили Autonews в Минтрансе.

На пересдачу

В 2024 году у ряда водителей права станут недействительными. С 1 апреля вступят в силу изменения в ст. 25 и 26 федерального закона «О безопасности дорожного движения». С этого момента иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут признавать недействительными в России в следующих случаях:

по истечении одного года с даты получения либо приобретения лицом, являющимся (являвшимся) иностранным гражданином или лицом без гражданства, вида на жительство;

по истечении года после получения таким лицом гражданства России;

по истечении одного года с даты первого после получения иностранного национального водительского удостоверения въезда в Россию их владельца-россиянина.

Однако есть и исключение: изменения не коснутся граждан России, которые получили права в Белоруссии и наоборот — граждан Белоруссии с российскими правами, которые получили вид на жительство в России.

Подчеркнем, что с 1 апреля у автомобилистов будет время до 1 апреля 2025 года, чтобы переучиться и оформить российский документ.

Стаж для прав

С 1 апреля 2024 также введут изменят правила получения водительских удостоверений. В основном поправки в закон «О безопасности дорожного движения» касаются «автобусной» категории D. Теперь для кандидатов в водители автобуса появилось новое требование: водительский стаж − права категории B (легковые автомобили) или C (грузовики) − должен быть не менее одного года, сообщают «Известия».

Не допустят до сдачи экзаменов

С 1 апреля 2024 года могут быть не допущены до сдачи экзаменов на права лица, ранее привлеченные к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В список также входят лица, привлеченные за «невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества и не имеющие при этом права управления транспортными средствами либо лишенные такого права», добавили в «Известиях».

Теперь они смогут сдать экзамен на получение прав только по истечению года с даты окончания назначенного им административного наказания.