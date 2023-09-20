В Думе Сургута продолжают обсуждать проблему с переездом «Петрушки» и реконструкцией здания для ГКЦ

В Думе Сургута решаются судьбы двух ключевых культурных центров – бывшего «Строителя» и «Петрушки». И, если с городским культурным центром уже есть подвижки, то новый дом для театра актера и куклы еще даже не имеет окончательного месторасположения.

Модернизация для ГКЦ

О том, что строитель предстанет перед сургутянами в новом виде, стало известно в 2020 году. Как сообщалось ранее, здание ГКЦ первоначально планировалось для размещения в нем склада горюче-смазочных материалов, и за более 50 лет нецелевого использования серьезно обветшало — износ составляет до 70 процентов.

Творческие коллективы должны были переехать еще в августе 2021 года, но из-за проблем с проектно-сметной документацией ремонт отложили на неопределенный срок. До этого проводилось общественное голосование о том, каким станет бывший «Строитель». Однако в марте 2023 года для горожан представили новый проект. Планируется, что старое здание снесут, а вместо него построят четырехэтажное.

«На сегодняшний день у нас площадь земельного участка составляет 9 100 квадратных метров, после межевания территория увеличится до 12 200 квадратных метров, что позволит обеспечить объект дополнительным машиноместами», – сообщил замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич.

Предполагалось, что все проектно-изыскательские работы будут завершены к августу 2023 года, а к ноябрю станет известна полная стоимость проекта. На минувшем думском заседании глава департамента архитектуры и градостроительства Александр Коновалов заявил, что проект совсем скоро должен получить оценку от специалистов.

«В настоящее время, согласно заключенному контракту на корректирование проекта, мы ожидаем положительное заключение госэкспертизы проектной документации до конца сентября текущего года. Мы считаем, что основная работа завершена. Предположительная стоимость будущего объекта составляет 12 миллионов 250 тысяч рублей», – прокомментировал он.

Директор ГКЦ Ванда Болотнова, в свою очередь, попросила депутатов не оставлять без внимания важный для сургутян проект, так как после завершения работ по проектно-сметной документации предстоит участие в региональных и федеральных программах: «Я надеюсь, что Дума будет поддерживать внимание на плаву, когда мы получим положительный результат по экспертизе. Это старейшее учреждение культуры и досуга Сургута. Это единственное учреждение, которое охватывает весь социально-культурный блок работы с населением – от 4 лет до 87. Хочу напомнить, что у нас базируются все национальные структуры нашего города».

Больше всего горожане переживали, что при реконструкции пострадает прилегающий к культурному центру парк. Но в мэрии заверили, что деревья, которые попадают под территорию работ, будут пересажены.

Переезд для «Петрушки»

Для жителей Сургута история с переездами кукольного театра не нова. Изначально репетиции труппы проходили в ДК «Геолог» и «Энергетик», а выступления давали на сцене филармонии. В 2015 году «Петрушка» получил свой первый «дом» – бывший кинотеатр «Аврора», в котором «прожил» около пяти лет. В 2020 году театру вновь пришлось переехать из-за обветшалости здания. На этот раз в цоколь торгового центра «Сибирь», где удалось оборудовать зал для бэби-спектаклей. Однако большую часть репертуара вновь показывают в филармонии.

Тогда-то и начались активные обсуждения того, где разместится новый театр. Изначально планировалось, что его построят рядом с одним из корпусов СурГУ, но эта идея не прижилась. Затем предполагалось, что старый кинотеатр «Аврора» снесут, а на его месте появится здание для «Петрушки». Однако вскоре стало известно, что для реконструкции объекта нашелся инвестор.

«Группа компаний «Гулливер» проявила инициативу, предложила городу свои возможности для реконструкции кинотеатра «Аврора». Это будет некий спортивно-досуговый центр «Аврора», который будет по существу на 80% состоять из спортивных площадок. Также здесь планируется точка общепита, выставочное арт-пространство, которое на сегодняшний день тоже является востребованным форматом», – пояснил депутат, управляющий группы компаний «Гулливер» Владимир Болотов.

Предлагалось возвести объект с помощью концессионного соглашения. Однако есть существенный минус – частные инвесторы смогут вести в учреждении коммерческую деятельность.

«Нужно понимать, что концессия – это не таблетка от всех болезней. Безусловно, без участия бюджета данное соглашение будет не состоятельно. Поэтому, если рассматривать именно механизм концессии, и понимать, что концессионер может вести какую-то коммерческую деятельность и получать прибыль, то вопрос компенсации на создание должен здесь решаться на уровне власти и включению в бюджет. Вопрос только в наличие средств в бюджете», – отметила экс-начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Светлана Петрик.

Летом 2023 года стало известно, что строительство кукольного театра перенесли с 2023 на 2025 год. Информацию озвучили в ходе заседания думского комитета по горхозяйству. На данный момент власти планируют уделить внимание проектно-изыскательским работам – на эти цели выделено 28 миллионов рублей. Такой шаг позволит в будущем участвовать в окружных и федеральных программах софинансирования.

Депутаты предложили разместить культурное учреждение в ГКЦ, для которого создадут новое здание, чтобы сэкономить бюджетные средства.

«Тратить очередные 30 млн рублей на проект я считаю нецелесообразным. Если мы добьем вопрос со «Строителем», это будет большой успех для нас с учетом экономической ситуации. Поэтому я бы предложил объединить два проекта – «Петрушку» и «Строитель». Это будет для нас дешевле и реалистичней», – предложил народный избранник Дмитрий Нечепуренко.

Что решено уже сегодня?

Накануне во время заседания комитета по соцполитике председатель Думы Максим Слепов заявил, что было принято решение изменить проект нового ГКЦ. Сейчас документация проходит экспертизу.

«Судьбу ГКЦ мы обсуждаем только в этом году уже второй раз. Проект изменили, поэтому документация заново должна пройти государственную экспертизу. Как заверил депутатов директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Александр Коновалов, результаты экспертизы будут готовы до конца сентября. Значит, результат – обновленный «Городской культурный центр» – стал ближе», – подчеркнул глава депутатского корпуса города.

В администрации также заявили, что полностью отвергли идею о совмещении ГКЦ и ТАиК. По словам властей, они рассматривали такой вариант, однако специалисты посчитали его невозможным. Театр должен быть отдельным зданием и соблюдать определенные требования: наличие стоянки, доступа для маломобильных групп, разных залов и прочее. Проект «Петрушки» предусматривает зал для детей до года, а также два зала вместимостью 120 и 250 мест. Большие залы, согласно правилам безопасности, для детей не используются.

Однако выдвинули другое предложение – построить объект на месте станции юннатов. Данное здание предложили снести. Напоминаем, что станцию юных натуралистов хотели демонтировать еще в 2021 году, чтобы построить новый объект. В 2022 году эта история получила продолжение. На снос станции направили 15,5 млн рублей.

«Понимаю важность и социальную остроту данной задачи. Муниципалитет не перестает подавать заявки в рамках госпрограмм. Принято решение о сносе объекта незавершенного строительства – станции юннатов. Ведутся переговоры с теми потенциальными инвесторами, которые готовы рассматривать комплексную застройку в этом районе, включить возведение здания «Петрушки». О результатах говорить пока не готов», – прокомментировал главный архитектор Сургута.

По мнению депутата Дмитрия Нечепуренко, такое решение имеет место быть: «Это новая точка, о которой мы еще не слышали. Это однозначно подлежит рассмотрению».