Эксперты Роскачества объяснили, куда обращаться, если в квартире поселились тараканы

От появления тараканов в квартире не застрахован никто. Они могут появиться даже у самого аккуратного хозяина, который регулярно поддерживает чистоту в квартире. Как эти насекомые оказываются в доме и как решить эту проблему − рассказали эксперты Роскачества.

Откуда в квартире появляются тараканы?

Тараканы могут оказаться у вас дома по разным причинам:

случайно приехать вместе с посылкой из интернет-магазина (прямо со склада);

перебраться из магазина на первом этаже;

прийти от соседей, которые травят насекомых (при этом соседи обязаны предупредить, если они проводят дезинсекцию);

переселиться из квартиры, в которой им стало тесно (популяция выросла, а еды на всех не хватает).

Если насекомые идут из соседней квартиры, они могут появиться из воздуховода вытяжки на кухне, вентиляционной шахты, окна, щели между подоконником и окном или в стене, потолке, зазора между панелями. Они могут даже прийти к вам в гости из розетки и канализации.

Куда обращаться в первую очередь?

Для начала советую пообщаться с соседями. Возможно, вам вместе удастся предположить, откуда именно пришли насекомые. Нередко по внешним признакам жители понимают, где источник тараканов. Например, из конкретной квартиры постоянно могут идти неприятные запахи. В крайних, самых запущенных случаях можно увидеть, что соседи несут разный хлам, мусор в квартиру. Когда открывают двери в жилье, можно наблюдать страшный бардак.

Поэтому для начала стоит объединиться с соседями, которые также страдают от этих опасных насекомых, и обратиться в управляющую компанию, которая обязана попробовать организовать осмотр квартир. Почему попробовать? Потому что собственник может отказать в осмотре, и это его право. Многие, увы, так и поступают, но все это должно быть зафиксировано в актах, поскольку данные документы пригодятся в случае, если ситуация дойдет до судебного разбирательства.

Если до соседей не достучаться

Следующим этапом, если представителей управляющей организации не пускают в квартиру, владельцам квартир стоит обратиться в полицию, органы Роспотребнадзора, жилищную инспекцию. Сотрудники полиции в любом случае должны отреагировать на заявление и провести профилактическую беседу с соседом. Бывают случаи, когда посещение правоохранительных органов становится достаточным поводом для того, чтобы владелец зараженной квартиры принял меры для устранения тараканов.

Что касается Роспотребнадзора и жилинспекции, то собственник также может их не допустить – и тогда разрешения на осмотр квартиры придется добиваться через суд.

Отметим, что немало случаев, когда пострадавшим соседям приходится обращаться в суд с иском об обязании соседей устранить нарушения санитарно-эпидемиологических правил, поскольку люди никак не реагируют на инстанции и не принимают мер для уничтожения опасных насекомых.

Суд может обязать ответчика устранить нарушения санитарно-гигиенических требований законодательства по содержанию жилого помещения, например произвести уборку жилого помещения, убрать мусор, произвести дезинфекцию. Кроме того, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, согласно ст. 151 Гражданского кодекса РФ суд может возложить на правонарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Для этого в суде необходимо будет доказать причинно-следственную связь между действиями или бездействием соседей и наступившими последствиями.

Если же лица, которые не содержат помещение должным образом (и из-за этого развелись тараканы), живут в квартире по социальному найму, необходимо обратиться в местную администрацию. Здесь бывают случаи, что органы местного самоуправления выселяют людей за содержание жилья неподобающим образом, если это длится систематически и соседи постоянно жалуются. Как владельцы, они имеют на это право и полномочия. Естественно, не на улицу, а либо в комнату в общежитии, либо в гораздо меньшее жилье по площади.

За чей счет проведут дезинфекцию?

Дезинсекция квартир – это ответственность их собственников, а дезинсекция мест общего пользования – обязанность управляющей компании. За неисполнение этого требования предусмотрена административная ответственность.

Если житель обратился в УК с информацией о том, что у него появились тараканы в квартире, то УК стоит на это оперативно отреагировать и направить специалистов для устранения проблемы. Эта услуга платная. Кстати, с 1 сентября 2024 года дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию смогут проводить только компании, получившие на такие работы лицензию.