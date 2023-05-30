Как поправки законопроекта от «Новых людей» помогут справиться с нападениями бездомных собак? Популизм или действенное решение проблемы?

Партия «Новые люди» внесла свои поправки к законопроекту о бездомных животных, который дает регионам право самим решать, что делать с ними, в том числе вразрез с федеральным законодательством и, возможно, среди разрешенных мер окажется в том числе и умерщвление.

Сам законопроект, который был одобрен 16 мая, вносит изменения в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от декабря 2018 года. В нем предлагается прописать, что по решению главы региона на его территории может быть установлен свой порядок обращения с безнадзорными животными. Для этого нужно будет принять отдельный региональный закон.

Изменения были необходимы на фоне случаев нападения собак на людей, в том числе со смертельными исходами. (Например, в апреле в Оренбурге стая бродячих собак загрызла восьмилетнего ребенка, но на момент действия прежнего закона животных пришлось отловить, а затем отпустить.) Несмотря на это, защитники животных все же признали то, что методы эвтаназии для пушистых любимцев слишком радикальны.

На фоне всех происшествий свои поправки внесла партия «Новые люди». Депутаты фракции считают, что принятый в текущей версии проект может привести к жестокому отлову, массовому усыплению собак, а также коррупционным рискам.

Среди инициатив партии:

– сохранение видеофиксации отлова;

– запрет на участие в отлове тех, кто имеет судимости за жестокое обращение с животными;

– введение ответственности отловщиков за жизнь и здоровье животных;

– требование о возврате потерявшихся питомцев хозяевам;

– исключение размытых формулировок из законопроекта, которые могут привести к убийству животных жестокими способами (например, через применение лекарств, технических приспособлений или иных способов, которые приведут к увечьям и гибели животных).

В связи с чем возникает множество вопросов о том, не являются ли такие поправки лишь способом угодить массам. А также, нужно ли вообще вмешиваться в уже установленные меры пресечения нападения собак?

Стоит отметить, что новый законопроект Госдумы сразу вызвал резкие протесты зоозащитников, посчитавших, что новые меры пресечения слишком радикальны. Например, 13 мая в Москве у приемной администрации президента прошла акция «Живая линия», участники которой подавали обращения с просьбами не допустить введения эвтаназии в отношении бездомных животных и сохранить существующую систему отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска. Как писало экологическое издание «Кедр.медиа», к администрации пришли около двух тысяч человек. Аналогичная акция прошла и в апреле. Также демонстрации против законопроекта были в Белгороде, Ставрополе, Ижевске, Рязани.

Также координатор фонда бездомным животным «Рэй» Наталья Цветкова отметила, что эвтаназия не помогает сократить популяцию бездомных животных, а в перспективе лишь приводит к ее увеличению, так как люба популяция будет стремиться восстановить свою численность. В качестве примера был приведен опыт эвтаназии 1990 года, который доказал, что такие методы неэффективны, потому что животных при этом не становилось меньше и проблема не решалась. Именно поэтому была введена практика ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат.)

«Эвтаназия животных без соответствующих показаний не является ответственным отношением к ним, а является убийством», — поделилась Цветкова для «РБК».

Обо всей сложившейся ситуации для информационного агентства siapress.ru дал свой комментарий руководитель регионального отделения партии «Новые Люди» Никита Лескин.

«К сожалению, ситуация с изменением закона двояка. Он защищает людей от агрессивных животных, но не защищает животных от провокаций со стороны населения. Часто можем заметить, как люди провоцируют, кидают в них палки, ударяют, но при этом потом жалуются на агрессию собак. Наши поправки дают возможность зафиксировать отлов на видео для дальнейшего изучения, а также заранее предотвратить жестокий отлов и массовые усыпления», – подчеркнул руководитель.

Напоминаем, что 26 мая прокуратура организовала проверку по факту нападения собаки на ребенка в поселке Таежный Советского района. Травмы получил 9-летний мальчик.