Эксперты объяснили, что делать при потере или повреждении чемодана

Представьте ситуацию: вы доехали до места назначения, а ваш багаж нет. Это довольно нечастое явление, однако неприятности порой случаются. Эксперты Объясняем.рф рассказали, что делать, если чемодан потеряли или повредили.
Чемодана нет − что делать?
Когда вы сдаете багаж в аэропорту, ответственность за него переходит к авиакомпании. За вашими вещами присматривают на всех этапах доставки: при регистрации, погрузке, пересадке и на выдаче.
Если чемодан потерялся, обратитесь в службу розыска, она находится в зоне выдачи багажа.
Заполните акт о его потере (PIR) и укажите:
- ФИО, рейс и номер багажной бирки;
- приметы чемодана: форму и цвет, материал, есть ли колесики, внешние карманы, потертости, наклейки;
- содержимое багажа;
- ваши контакты для связи и адрес, куда доставить чемодан.
Важно заполнить PIR до выхода из зоны прилета, иначе авиакомпания откажется рассматривать вашу претензию.
Багаж повредили
В этом случае подойдите к стойке Lost & Found − сотрудник зафиксирует повреждения в протоколе. Сфотографируйте их, это поможет, если придется отстаивать интересы в спорах с авиакомпанией.
Подайте перевозчику письменную претензию о компенсации. К ней приложите:
- заявление с перечнем вещей и их стоимостью − уточните ее по чекам или посмотрите актуальные цены;
- один экземпляр PIR;
- посадочный талон с багажной биркой;
- чеки, стоимость багажа, расходы, связанные с порчей, задержкой или утратой, чтобы подтвердить ущерб;
- банковские реквизиты.
Сколько времени на то, чтобы потребовать компенсацию?
Вы можете написать жалобу в течение шести месяцев, если перелет был по России. Для международных рейсов сроки другие:
- 18 месяцев − при потере багажа;
- 21 день − при задержке;
- 7 дней − если чемодан повредили.
Как сохранить багаж при перелете
- Выбирайте чемодан яркого цвета или купите для него чехол: так его будет легче заметить.
- Если перевозите что-то хрупкое, купите чемодан из пластика или алюминия. В тканевом такие вещи могут разбиться.
- Снимите с чемодана старые багажные бирки со штрихкодами.
- Прикрепите бирку с вашим именем и телефоном.
- Если летите с пересадкой, зарегистрируйте багаж до конечного пункта.
Оставили вещи на борту
Если вы вспомнили об этом еще в аэропорту, сообщите сотруднику авиакомпании. Он свяжется с экипажем и поможет их вернуть.
Также можно обратиться в комнату невостребованного багажа — туда передают все забытое. Для получения:
- предъявите паспорт и авиабилет;
- расскажите, при каких обстоятельствах забыли вещи;
- опишите потерянное.
«Я забыл в самолете паспорт!»
Документ передадут в полицию и будут хранить месяц, а после отправят в отделение, где вы его получали. Чтобы забрать паспорт, нужно предъявить водительские права, загранпаспорт или военный билет.