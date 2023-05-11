Сургутяне масштабно отметили День празднования Победы Великой Отечественной войны в 2023 году

Один из самых важных праздников в мае для жителей Сургута, как и для всей России – это День Победы над нацистской Германией. То, как сургутяне отметили столь значимое событие в 2023 году, отличается от программы мероприятий прошлых лет.

Уже восьмого мая в преддверии празднования 78-й годовщины Великой Победы в сквере 31-го микрорайона установлен танк Т-62. Это основной боевой танк первого послевоенного поколения и грозная боевая машина – подарок Сургуту от Центрального военного округа. Танк вошел в экспозицию исторической военной техники, которую планируем в перспективе превратить в патриотический парк.

«Считаю это значимым приобретением для Сургута. И в первую очередь, именно для воспитания подрастающего поколения. Важно, чтобы наши дети знали правдивую историю и могли к ней прикоснуться», – отметил глава города Андрей Филатов.

На здании Администрации Сургута в честь праздника было развернуто Знамя Победы. Идею для поднятия флага подали сами горожане, ее решили поддержать и реализовать. Знамя появилось не только на здании Администрации на Энгельса, 8. Оно также поднято на Гагарина, 11 и на Восходе, 4, где работает Дума города.

9 Мая в Сургуте начался с возложения венков к Вечному огню на Мемориале Славы представителями властей города, общественных и национальных объединений, патриотических обществ. На митинге у Мемориала собрались ветераны, Герои России, руководители градообразующих предприятий, общественники, сотрудники силовых и ведомственных структур и многие другие.

«Важно не растерять, не расплескать ни капли истинных знаний о нашей стране, о нашей России. Наши герои, деды и прадеды, отвоевали наше право на жизнь. Они растоптали фашизм», — сказал Андрей Филатов на митинге в честь Дня Победы.

Губернатор Югры Наталья Комарова в День Победы посетила Сургут и возложила цветы к Мемориалу Славы. Она вручила дочери ветерана Великой Отечественной войны Леонида Волкова Нелли Лаубах награду отца. Леонид Павлович был награжден в июне 1944 года, но не успел получить орден Красной звезды, погиб в 1945-ом.

С этой площадки по окончании памятно-мемориального мероприятия стартовало «Знамя Победы». Это масштабная акция, в рамках которой и ретроавтомобили, и современные грузовики «Урал» военного образца проследовали по трем маршрутам по улицам города, которые составлены так, чтобы максимально, насколько это возможно, охватить разные микрорайоны. Маршрут охватил все главные улицы Сургута, так что у горожан была возможность поприветствовать участников прямо из окон своих домов.

Программу продолжил концерт, посещенный празднованию 78-ой годовщины Победы в ВОВ, в Сургутской филармонии. В Сургуте впервые выступал Ансамбль песни и пляски Уральского округ Росгвардии. Коллективу более 60 лет, и он показал горожанам праздничную программу «Домой с Победой».

«Это было душевно, виртуозно, искренне. Благодарю артистов ансамбля за такой подарок городу», – отметил мэр Сургута в своих соцсетях.

В городе прошел Межмуниципальный молодежный автопробег, колонны автомобилей с портретами ветеранов проезжали от Ледового дворца спорта до стелы Памяти в Лянторе, где пробег окончился возложением венков.

Больше 300 автомобилей, 100 мотоциклов и скутеров вошли в автоколонну автопробега «Бессмертный автополк». Машины с флагами России, Югры, Победы и портретами ветеранов дополнительно создали в городе праздничное настроение. Автопробег был настолько массовым и когда начало колонны прошло полпути, ее «хвост» только выезжал с места старта.

Также вечером в небе над городом пролетели самолеты пилотажной группы «Барсы», борта которых украшали фотографии ветеранов.

«В этом году вместе с нами в акции участвуют пилоты из Новосибирской и Московской областей. Для нас День Победы — очень близкий сердцу праздник. Мы непосредственно связаны с тем наследием, которое нам передали люди, воевавшие в годы Великой Отечественной войны. Они конструировали самолеты, на которых мы в данной момент летам и показываем красивое зрелище», — рассказал командир группы «Барсы» Иван Барсов для «Мегаполис Югра».

В День 78-й годовщины Победы в ВОВ сургутские «Барсы» разместили на бортах шести самолетов Як-52 около 1,5 тысячи портретов фронтовиков. Снимки героев югорчане отправляли в социальных сетях.

Напомним, что губернатор ХМАО Наталья Комарова в рамках празднования 9 мая посетила Нижневартовск, где встретилась с пилотажной группой «Барсы» и дала старт акции «Бессмертный полк в небе Югры».