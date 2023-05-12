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Зачем нужна страховка от несчастных случаев? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Какие есть преимущества страхования от несчастных случаев

Зачем нужна страховка от несчастных случаев? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Страхование от несчастных случаев − один из популярных видов личного страхования. Ведь вероятность получить травмы есть всегда. Зачем нужно страхование от несчастных случаев и какие случаи не считаются страховыми − рассказали эксперты Роскачества.

Почему это нужно?

Страхование от несчастных случаев – одна из мер защиты при возникновении временной нетрудоспособности. В первую очередь это касается разовых и внезапных происшествий, таких как аварии, травмы, пожары и так далее. Зачастую такая страховка предлагается тем, кто берет кредит. В случае временной утраты трудоспособности человек остается без регулярного дохода (выплата больничного может быть неполной), и тогда страховка поможет не задолжать кредитной организации.

Виды страхования

Все виды страхования перечислены в законе РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». По параметру обязательности все виды можно условно поделить на две большие группы.

Добровольное

Добровольное страхование – это осознанный выбор человека. Варианты многочисленны: от страхования собственной жизни и здоровья до автомобиля, дачи и дома.

Поскольку такое страхование зависит от желания и потребностей страхователя, оно позволяет выбрать риски и время, в течение которого страховой полис будет действовать. Например, туристы страхуются на время поездки.

Обязательное

Обязательное страхование определено законом. К нему относятся:

  • медицинское (ОМС);
  • пенсионное;
  • страхование автогражданской ответственности (ОСАГО);
  • страхование ответственности для определенных групп и профессий, например тех, кто ведет бизнес, работает нотариусом, оценщиком.

Преимущества страхования от несчастных случаев

Страхование от несчастных случаев позволяет не беспокоиться о финансовом будущем в случае какого-то ЧП и гарантирует защиту для своей собственности. Основные преимущества страхования:

  • широкий список покрываемых рисков;
  • минимальный пакет документов для оформления договора;
  • возможность самому выбрать те типы рисков, которые вам нужны.

Что считается несчастным случаем?

В страховании несчастным случаем считают непредвиденное событие, которое причиняет ущерб жизни и (или) здоровью застрахованного лица. Если речь идет о страховании здоровья, то страховая компания, как правило, выплачивает деньги, если происшествие привело к травме, временной нетрудоспособности или инвалидности, госпитализации, гибели застрахованного, в соответствии с застрахованными рисками выбранной программы. Это могут быть такие события:

  • ушибы, вывихи и переломы;
  • сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы;
  • отравление некачественной пищей, продуктами бытовой химии или ядовитыми растениями, произошедшее по неосторожности;
  • энцефалит в результате укуса клеща;
  • ожоги и обморожения;
  • раны и повреждение внутренних органов;
  • летальный исход.

В договор может входить выплата при ударе током и молнией, укусах животных, нападении преступников. Но это зависит от параметров договора. К тому же чем больше рисков включено, тем дороже будет стоить полис.

Случаи, когда страховка не работает

Причины отказа в компенсации стандартны для большинства страховых компаний. Они обязательно прописываются в правилах страхования и страховом договоре. К исключениям могут быть отнесены следующие случаи:

  • травма нанесена застрахованным лицом самостоятельно или другим человеком по его просьбе;
  • ущерб получен в следственном изоляторе, тюрьме или при совершении уголовно наказуемого деяния;
  • ущерб получен под воздействием наркотических средств или в состоянии алкогольного опьянения;
  • ущерб получен во время боевых действий или гражданских беспорядков;
  • следствие неудачной операции или лечения;
  • следствие отказа застрахованного лица от медицинской помощи;
  • аборты, осложнения во время беременности или родов.

Важно знать

Перед заключением договора внимательно прочитайте полисные условия: там перечислены происшествия, которые являются основанием для выплаты возмещения, а также исключения, по которым выплата не производится.

При подаче заявления на получение компенсации соблюдайте сроки. Они прописаны в договоре страхования. Если сроки нарушены, то в компенсации также могут отказать. Исключением может стать судебный процесс. Если произошел несчастный случай и идет судебное разбирательство, компенсация выплачивается только после вынесения решения суда.


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Сегодня в 14:40, просмотров: 358, комментариев: 0
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