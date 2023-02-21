Импортный медикамент может пропасть из аптек, но сургутянам все равно

Не так давно американская компания «Виатрис» приостановила поставки «Виагры» на территорию РФ. Корреспонденты siapress.ruрешили поинтересоваться у работников аптек Сургута о том, как повлияла столь большая (или же нет) потеря на продаваемость препарата.

Достаточно быстро стало понятно, что «Виагра» банально не пользуется популярностью у горожан: «Мы даже не помним, когда ее покупали в последний раз», – поделились фармацевты «Аптеки от склада» с корреспондентом. Говорить о возросшем ажиотаже вокруг волшебных таблеток не приходится, а вот узнать причину игнорирования людьми средства, повышающего половую активность, стало интересно.

Наличие более доступных препаратов

Многим известно о дороговизне «Виагры», которая продается преимущественно по одной таблетке в пластинке, поэтому чаще всего работники аптек предлагают покупателям столь же качественные, но более доступные препараты. В факте удобства и быстроты действия аналогов нас заверила фармацевт аптеки «Планета здоровья»: «Многие аналоги производятся в виде капсул, что способствует более быстрому усваиванию вещества, так же в одном блистере их больше.»

Противопоказания

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти по всему миру, а также – основным противопоказанием для приема силденафила («Виагры» или других торговых марок). Некоторым категориям мужчинам строго запрещено принимать данный препарат, потому что иначе проблемы со здоровьем могут усугубиться.

Перед употреблением важно помнить, что не стоит принимать таблетки при употреблении медикаментов для лечения легочной гипертензии. Состав препарата может вызывать аллергическую реакцию. Особенно важно консультация перед началом приема данного лекарства.

Об этих и других фактах о мужском бессилии с нами на интервью поделился врач-уролог Владимир Чернобай в выпуске просветительской рубрики siapress.ru «Доктор, у меня это».

Не работает?

«Виагра» помогает не всем. Также важно помнить, что «Виагра» может не сработать при первом приеме. Поэтому иногда нужно дать ей шанс и попробовать несколько раз, чтобы понять, работает ли она вообще.

Причина того, почему средство эффективна для многих, но все же не для всех, кроется в генетических различиях между людьми. Именно генетическими различиями определяется реакция тела и, в частности, кровеносных сосудов, на «Виагру».

У мужчин, страдающих ожирением, часто наблюдается пониженный уровень тестостерона / эстрогена, что затрудняет получение эрекции. В целях похудения рекомендовано сочетание диеты и физических упражнений. Но если проблемы с эрекцией возникли на фоне пониженного уровня тестостерона, требуется лечение пониженного уровня тестостерона, сообщает в своей статье Алекс Штейншлюгер, ведущий специалист по эректильной дисфункции в Нью-Йорке.

Приводит к обратному эффекту

Чрезмерное и постоянное употребление медикамента может привести к преждевременной эякуляции. Чаще всего такой побочный эффект встречается у молодого поколения, которые решили попробовать «Виагру», не имея на это как таковой причины.

Не стоит забывать о специализированных магазинах, в которых всегда есть, хоть и не медикаментозные, но средства для увеличения потенции. В основном желающие разнообразить свою сексуальную жизнь идут преимущественно в секс-шоп, где им даются точные ответы на самые волнующие опросы.