Эксперты Роскачества рассказали о специфике владения долей в квартире

«У нас приватизированная квартира на троих. Проживать в ней не имею желания, могу ли я продать или подарить родным долю в квартире?» – спрашивает читатель siapress.ru Марина Кирилова.

Отвечают специалисты Роскачества:

Долей в квартире владелец может распоряжаться в достаточно свободном формате, а именно: дарить, завещать, отдавать в залог, продавать.

Долевое владение квартирой возникает тогда, когда она изначально приобретается несколькими владельцами или наследуется несколькими людьми. Наличие «доли» предполагает, что человеку принадлежит определенная часть общей площади квартиры. Если она достаточно большая, можно выделить конкретную комнату в собственность. Но важно помнить, что площадь комнаты должна быть меньше метража в собственности (например, если человеку принадлежит 20 квадратных метров, он может потребовать выделить ему комнату 19 квадратных метров).

КОМУ МОЖНО ПОДАРИТЬ ДОЛЮ В КВАРТИРЕ?

Не обязательно состоять в родственных связях, чтобы подарить свою долю. Одаряемым может стать практически любой человек. Все существующие ограничения направлены на борьбу с коррупцией:

нельзя дарить долю работнику медицинского или образовательного учреждения, если владелец является клиентом этого учреждения;

нельзя дарить долю людям, занимающим муниципальные или государственные должности, если сделка будет каким-либо образом связана с их полномочиями.

Других ограничений в вопросе о том, кому дарить, нет.

Есть определенные ограничения в том, кто может выступать в качестве дарителя:

нельзя дарить долю в квартире от имени малолетних (до 14 лет) и граждан, признанных недееспособными.

в ряде случаев для дарения требуется согласие других собственников – например, если квартира приобретена в браке, она считается совместно нажитым имуществом супругов. Даже если только один из них владеет долей, он должен получить письменное согласие второго супруга на совершение сделки.

не допускается дарение доли в квартире, если в результате этого площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников и определяемая пропорционально размеру доли каждого из них, составит менее 6 кв. м. общей площади жилого помещения.

Что касается других ситуаций, оговорок нет, более того, согласие других совладельцев квартиры для оформления дарственной не требуется.

КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ ДАРЕНИЕ СВОЕЙ ДОЛИ В КВАРТИРЕ?

Для передачи доли необходимо оформить договор дарения и в большинстве случаев заверить его у нотариуса.

Последнее не требуется только в следующих случаях:

если квартирой владеет только один собственник и в качестве дара выступает доля этой квартиры;

если квартирой владеют несколько собственников, но все они передают свои доли одному одаряемому в пределах одной сделки.

«В любом случае, когда дело касается таких серьезных сделок, всегда лучше оформлять документы у нотариуса. Это будет стоить некоторых денег, но даст дополнительную гарантию безопасности сделки и невозможности ее оспорить», – говорит юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ ПРОДАЖИ ДОЛИ В КВАРТИРЕ?

Нельзя продать свою долю в квартире без привлечения к процессу других собственников. Другие владельцы имеют приоритет в покупке, поэтому их необходимо письменно уведомить о своем желании продать долю. В этом уведомлении должны быть указаны цена, сроки сделки, условия оплаты, порядок расчетов, срок передачи имущества. Если собственники выразят желание приобрести долю, они могут по закону это сделать, причем по цене, указанной в уведомлении. На принятие решения у них будет 30 дней. Выслать уведомление можно по почте или передать через нотариуса (у которого оно оформляется и официально заверяется).

Если указанный срок (30 дней) истек, и никто из других дольщиков не изъявил желание купить жилплощадь, можно искать других покупателей. Если вы проигнорируете этот этап, другие собственники могут обратиться в суд и потребовать перевести права и обязанности покупателя на себя.

Можно потребовать выделения своей доли из общей площади. Если она будет обособленной (например, комната), то продавать ее можно без разрешения других дольщиков. Если остальные не соглашаются на такое выделение, можно осуществить это действие через суд.

В остальном продажа доли не имеет существенных особенностей. После того, как покупатель найден, дольщик должен подготовить ряд документов для совершения сделки. Составляется договор купли-продажи, который заверяется у нотариуса. Нотариус же направляет в Росреестр заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы, при условии, что стороны сделки не возражают против подачи такого заявления нотариусом.

«Если же все сделано по закону, сделки по продаже доли оформляются легко, а такие предложения на рынке пользуются спросом, особенно если речь идет о достаточно большой площади», – заверяют эксперты Роскачества.

Самым главным остается получение согласия других собственников, если таковые есть. В противном случае сделка может быть оспорена в суде.