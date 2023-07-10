Три человека утонули в водоемах Сургута за один день

Трое мужчин утонули в водоемах Сургута в воскресенье, 9 июля. Все они отправились купаться в состоянии алкогольного опьянения, сообщает мэрия города в соцсетях.

Первая трагедия произошла на реке Черная в районе ул. Аэрофлотская. Сообщение об утонувшем человеке поступило спасателям в 11:15, а в 12:45 водолазы извлекли тело 23-летнего мужчины из воды.

Вторым погибшим стал 45-летний мужчин. Он утонул в водохранилище Сургутской ГРЭС-2. Спасатели и бригада скорой медицинской помощи провели реанимационные мероприятия, но спасти сургутянина не удалось.

Третье происшествие случилось в 20:35 на водоеме, расположенном между Югорским трактом и ул. Мелик-Карамова. Утонул 32-летний мужчина, из воды его достали водолазы.

Жителей Сургута просят быть бдительными во время отдыха у водоемов, не заходить в воду в нетрезвом состоянии и помнить, что в городе нет оборудованных мест, где разрешено купание.