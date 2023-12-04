Почему Югра заинтересована в новых автомобильных и железных дорогах

Югра совместно со Свердловской областью построят новую дорогу, когда сократит путь друг к другу на четыре часа. Пока неизвестно, будет ли это широкая дорога или стандартная двухполоска, но сама по себе эта инициатива будет полезна для жителей и экономики обоих регионов. Но стремиться явно нужно к тому, чтобы в Югре появились полноценные автобаны (четыре полосы с разграничителем), которые позволят не просто быстро и безопасно пересекать округ с запада на восток и с севера на юг, но и станут транспортными магистралями для транзитных пассажиров и грузов. Это может стать большим плюсом для экономики и в целом жизни Югры. Почему так – рассуждают ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем. В первом эпизоде мы обсудили историю с тем, как территория, которую раньше занимал совхоз «Северное», будет, предположительно, отдаваться под жилую застройку. Какая застройка там, скорее всего, будет, и какая там могла бы быть, мы обсудили в предыдущем эпизоде, так что посмотрите, если вас эта тема интересует.

Пока про новую тему. Вот инфраструктура. Новые возможности для жизни, новые возможности для развития. Было сделано заявление буквально накануне о том, что планируется строительство новой дороги, которая соединит Югру и Свердловскую область. Причем так соединит, что сократит среднее время поездки, так чтобы попасть из Югры в Свердловскую область, часа на четыре. То есть дорога, судя по всему, действительно будет очень неплохая. Там со своей стороны ее должны построить и Югра, и Свердловская область. Область строит больше: там что-то, по-моему, семьдесят три километра они должны построить, Югра что-то типа двадцати семи. И начнется это дело в 2025 году, ну, как закончится, так закончится. Пока таких вот сроков сложно назвать.

Тем не менее, вот мне кажется, что если бы все люди, которые в России пытаются запретить какие-нибудь праздники или какой-нибудь способ половых отношений, занялись вот такими проектами, типа инфраструктурными, которые создают реальную базу для развития, а не только разговоры, у нас страна двигалась бы, конечно, в куда более лучшее пространство для жизни. Что думаешь по поводу этой дороги, и какие ожидания от нее?

Тарас Самборский: Ну, к счастью, люди, которые занимаются тем, чем ты только что сказал – всевозможным запретительством – не сидят в правительствах регионов, а в регионах сидят люди более прагматично настроенные, понимающие, что им нужно создавать пресловутое пространство для качественной жизни своих граждан. И у них, видимо, меньше времени на то, чтобы заниматься всякими глупостями. поэтому, естественно, строительство трассы, соединяющее Югру со Свердловской областью через север – да, это идея изумительная, она прекрасна. Только я не понял, ты называешь какие-то десятки километров, а между Ханты-Мансийском и Екатеринбургом, все-таки, если брать по линейке, по прямой, где-то шестьсот с чем-то, соответственно...

Д.Щ.: Нет-нет, там речь идет о том, чтобы достроить с двух сторон так, чтобы уже включить в существующую дорожную сеть.

Т.С.: Чтоб включить в существующую.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: идея изумительная, если бы не одно «но». На самом деле, «но» этих несколько. Хорошо, что мы соединим каким-то недостающим звеном всю автомобильную транспортную цепочку от Югры до Свердловской области. Все прекрасно. Ладно, хотя бы этот этап. Странно, конечно, что мы к нему шли многие годы и десятилетия, но вот дошли наконец. Идея очевидная.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Идея очевидная, потому что это действительно удобно. Это удобно не только югорчанам, это удобно ямальцам, которым не надо ехать до чуть ли не Тюмени. Да, собственно, до Тюмени надо ехать, чтоб попасть в Екатеринбург. Ясно, что чем больше транспортных артерий на территории любого региона, особенно такого пустынного, как Югра, потому что все, что там на запад от Ханты-Мансийска, в общем-то, такая таежная пустыня, там очень мало населения живет. Все это дает импульс к развитию местных территорий, их экономик, местных деревень, городов – это очевидные вещи.

Тут дело вот в чем: может быть, понимая все трудности с бюджетом, с планированием бюджета на долгосрочную перспективу, пора заявлять такую фундаментальную серьезную программу, программу на десятилетия и на столетия вперед, о строительстве полноценных автобанов, которые бы пересекали Югру, соединяли Югру с соседними регионами. Не только на запад, с Екатеринбургом, со Свердловской областью, но и на восток – на Томск, ну и дальше там на юг, на Новосибирскую область. И это бы сделало Югру не тупиковым направлением для автоперевозок, а транзитным.

А что такое транзит? Транзит – это деньги. Это всегда, это просто рост экономики. Через любые транзитные узлы идут потоки грузов, идут пассажирские перевозки. Это значит появление нового людского какого-то, человеческого капитала. Это все очень здорово развивает экономику. Вот сургутский эконмический узел является крупнейшим в стране транзитным, ну, собственно, Югра, но центр-то у нас – по Сургуту, по Сургутскому району, крупнейшим транзитным узлом по нефтегазу. И вот мы видим очевидные же плюсы для местной и региональной экономики это дает.

Да это крупный очень проект, ну, например, построить автобан от, я не знаю, Стрежевого до, ну туда дальше, через Ханты, через Белоярский и на Свердловскую область. Круто? Очень круто. Дорого? Ну, невероятно дорого. Реализуемо? Ну, если федеральный центр дает отмашку, наверное, да, но, опять-таки, федеральный центр отмашку на трассу Москва-Казань дал когда, в каком году? По-моему, еще при Ельцине это было. А проект вот идет с большим-большим скрипом. Но тем не менее, как проект, на который надо ориентироваться, я думаю, это очень хороший проект и правильный проект. Вот эти все кусочки, которыми мы соединяем когда-то там построенные дороги, ну неплохо, но опять, это не транспортная артерия. Ну, проехать там на «Ниве» своей, на «уазике», ну пожалуйста там. А обеспечивать потоки грузов, которые формируют экономику, наполняют местный бюджет дополнительными доходами – это уже не работает такая схема.

Д.Щ.: Но вот, кстати, про потоки грузов. Просто один нюанс. Буквально на днях было заключено соглашение между правительством Югры и Wildberries о том, что в Сургутском районе появится транспортно-логистический центр вот именно Wildberries складской. На там, на сколько, на какие-то огромные, то есть там на 6 миллиардов инвестиций. Но это в том случае, конечно, если Wildberries будет продолжать работать так, как оно продолжает работать. Просто есть в этом некоторые сомнения. Но тем не менее, то есть это уже такие заделы, которые, если будет появляться дорога, то будут появляться такие центры, будет появляться такая логистика – это, конечно, это огромные деньги.

Т.С.: Ну, слава богу, прекрасно. Несколько лет назад «Магнит» заявлял о строительстве гигантского логистического центра где-то тоже в Сургутском районе, и я не слышу ни одной новости об успешной реализации этого проекта. Может быть, мы вообще просто что-то пропустили, и они там уже создали сотни рабочих мест и платят миллиарды в бюджеты разных уровней. Нет, логистический центр – это прекрасно. У нас территория вокруг моста, первого моста через Обь, особенно вот на том берегу, уже Нефтеюганском – это сплошная зона будущих логистических центров. Там тоже что-то предполагается. То есть логистические центры сами по себе прекрасны, но они должны обладать… Они должны быть интегрированы в современную транспортную инфраструктуру.

Дорога в две полосы, которая имеет статус, там я не знаю, какой у нее, статус региональной дороги, она не решает этих всех проблем. Ну, понятно, фура проедет, но тысячи фур не проедет. просто от этой дороги, во-первых, ничего не останется, во-вторых, без необходимой инфраструктуры по обслуживанию вот такого грузопотока подобная индустрия не работает. Все, это понятно. А Югра, несмотря на ее северное расположение, действительно занимает... Ну, это не уникальное положение, но она занимает достаточное положение для того, чтобы поконкурировать с южным транспортным потоком, который идет через Тюмень, потому что на севере тоже, вот на этой широте географической, тоже находится огромное количество жителей, и если мы перейдем дальше вот там, ну, Томская область, там, я не знаю, Красноярский край – все это можно соединять. Вообще, чем больше транспортных артерий пересекает любую страну, тем эта страна живее себя чувствует. Это перемещение людей. Мы же говорили несколько раз о том, как было бы здорово в Югре иметь вот эту вот по горизонтали пересекающую какую-то скоростную железнодорожную или струнную транспортную систему, обеспечивающую...

Д.Щ.: Но это мечта, конечно, да.

Т.С.: Ну это мечта, но, опять-таки, мы же в космос как-то полетели, это же тоже была мечта. Все мечты сбываются. И это же обеспечивает скоростное перемещение людей, рабочей силы, из одного населенного пункта в другой населенный пункт с возможностью их возвращения на ночевку. Это все работает в мире, и те страны, те регионы, которые занимаются своими транспортными системами, начинают очень интенсивно расти в экономике своей. Они обгоняют своих конкурентов и забирают на себя транспортные потоки, грузовые потоки, пассажирские перевозки.

Если бы Югра пошла в создание подобной программы транспортной карты, я не знаю, там дорожной карты, как Наталья Владимировна любит говорить. Какой-то такой всеобъемлющей транспортной системы Югры, которая бы объединила скоростные шоссе. Пусть их будет одно на всю Югру, ради бога, но пусть оно будет. Пусть мы соединим Томскую и Свердловскую области через Югру, и мы увидим этот невероятный экономический эффект. И социальный, кстати говоря, тоже. Потому что к нам по этим дорогам будут приезжать новые люди. Новые люди – это те, кто ищут место приложения своих экономических сил где-то. Вот они нам будут повышать региональный валовый продукт.

Эта транспортная система должна содержать транспортные узлы, вот где пересекаются, железнодорожное сообщение, дорожное сообщение, авиасообщение, вода. Вода, то есть мы просто на воде живем, и Обь все-таки пять-шесть месяцев в году может работать как большая транспортная система. Вот тогда это просто было бы все зашибись. Это был бы очень крутой регион с развитой транспортной, логистической системой перевозок грузов, людей. И об этом можно только мечтать и надеяться. Ну а то, что мы вот этот кусочек, девяносто километров с чем-то, построим и соединим через север Свердловскую область с Югрой – пять баллов, молодцы. Продолжайте дальше, товарищи.

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо, мы будем завершать. Подписывайтесь на наш канал на Youtube, ставьте лайки, читайте расшифровки на siapress.ru. Через неделю снова увидимся. Всем до свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока, как всегда.