В Сургуте продолжаются массовые уничтожения деревьев и зеленых насаждений

Уважаемые Наталья Владимировна Комарова, Александр Викторович Моор, Андрей Сергеевич Филатов!

В Сургуте, внутри микрорайона «А» между территориями школы №12 и жилыми домами по ул. Дзержинского № 10 и 12 планируется старт строительства металлического арочника – спортзала. И это при том, что рядом со школой есть пустующий земельный участок (между школой №12 и двумя корпусами детских садов №41 «Рябинушка»), который представляет из себя пустырь, который никак не используется.

Проект строительства данного металлического сооружения приведет к тому, что в ближайшее время варварским способом будут спилены и уничтожены существующие зеленые насаждения в этом районе. Вырубке подвергнутся более 100 деревьев, которые садили жители этого района и которые росли в этом районе более 30 лет!

Если проект не остановить – все эти деревья будут спилены

Почему так варварски относятся к зеленым насаждениям? Чтобы в Сургуте выросло взрослое дерево, нужно минимум 20-30 лет. Почему так происходит? Почему так легко планируют спилить зеленые насаждения ради решения каких-то хозяйственных вопросов? Создается ощущение, что мы живём в зелёном оазисе, где деревья словно по мгновению волшебной палочки растут за пару лет. Но это, к сожалению, не так.

Кроме того, проект разрушает существующие в районе существующие пешеходные пути – асфальтированные пешеходные дорожки. Как должны ходить люди, и в том числе дети в школу согласно новому проекту абсолютно непонятно.

Много вопросов по предстоящему строительству и варварской спилке деревьев в микрорайоне «А», и очень хочется, и верится, что Вы, как мудрые государственные деятели, сможете принять компромиссное и верное решение!

Почему нужно реализовать проект именно в этом месте? В городе столько не используемых офисных помещений, объектов хозяйственного и промышленного назначения, которые расположены в центральной части города.

Почему нельзя использовать для строительства рядом распложенный пустырь?

Почему проект был составлен так, что варварски разрушается существующая природная среда и экосистема?

Почему нельзя реализовать проект без спиливания деревьев?

Современные градостроительные подходы, в том числе и в Сургуте, направлены как раз на то, что максимально сохранить существующую окружающую среду: деревья, кустарники, зеленые газоны.

Уважаемые Наталья Владимировна, Александр Викторович, Андрей Сергеевич!

Прошу Вас, уважаемые руководители нашего родного региона и города, проявить заботу о жителях, проявить гуманный экологический подход к решению государственных проектов и вмешаться в эту ситуацию!

Необходимо внести коррективы в данный проект и сохранить взрослые деревья и зеленые насаждения, которые есть в данном районе.