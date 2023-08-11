Непостоянная погода спасает югорчан от смертельно ядовитых пауков, или нет?

Численность ядовитых пауков каракуртов сильно увеличилась в Крыму, что не осталось незамеченным для биологов. Также их нападения на людей участились в Волгоградской области — местный подросток после укуса попал в реанимацию.

Каракурты мигрируют, когда становится слишком жарко. Основные симптомы их укуса: страх смерти, затрудненное дыхание и сильная слабость, лишающая способности передвигаться.

Паук каракурт, самки которых носят имя «Черная вдова» – самый ядовитый из всех пауков фауны России. Его яд не считается смертельно опасным для человека, но вызывает сильную боль.

Кусает людей в основном самка паука каракурта, которая достигает размера в один сантиметр, реже можно встретить очень крупных особей с телом до двух сантиметров. Самцы гораздо меньше, вырастают максимум до семи миллиметров. Потомство черная вдова дает большое, но выживает и достигает половой зрелости менее одного процента яиц. Самые главные враги этого паука – осы и ежики.

Редакция siapress.ruзаинтересовалась тем, возможно ли появление этих пауков на территории ХМАО.

Приползут ли в ХМАО?

В России паук каракурт обитает в Калмыкии, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, а также встречается на юге Урала, на граничащих с Казахстаном территориях. Места обитания каракурта – сухие полынные степи, пустоши, солончаки, склоны оврагов, канав, развалины заброшенных поселков. Каракурт строит свое убежище в норах грызунов, выбоинах, трещинах земли, оплетая его паутиной, на которую в июле, августе прикрепляет паутинные коконы с кладками яиц. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Ростовской области.

«Паук каракурт не селится в домах. Он никогда не будет жить в многоэтажке, потому что любит степи, песок и жару», — рассказывает врач-токсиколог Константин Парфенов.

Чаще всего паука каракурта можно встретить в степи, на склонах оврагов, на свалках, на заброшенных и заросших дачных участках. Его любимые места — кучи мусора, поленница. Он селится поближе к земле, где прохладно и влажно.

Особенно ядовиты женские половозрелые особи с шаровидным черным брюшком величиной от горошины до мелкого лесного ореха с красными точками на верхней части брюшка.

В теплых, подходящих регионах для жизни каракуртов, их укусы наиболее опасны в июле, августе, по сравнению с укусами молодых и других особей, у которых красные точки на черном брюшке окружены белой каемочкой. А в сентябре наступает интенсивная гибель пауков, к концу октября погибают все взрослые особи, остаются зимовать только их чада в коконах.

Стало быть, югорчаном не суждено познакомится ближе с ядовитыми пауками и их детьми?

Однако, как рассказал завкафедрой зоологии и эволюционной экологии животных института биологии ТюмГУ Сергей Гашев, еще в 2016 году в соседней Курганской области уже несколько раз замечали каракуртов. Их появление связано не с человеком, а с изменением регионального климата, из-за которого пауки мигрируют из Средней Азии на север.

Предугадать их появление сложно, но из-за обилия дождей, непостоянной погоды и преимущественно влажного климата, жителям ХМАО пока не угрожает ни один каракурт.

Человек может даже не заметить, что его укусил ядовитый паук

Сам по себе момент укуса паука каракурта вы вряд ли заметите – легкий укол, сухая трава колет больнее. Да и место укуса найти на теле сложно — черная вдова не может прокусить кожу. Однако вскоре после укуса яд распространяется по организму и у человека нарастает острый болевой синдром. Жгучая боль поднимается вверх от места укуса. У человека возникает возбуждение, которое переходит в бред, если вовремя не обратиться за помощью к врачу.

«Боль эта выраженная, сильная, часто опоясывающая, возникает в области живота, иногда поясницы. Кроме того, появляются резкое напряжение мышц пресса, одышка, учащенное сердцебиение, головная боль, рвота, человека бросает в пот», — описывает симптомы укуса паука каракурта врач-токсиколог.

Спустя 20 — 40 минут после укуса черной вдовы у человека возникает озноб, боли в груди, руках и ногах, все тело начинает гореть. Затем появляется сильная слабость. У некоторых отравление ядом паука каракурта вызывает обильное слюнотечение, при этом человеку трудно глотать. Через три часа после укуса начинаются судороги. Еще через пару часов возникают тошнота, рвота, запор, на языке появляется белый налет. Спустя восемь часов после укуса отекают лицо, веки, с человека пот течет ручьями, температура при этом часто остается нормальной или повышается до 38 градусов.

«Место укуса может покраснеть, наблюдается отечность, появление пузырька, наполненного прозрачной жидкостью. Однако чаще всего эти симптомы не отмечаются, не видно даже следов укуса. А тяжелая клиническая картина отравления при укусе каракурта ставит местные явления на второе место. Его признаки многообразны, клиническая картина очень характерна», — поясняет главный внештатный токсиколог Волгоградской области Сергей Ларионов.

Постепенно симптомы отравления отступают. Через три дня тело может покрыться зудящей сыпью, которая бесследно проходит еще через три дня. В целом процесс выздоровления после укуса паука каракурта довольно длительный — от 3 до 10 дней.

«Яд каракурта бывает смертелен даже для лошадей, верблюдов и безопасен для коз, овец, на чем основана целесообразность прогона овец по участкам, наиболее заселенным каракуртами, т.е. механическое уничтожение каракуртов копытами овец, а затем уже выпас лошадей, КРС», – поясняет Роспотребнадзор.

Для предупреждения укусов человека каракуртами необходимо проведение ряда мер, направленных на предотвращение контактов с ядовитыми пауками.

Надо выполнять только следующие правила: