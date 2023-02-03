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Эпидемия рака в Югре?

Как болеют раком в России, Югре и Сургуте и как сейчас лечат онкобольных

Эпидемия рака в Югре?
Фото: пресс-служба БУ «СОКБ», unsplash.com

Онкология – одна из основных причин смертности в мире. Особенно больные раком пострадали в период пандемии коронавирусной инфекции – все силы ушли на лечение нового заболевания. А спустя время в России возникли проблемы с поставками импортных лекарств. Как это сказалось на диагностике и лечении рака в стране, Югре и Сургуте, наблюдается ли положительная динамика, а также хватает ли препаратов – в обзоре siapress.ru.

Статистика заболеваемости раком

Россия

На сегодняшний день число россиян с онкологией составляет четыре млн человек. В год выявляют около 600 тысяч новых случаев. Причем возросла доля заболеваний, выявленных на ранней стадии, рассказал в «ТАСС» заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Вместе с тем, с 2019 году в России реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», на который направлено более одного трлн рублей. Благодаря ему, за последние четыре года удалось почти на 4,4% снизить показатели смертности населения от рака. А также на 13,5 сократилась одногодичная летальность.

Югра

За последний год в Югре рак выявили у 4 485 человек. Причем у большинства (61%) болезнь нашли на ранних стадиях – первой и второй. Всего на сегодняшний день на учете состоит более 35 тысяч жителей округа.

«В 2022 году из вновь выявленных случаев заболеваний у мужчин чаще всего регистрировался рак легкого, на втором месте - рак простаты, на третьем – рак толстого кишечника. У женщин чаще всего обнаруживали рак молочной железы, на втором месте – рак толстого кишечника, на третьем – рак кожи», – рассказал ранее главный внештатный специалист онколог Депздрава Югры Евгений Билан.

Статистика по смертности в регионе за 2022 год составляет примерно 104 человек на 100 тысяч населения. Показатели в муниципалитетах Югры разнятся, сообщил siapress.ruруководитель окружного онкологического центра БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Алексей Аксарин.

  • В Пыть-Яхе – 114 человек (на 100 тысяч населения здесь и далее);
  • В Сургуте – 111;
  • В Сургутском районе – 72;
  • В Нефтеюганске – 67;
  • В Нефтеюганском районе – 62;
  • В Когалыме – 21.

Сургут

На январь 2023 года в Сургуте стоят на учете с онкологией 9 299 пациентов. При этом новых случаев выявили за прошлый год – 1 249. «Заболеваемость постоянно растет. Это обусловлено тем, что население потихоньку стареет, а с увеличением возраста повышается и риск возникновения злокачественных новообразований. Это не единственный фактор роста, но один из основных», – рассказал Алексей Аксарин.

Как повлияла пандемия на диагностику рака в Югре?

Затяжной периодпандемии COVID-19 обострил ситуацию с онкологическими заболеваниями. Врачи отмечали серьезный уровень выявленных пациентов с запущенными формами злокачественных новообразований: в 2020 году – около 27% от общего числа обнаруженных случаев, в 2021 году чуть меньше – каждый пятый (почти 20%). Но была и положительная сторона: с помощью частого проведения компьютерной томографии врачи могли выявить рак легкого на ранних стадиях.

Появятся ли новые онкологические центры в Югре?

Ранее стало известно, что в Когалыме в этом году планируют открыть Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Прием будут вести два онколога, предусмотрен стационар на шесть коек и процедурный кабинет.

Также недавно открылось новое онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии №2 БУ «Сургутская окружная клиническая больница».

Есть ли дефицит лекарств?

В начале прошлого года в Югре создали определенный запас лекарственных препаратов, поэтому дефицита не было, рассказал руководитель окружного онкологического центра БУ «СОКБ». Сейчас поставки в целом восстановили.

Однако, ранее в СМИ отмечали, что в аптеках ХМАО исчез важный препарат для больных раком – «Тамоксифен». Он применяется при лечении неоперабельного рака молочной железы и при послеоперационных рецидивах. Перебои с поставками начались еще в октябре прошлого года, сообщают жители округа.

Другие препараты для лечения онкологии также пропадали с полок российских аптек в конце 2022 – начале 2023 года. Такая ситуация повторяется регулярно последние несколько лет, отметили профильные специалисты «Известиям». Они считают основной проблемой нехватки лекарств – неэффективное планирование закупок в регионах. При этом, Росздравнадзор убеждает граждан, что лекарств достаточно.


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Сегодня в 17:09, просмотров: 85, комментариев: 0
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