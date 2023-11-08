С какими проблемами столкнулись собственники гаражей на автостоянке по улице Юности в Сургуте

Тема парковочных мест беспокоит жителей Сургута не первый год. Между тем большая часть местных жителей ставят машины везде: во дворах, на обочинах дорог и других возможных локациях. Они ни имеют ни своего гаража, ни места в паркинге. И все-таки находятся и те, кто выделяет свои средства для места на автостоянке, надеясь на лучшие условия, однако сталкиваются с различными проблемами. С ними в редакцию siapress.ru обратились собственники гаражей автомобильной парковки по улице Юности, 8.

Гаражная часть размещена на 3-7 этажах многофункционального здания со встроенными помещениями, введена в эксплуатацию с 2007 года, содержит порядка 448 гаражей, находящихся в частной собственности и мест общего пользования (коридоров, проездов, въездной, выездной рампы и т.д.), часть которых уже требует капитального ремонта.

Все − в гараж!

В первую очередь, что бросается в глаза — это открытый вход в помещение. Любой человек может зайти туда без ключа, что и получилось сделать корреспонденту редакции siapress.ru. При этом диспетчер на первом этаже не проверяет документы посетителей, хотя ранее исполнял подобную функцию, по словам собственников.

Оказалось, что в связи со сменой ЧОП, оказывавшего услуги по пропуску собственников в паркинг, управляющая компания с целью обеспечения надлежащего пропускного режима проводит замену пропусков. Этот процесс будет длиться до 1 декабря. «В зимнее время люди, имея один гараж и один пропуск, пытаются поставить еще вторую машину в общих коридорах. И мы с этим сейчас боремся − вводим новые пропуска. Позже ни человек, ни машина не смогут попасть внутрь без пропуска», − рассказал генеральный директор ООО «Комфортсервис» Владимир Кульба.

Он также отметил, чтобы собственники гаражей обращались в круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу и передавали сведения о некачественном обслуживании комплекса. Это поможет быстрее решать актуальные проблемы: вопросы содержания помещений, освещение и уборка снега, нарушения в работе инженерного оборудования, не рабочее состояние шлагбаума и так далее.

Капитальные трещины

Еще одной важной проблемой собственники назвали трещины в полах. «Здание разрушается, везде пыль», − отмечают пользователи автостоянки.

Кроме того, они обращают внимание и на колейность дорожного покрытия при въезде и выезде. Ранее в нем торчала арматура, однако обслуживающая компании срезала ее для безопасности шин пользователей. Однако только после их обращений.

Подчеркнем, что в управляющей компании рассказали, что здание, в котором расположены гаражи − монолитное, оно устроено из четырех бетонных блоков, которые между собой связны деформационными швами. Деформационные швы являются податливыми соединениями и предназначены для восприятия возникающих в конструкциях усилий. Раствор, которым заполнили деформационные швы при строительстве здания, плохо работает на растяжение, возникающее из-за теплового расширения при нагревании и последующего теплового сжатия при охлаждении. Этим и объясняют образование трещин по швам и нарушении герметизации деформационных швов

Все это стало известно после получения экспертного заключения. Управляющая компания была вынуждена заказать ее для выяснения причины разрешения пола и швов на нем.

Эту проблему планируют решить в рамках эксперимента в двух вариантах. В одном случае на въездах на этажи планируется заполнить деформационные швы герметичным эластичным составом, а после − стационарным лежачим «полицейским». Такой способ позволит также ограничить скорость движения в комплексе. Во втором случае деформационные швы на этажах планируется заполнить герметичным эластичным составом с закрытием металлическими пластинами. Работы планируют начать до нового года.

А что касается колейности? Колейность возникала из-за длительной эксплуатации комплекса. В качестве решения проблемы управляющая компания решила выровнять полотно холодным асфальтом. Процесс работ представлен на фото организации.

Однако все это лишь частные решения проблемной ситуации. Проведенное экспертное заключение говорит о необходимости капитального ремонта: «Требуется провести капитальный ремонт пола. Работы по капитальному ремонту выполнить специализированной, аттестованной на проведение данного вида работ, организацией по разработанному в установленном порядке проекту, предусматривающем в том числе, обязательное уплотнение деформационных швов специальными уплотнителями на нагрузку не менее 80 кН».

«У нас заключены договора с собственниками гаражей, они платят нам определенную сумму денег за содержание общего имущества и предоставление коммунальных услуг, но в данный тариф не входят взносы за капитальный ремонт. В отличие от помещений в многоквартирных жилых домах обязательные взносы для собственников помещений в здании не начисляются и не производятся. В связи с чем, наши действия следующие: заказать проект, смету, найти подрядную компанию, получить коммерческое предложение по капитальному ремонту пола, оценить его и вынести на решение общего собрания собственников, на основании которого уже сами собственники будут принимать решение, готовы ли они выделить деньги с каждого гаража для капитального ремонта пола и поручить управляющей организации выполнить эти работы. При этом управляющей организации придется столкнуться с рядом проблем. Первая проблема − найти подрядную компанию с оптимальной, приемлемой для собственников стоимостью работ. Вторая − для капитального ремонта пола придется закрыть пользование объектом, то есть люди не смогут пользоваться своим гаражом длительное время. Постараемся в следующем году получить проект, смету, предложение и выйти хотя бы на один этаж, если собственники будут согласны», − объяснил Владимир Кульба.

Две машины − одно место

Особенное беспокойство у собственников вызывают автомобили, которые стоят вне гаражей, то есть в местах общего пользования. Такое случается, когда в гаражную часть проникают водители, которые не имеют своего гаража и попадают туда по невнимательности охраны или незаконно. Также еще одна более популярная причина – собственники с одним гаражом, но с несколькими автомобилями.

«Для устранения данной проблемы нами проводится работа с руководством и персоналом охранного предприятия, кроме того, нами разработано «Положение о блокировке колес» для автомобилей, которые оставлены в местах общего пользования. Блокировка будет проводиться с соблюдением требований законодательства, с привлечением участкового, с обязательным уведомлением собственников. В случае незаконной стоянки: на лобовом стекле размещается объявление о необходимости убрать автомобиль с мест общего пользования, после составляется акт нарушения пользования гаражным комплексом, приглашаем участкового, блокируем колеса. И водитель сможет выехать с автостоянки только после оплаты за разблокировку. Вводим этот алгоритм борьбы с нарушителями с 1 декабря и надеемся о принесет положительный результат», − рассказал гендиректор управляющей компании.

«Пыльно и грязно»

Собственники гаражей регулярно жаловались на пыльное помещение автостоянки. В частности, основная проблема состоит в необходимости капитального ремонта полов.

«В свое время при проектировании здания не учитывалась возможность использования собственниками гаражей шипов на шинах, что привело к преждевременному разрушения пола и возникновению вследствие этого цементной пыли. Для ее уборки управляющей компанией приобретены поломоечная и подметальные машины, но в связи с наличием и постоянным образованием новой пыли эффективность работы этих машин снижается. Пока капитального ремонта полов не будет, проблему уборки мест общего пользования от пыли придется устранять таким образом», − пояснил Владимир Кульба.

На сегодняшний день в паркинге работает поломоечная машина по графику. Также периодически проводится генеральная уборка внутри помещения, в том числе очистка полов, стен и дверей от пыли ручным способом.