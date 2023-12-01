Какой проект жилой застройки совхоза «Северное» в Сургуте мог бы сыграть в пользу города

В Сургуте, по всей видимости, под жилую застройку уйдет территория бывшего совхоза «Северное». Вопрос о переводе этой земли из сельскохозяйственной категории в жилую (причем высотную) был вынесен на публичные слушания, и с высочайшей долей вероятности будет одобрен в администрации города. Теперь возникает другой вопрос – а может ли это быть такой проект ЖК, чтобы стать для города настоящим прорывом? Его обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский – издатель газеты «Новый Город» – на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет всем, друзья. Привет-привет-привет.

Д.Щ.: Сегодня поговорим про одну интересную тему, которая касается Сургута, и другую, которая у нас побольше – про Югру. Начнем с сургутской. Очередные публичные слушания, как мы понимаем теперь, это единственный способ общественного контроля за решениями, которые власть принимает в сфере строительства. Публичные слушания – это много разных вопросов, касающихся разных микрорайонов, но в принципе, самый такой центральный и, скажем так, интересный, принципиальный вопрос касается земли под бывшим совхозом «Северное».

Вообще, конечно, впору книгу писать об этом чудесном предприятии, которое прожило невероятную жизнь, было развалено в течение предыдущего десятилетия. Этот развал потянул за собой уголовное дело против на тот момент действующего главы города, в последствие он был оправдан, и сейчас, буквально только недавно, завершилась ликвидация этого предприятия. И, соответственно, осталось большое пространство, которое оно занимало. То есть все эти теплиц и так далее – это все достаточно большая земля, вот там, где в районе Нефтеюганского шоссе. И теперь предлагается эту землю перевести из разряда вот этих самых сельскохозяйственных земель в разряд, барабанная дробь, какой же вы думаете?

Т.С.: Парков и скверов.

Д.Щ.: Во, точно! Это был неправильный ответ. Правильный ответ – жилищное строительство, конечно же. Максимально высокое, максимально, такое, жирненькое Ж-4 жилищное строительство. Давай обсудим вообще вот именно перспективу, что можно было бы, может быть, сделать с этим самым несчастным совхозом. Можно ли было что-то из него собрать, потому что были, когда он закрывался, были разговоры, что придет инвестор, который сделает там сельхоз предприятие, он там все сделает, а теперь, кстати говоря, тот, кто владеет этой землей, а это не город, он получит, скажем так, масштабное увеличение стоимости этого земельного участка. Потому что одно дело, когда он был под сельхоз – это один разговор, а другое дело, когда он будет Ж-4 – это будет стоить совсем других денег. Я уж не знаю, скажет ли спасибо этот самый инвестор отдельным чиновникам, которые это решение имплементируют, или ограничится просто благодарностью в воздух, во вселенную, тем не менее. Вот что ты думаешь, как бы можно было расшить эту историю, как она вообще могла трансформироваться в городе, если бы он управлялся с меньшим задором с точки зрения жилищного строительства?

Т.С.: Ну, во-первых, конечно, этот владелец земли прыгает от счастья до седьмого неба. Видимо, до той же самой высоты, до которой хотят построить новые дома. Но это вообще сегодня мечта любого владельца любого кусочка земли: вот бы пришел какой-нибудь застройщик и на его месте чего-нибудь такое вот воткнул, и все жизненные проблемы решены. Значит, тут вот, кстати, еще интересно, кто бенефициар этой земли, известное это лицо, связанное как-то, не связанное с этими процессами. Хотя это не имеет никакого значения на фоне масштабности того проекта, который заявляется и выносится на публичные слушания.

Итак, да, наши наивные потуги мечтать о создании рекреационных зон на месте бывших промышленных предприятий напрасны, видимо, надо забыть об этом. Вероятнее всего вот это направление формирования Сургута как удобного города завершено, потому что, ну, я так думаю, что власти исходят из простого понимания ситуации: у нас есть парк за Саймой, парк «Кедровый луг», маленькие парки, типа «Парк энергетиков», сквер Старожилов и так далее. Кстати, больше нет, вот заметим, вот все – мы перечислили – четыре ровно пальца нам хватило. Ну., у нас есть пойма Саймы...

Д.Щ.: Нет, ну еще есть парк, как там, микрорайон 20А, по-моему, он называется, там, где «За ручьем», вот там у них тоже есть парк, который еще более-менее из сохранившихся территорий.

Т.С.: Ну хорошо. Но за ручьем – оно фактически примыкает к Сайме, и это вот то, что все находится в пойме трех рукавов Саймы, поймы Бардаковки, ну немножечко, видимо, будет как-то осваиваться пойма Оби. И то, я думаю, исключительно в контексте жилищной застройки Массовой. Но, поскольку люди требуют каких-никаких зон отдыха, то формально эта тема будет отрабатываться. Централ-парка, конечно, не возникнет в Сургуте, но очень жаль, хотя очень просится.

Итак, жилье, конечно, на месте совхоза «Северный» сама по себе идея неплохая, это ясно, но вот, опять-таки, о чем мы с вами разговариваем, о каком формате жилья. Если это будут человейники, то, конечно же, любой нормальный, здравый человек воскликнет – нет! Ну нет-нет-нет! С множеством восклицательных знаков. Доколе! И так далее до бесконечности. Аргументировать эту позицию не имеет смысла, она абсолютно очевидна. Но если скороговоркой, город Сургут достаточно застроен массовым жильем, вот тем однопроектным, однотипным. Причем, не потому что это строит один или какой-то два там каких-то застройщика.

Однотипное жилье, потому что оно отвечает, вот любое девелопер сегодня, который присутствует в Сургуте, вот скажем так, первая тройка лидеров, пятерка, включая ушедших с рынка недавно, строят все однотипное жилье по одной простой причине – это жилье имеет очень сильную плотность застройки, это жилье строится по однотипным проектам. Даже если мы наблюдаем какие-то изменения фасадов или в пресловутой высотности. У нас вот чиновники сейчас любят словом «доминанта», «высотная доминанта» сбивать прицел у публики, разинувшей рот и следящей за всем этим процессом. А на самом деле, не важно кто строит и как он строит, по какой технологии строит, важно то, что на маленьком участке земли строится огромное количество квартир в высокоэтажных зданиях. И вот это вот, это определяет сегодняшний архитектурный облик Сургута, к сожалению.

Так вот, если бы на территории совхоза «Северный» был применен другой подход к архитектурной политике, такой, как используют сегодня многие города российские, столица наша это использует, то было бы прекрасно. Но я имею в виду большой, не просто жилищный, а жилищный деловой комплекс в стиле современного мегаполиса, где строятся не высокоэтажные здания, лофты, апартаменты, то есть квартиры и апартаменты – это юридически разные виды недвижимости, и они все работают, они все формируют рынок, они все формируют оборот жилья – это очень важная штука. Какие-то опенспейсы, кафе, спортзалы, бассейны, медицинские центры, образовательные центры, школы. Таких примеров, кто в Москве бывает, а половина делового Сургута в Москве просто живет, им эти все примеры даже приводить не надо. Но у нас там Андрей Филатов, он же заявлял, что ему очень симпатичен опыт московского Депо. Это такой общепитовский кластер, который на заброшке какой-то возле Белорусского вокзала создали из депо, соответственно. Троллейбусного.

Д.Щ.: Очень хорошо его сделали.

Т.С.: Я был там пару раз – да, это прекрасное место. И планы Андрея Филатова в отношении сургутского рынка, если они будут соответствовать такому представлению, они прекрасны, ради бога, давайте. Вот вам карты в руки – реализовывайте. Тут же рядом, кто знает Москву, возле Белорусской жилищный комплекс «Большевик». Я там случайно оказался, и я специально просто отменил одну встречу, я ходил, балдел просто. Как можно из, ну, это промышленные все объекты бывшие, создать совершенно прекрасный, современный, на уровне там Нью-Йорков, Лондонов, всех этих современных, прекрасных мегаполисов, не просто жилье, а жилое пространство.

Вот, кстати, тоже неплохой термин, которым бы не помешало оперировать всем нам в обсуждении того, что надо в Сургуте строить – жилое пространство. А это означает, что не только квартиры натыканы одна на другую, как бусинки на длинную цепочку, а это проезды, проходы, парковки, скверы, лавочки. Возможность позаниматься фитнессом, возможность тут же перекусить, возможность оставить ребенка в каком-то обучающем центре на время. И это все архитектурно очень современно. Это все визуально работает на созерцательность.

И человек психологически в подобных районах или микрорайонах, в подобных центрах, он освобождается от того гнетущего состояния, в которое его ввергает сегодняшняя массовая застройка. Причем люди ведь не очень понимают, что с ними происходит: почему они угрюмые, почему у них настроении портится, когда они подъезжают к своему дому, и там мозг начинает уже автоматически просчитывать варианты парковки, въезда, разъезда со встречной машиной на одноколейном проезде. А пока человек доберется до своей квартиры, ему еще надо преодолеть подъезд, дверь эту страшную, тяжелую.

Д.Щ.: Отстоять очередь в лифт.

Т.С.: Да-да-да. Пройти по этому коридору, который уставлен санками, велосипедами, какими-то ботинками грязными, пакетами с мусором. Ну, в общем, это весь, мы представляем себе, социальный быт, в который ввергается город Сургут. И вот он приходит домой уже в состоянии, если там не депрессии, то, во всяком случае, полного уныния, и вот так вот работает современная архитектура, которая нежелательна, скажем так. А другая архитектура, она формирует совершенно другой социум: улыбающийся, да, со своими проблемами, но это социум, это нормальный средний класс, который хочет полноценно жить, который не хочет запереться изнутри на сто засовов в своей квартире, преодолев вот эти все барьеры и препятствия социальные, а который хочет побыстрее, наоборот, выйти и погулять, и проводить больше времени вот в такой среде.

Поэтому территория совхоза «Северный», с моей точки зрения, является очень крутым способом попробовать реализовать в Сургуте подобный проект. Потому что таких участков немного. Мне вот на ум еще приходит, ну, все, что между улицей или проспектом Набережный, Бардаковкой – вот этот кусок до католического храма и вот сюда вот до мечети. Вот эта вся территория, которая принадлежит бывшему деревообрабатывающему комбинату. То там тоже что-то подобное могло бы возникнуть однажды. Никакие не высотки, никакие вот эти вот...

Д.Щ.: Но у нас еще есть НТЦ. В НТЦ будет тоже много жилья.

Т.С.: Сложный разговор про НТЦ. Можно, конечно, сюда завернуть, но мы можем тогда поломать тему. Если НТЦ, кроме заявленных научных и лабораторных каких-то производств, там территорий, площадей, офисов, реализует еще проект качественного жилья вот в той логике, о которой мы сейчас говорим, это не будет что-то страшное, поверьте. Жилье строится во всем мире. Снести какой-то завод или переселить завод за пределы центра любого муниципалитета в другую территорию, за его окраины, в какую-то промышленную зону, перестроив его и создав его, поместив его в современную оболочку – это нормально. А на этом месте построить жилье – и это нормально. По этому пути, опять-таки, та же Москва идет очень успешно.

А вот мне еще на ум пришел, кто, опять-таки, Москву знает, там район Красная Пресня – Территория завода «Рассвет». Этот «Рассвет» – военный, там Королев работал, ракеты свои собирал во Вторую Мировую войну. И он пересекается там одним проулком, Столярный называется, и туда не было доступа людям. И вот они несколько лет реновируют эту всю территорию, они вот эти корпуса завода превращают в лофтовое жилье, в какие-то там рестораны невероятные – один на другом сидит. Там бассейн, там поликлиники. Ну, то есть это настолько стала живая территория, интересная, куда вот просто ты хочешь зайти и уже там проводить какое-то время и не высовываться оттуда. Это военный завод, вы понимаете. Ничего там такого особенного ни архитектурно, ни, тем более, социальной не было.

Вот, делают прекрасную территорию. Совхоз «Северный» мог бы стать крутой площадкой такой, даже не экспериментальной, а прорывной, что ли, где отрабатывается новый подход в строительной, жилищной, ну, или просто в строительной, градостроительной политике Сургута. Я не знаю, как будут проходить слушания, как они пройдут. То есть я догадываюсь, как они пройдут, и мы с тобой оба догадываемся, как они пройдут. Тем более мы догадываемся, какое будет вынесено итоговое решение. Под воздействием непреодолимых обстоятельств, естественно, победит: а) типовая застройка; б) высотная застройка; в) уплотнительная застройка. И мы получим точно такой же микрорайон, какие сейчас возникают в Сургуте повсюду. А можно было бы, еще раз говорю, попробовать сделать совершенно что-то новое. Сургут, кстати, ждет развития в сторону промзоны, и совхоз «Северный» – это первая ласточка. А если туда дальше уходить – на восьмой промузел, вообще в сторону, ну вот туда вот – на запад...

Д.Щ.: На север.

Т.С.: Ну север, запад – вся эта огромная промзона, она, я думаю, ждет своего часа, и, если к тому времени город не маргинализируется в силу многих и объективных, и субъективных причин, субъективные мы обсуждаем, а объективные – это возможные проблемы с нефтяной отраслью или с газовой отраслью. В общем, посмотрим, как это все будет развиваться. Если Сургут не станет искать, как, кстати, все-таки заявляется, что должен делать НТЦ, не станет искать новых способов существования, выживания за счет интеллектуальных каких-то механизмов, то да, он будет маргинализироваться, к сожалению. Но вот промзона, а совхоз «Северный» – это начало этой промзоны, это очень перспективная с точки зрения создания нового типа пространства территория.

И я думаю, что архитектурные власти Сургута должны применить неимоверные интеллектуальные и административные усилия для того, чтобы разворачивать строительную индустрию города вот в этом направлении. Или привлекать новых девелоперов, так как они делают сейчас с той же «Брусникой», они же привлекают нового девелопера, и мы видим, что новые и новые участки отходят иногороднему застройщику, который пытается конкурировать с местными. А конкуренция, как мы знаем из учебников по экономике, это всегда очень хорошо, правда. Ну вот, собственно, и все. То есть, скажем так, резюмируя: надежд на какой-то крутой проект мало, они ничтожны, но они есть, и мне кажется, что нужно бороться за идею реализации подобных современных жилищных пространств, которые делают любой мегаполис конкурентоспособным.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, по поводу развития пространств мы поговорим еще в следующем эпизоде. Он будет посвящен тому, что планируется строительство дороги, которая соединит еще Югру и Свердловскую область и сократит время пути достаточно серьезно. Так что переходите, если интересно. Пока подписывайтесь на нас в Youtube и ставьте лайки. И поехали дальше.