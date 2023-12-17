На что обратить внимание при покупке искусственной елки

С каждым годом искусственные елки становятся все красивее и ярче. Как ее выбрать и на что обращать внимание при покупке – рассказали эксперты Роскачества.

Первая встреча

Первое ваше знакомство с елкой начинается с внешнего осмотра. Вот на что нужно обратить внимание.

Проверяйте сами ветки и корпус на наличие трещин и разломов.

Тщательно проверяйте комплектацию в коробке.

Обхватите ветку рукой и проведите против «роста» – выпадение, выгибание и ломкость будут говорить о некачественном товаре.

Лучше отдать предпочтение елкам с металлическим каркасом. Они прочнее тех, чей «ствол» сделан из пластика.

Не покупайте елку, на которой указано, что ее произвели несколько лет назад (5 и более). Иногда материал может стареть (особенно если каждый год елка стоит на свету), и чем старше елка на момент покупки, тем меньше она может прослужить.

Что должно быть на этикетке?

При покупке елки на рынке или в магазине (рекомендуется второе), обращайте внимание на наличие этикетки.

Если безопасность категории продовольственных товаров регулируется техническими регламентами, то в некоторых видах непродовольственных есть пробелы – искусственные елки как раз в них попадают. Для искусственных елок нет регулирующего техрегламента и ГОСТа, они не должны проходить обязательное подтверждение соответствия. Но это не означает, что на них не распространяется закон о защите прав потребителей.

В соответствии с этим законом на этикетке должны быть указаны: название изделия; изготовитель (и его товарный знак при наличии); дата выпуска; срок эксплуатации (или уточнить, что он неограничен); материал, из которого изготовлено изделие; условия эксплуатации и предостережения (например: «не перегибать провод», «держать вдали от источников нагревания»); штрихкод для идентификации. Текст должен быть на русском языке и может быть продублирован на языках народов РФ.

Если товар выпущен на территории Европейского союза и произведен для европейского рынка, на нем может стоять знак «европейское соответствие» (СЕ). Он не подтверждает качество, но означает соблюдение требований безопасности ЕС.

Знак добровольной сертификации на этикетке – это «зеленый свет» для покупки. Это значит, что производитель по своей инициативе прошел добровольную сертификацию. Но на практике такое встречается редко, ведь процедура требует затрат: и времени, и денег.

А вот оптоволоконные елки или со встроенной гирляндой уже подпадают под действие ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Они должны быть обязательно промаркированы знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза (знак представлен в виде аббревиатуры «EAC»). Это значит, что изделие прошло оценку соответствия требованиям безопасности.

Важно отметить, что это касается устройств, которые работают от электрического тока (для работы которых нужно вставлять вилку в розетку). То есть требование не распространяется на елки со встроенной гирляндой на батарейках. Как правило, батарейки покупаются отдельно и регулируются нормативными документами в зависимости от типа.

На что обратить внимание, выбирая елку с гирляндой?

Степень защиты. Выбирая елку с гирляндой, посмотрите на степень защиты от влаги и сухих веществ (пыли) – она маркируется буквами IP и двумя цифрами. Чем выше цифра, тем более устойчивы светодиоды к любым погодным условиям. Так, IP 20 больше подходит для дома, а IP 44, 65, 67 – для улицы (выдерживает дождь, снег, мороз).

Длина шнура. Обратите внимание на длину шнура. Он должен быть достаточно длинным, чтобы елка с подсветкой стояла на безопасном расстоянии от розетки. Поскольку стандарты, применяемые к елкам с иллюминацией, отсутствуют, то логично опираться на требования ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 «Светильники. Часть 2-20. Частные требования. Световые гирлянды»: согласно им, от последней лампочки гирлянды до штепселя должно быть не менее 1,5 метров.

Тип гирлянды. Смотрите на тип гирлянды – ламповый или светодиодный. Второй экономичнее, при этом, если перегорит одна лампочка, все остальные продолжат светиться (в случае с ламповыми погаснут все огоньки).

Елка пахнет. Это нормально?

В большинстве случаев елки изготавливают из полимеров (пластиков) – обычно это полиэтилен (ПЭ) или поливинилхлорид (ПВХ). Гораздо реже – из резины (чаще она идет в комбинации с другими полимерами). Реже елки могут производиться из волокна (с виду напоминает леску). Оно может быть изготовлено из полиэтилена, или полиамида, или полиэтилентерефталата.

Хорошо изготовленный полимер абсолютно безопасен. Полимеры – это высокомолекулярные соединения, которые не испаряются. Другое дело, что при производстве елки используют вещества, из-за которых искусственное дерево потом пахнет «химией»: различные пластификаторы, смазки, клеи, растворители и так далее. В составе их обычно не указывают.

Обычно все посторонние запахи быстро выветриваются, но если елка некачественная или слишком старая, то, скорее всего, запах никуда не денется.

При правильном хранении качественная елка может прослужить несколько лет – десять и более. Хранить ее лучше в прохладном сухом помещении без доступа света, чтобы «хвоя» не потеряла свой цвет. Перед использованием ПВХ-елку можно протереть тканью с небольшим количеством касторового масла (это смягчает материал и продлевает ему жизнь). Полимер – довольно стойкий, но надо иметь в виду, что иногда елки могут изготавливать из переработанного пластика.

Со временем полимеры могут начать стареть. Очень сложно назвать конкретный срок службы, так как он зависит от материала, технологии изготовления и условий хранения (не надо хранить елку рядом с отопительными приборами, с доступом ультрафиолета). Старый пластик становится жестким (возможно, липким) и снова начинает пахнуть теми вспомогательными химическими веществами, которые пусть и в небольшом количестве, но остались в составе. К сожалению, от этого запаха трудно избавиться, и с каждым годом будет хуже. Такую елку лучше выбросить.

Как не бывает дыма без огня, так и не бывает неприятного запаха без причины. Да, новая елка будет пахнуть вспомогательными веществами, но если технология изготовления не была нарушена, то запах будет не слишком резким и почти полностью выветрится за несколько дней – просто протрите новую елку и подержите в проветриваемом помещении. Если запах сильный, никак не исчезает (или уменьшился совсем незначительно), если «хвоя» легко слетает, потерян блеск, появилась хрупкость, ломкость, то, скорее всего, у вас разрушающаяся от времени или изначально не очень качественная елка.

Маленький совет: обратите внимание на елку – выставочный образец в магазине. Вероятно, она уже простояла в торговом зале несколько дней или недель. Если в радиусе 1–1,5 метров от нее ощущается химический запах, то это повод насторожиться.

Насколько искусственные елки пожароопасны?

Поскольку Новый год ознаменован не только вспышками бенгальских огней и салютов, но и пожаров, то в состав елки предусмотрительно добавляют термостабилизаторы и антипирены. Обычно это соли органических кислот бария, кадмия, цинка, кальция, реже свинца. Их добавляют в небольшом количестве, и нужны они для того, чтобы препятствовать распространению пламени, а также поглощать дым, тем самым минимизируя попадание в воздух токсичных веществ. К сожалению, из-за отсутствия стандартов никто не обязывает производителя указывать содержание противопожарных компонентов, и на практике узнать, точно ли они есть в составе, трудно.

Полиэтилен сам по себе очень легко воспламеняется и будет гореть, пока не сгорит полностью. При горении выделяются низкомолекулярные парафины, углекислый и угарный газ, что некритично. Иная картина с ПВХ: с одной стороны, он относится к самозатухающим – загоревшись, скоро сам и потухнет. С другой, при горении выделяются углекислый газ, угарный газ и хлористый водород, и последний является удушливым. Хорошая новость в том, что при производстве елки из ПВХ термостабилизаторы относятся к вспомогательным веществам и по умолчанию входят в состав.

В составе также может быть эластомер (резина). Он горит очень хорошо, поэтому с такой елкой нужно быть вдвойне осторожными.

Насколько экологична искусственная елка?

Экотренды и новые технологии не стоят на месте. Например, несколько лет назад британская компания Polythene научилась производить биоразлагаемый полиэтилен из сахарного тростника. И уже сегодня в ряде товаров (в том числе и в искусственных елках некоторых марок) можно встретить примесь такого материала. Но большинство производств работает с «традиционными» полимерами.

Производство искусственных елок на заводе и доставка издалека (например, из Китая) сопряжены с большими затратами энергии; кроме того, на производство пластмассовой елки тратятся невозобновляемые ресурсы: мономеры получают из газа, нефти, угля и др. Сюда же прибавляем углеродный след (увеличивается количество парниковых газов), который образуется при производстве и транспортировке елок. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), углеродный след искусственной китайской ели, купленной в Москве, составляет около 57 кг СО2. Рост концентрации углекислого газа в атмосфере приводит к изменению климата, – рассказывает Марина Шалгинских, экотренер, участник экологического движения «РазДельный сбор».

Из-за неоднородного состава искусственные елки не принимаются в переработку. Следовательно, либо попадают на свалку, где вызывают закисление грунтовых вод, либо сжигаются и выделяют при этом токсичные газы в атмосферу.

Когда выбрасывать искусственную елку?

Искусственная елка должна прослужить около 15 лет, чтобы оказаться более экологичным вариантом, чем живое дерево.