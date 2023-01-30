Почему отправлять деньги за товары физлицам небезопасно и как подстраховать себя в случае перевода

Покупая что-то в интернете, потребители часто сталкиваются с просьбой перевести деньги за товары или услуги на карту физлица (банковскую карточку конкретного человека). Особенно часто это встречается в случае с рукодельными, крафтовыми вещами, при покупке товаров и услуг от маленького производителя. Такие просьбы должны насторожить, потому что подобные переводы – простой способ для мошенников оставить вас и без покупки, и без средств. Подробнее об этом рассказали эксперты Роскачества.

Закон о защите прав потребителей

Закон о защите прав потребителей работает только в том случае, если речь идет о взаимоотношениях физического лица (собственно потребителя) и индивидуального предпринимателя или организации.

Взаимоотношения между потребителем и другим физическим лицом, которые зачастую сопровождаются переводами на карту физлица, указанным законом не регламентируются! Вы не сможете воспользоваться правами потребителя по этому закону, если после такого перевода вас обманут с товаром или услугой.

В общем случае, подпадающем под действие закона, потребитель защищен. В случае непредоставления товара или услуги, предоставления товара с браком, неполной комплектацией, не соответствующего описанию, покупатель вправе требовать заменить товар на работающий, оказать услугу надлежащим образом или вернуть деньги. В случае «кустарной» продажи рассчитывать можно только на порядочность продавца (если действительно произошла какая-то накладка).

Если получатель платежа работает как индивидуальный предприниматель, на него распространяются требования Закона о защите прав потребителей. А следовательно, ваши права лучше защищены, и шансы вернуть свои средства выше.

Если вы перевели деньги, а потом решили отозвать платеж

Если вы уже перевели деньги, а потом поняли, что вас хотят обмануть, есть не так много способов исправить ситуацию. Самый надежный вариант отозвать (вернуть) такой платеж – договориться с его получателем, объяснив ситуацию. Очевидно, что в случае с мошенниками это неактуально.

Ответственность за контроль правильности реквизитов и суммы перевода лежит на отправителе. Вы сами отвечаете за то, какие суммы и куда переводите.

Если вы делаете это через приложение банка или онлайн, платеж совершается сразу, и отозвать его нельзя.

Если вы осуществляли перевод через сотрудника банка, на это действие требуется некоторое время, и можно обратиться в банк с просьбой отменить платеж. Сделать это нужно как можно быстрее, лучше в течение часа-двух (столько может в этом случае занимать платеж).

Еще один важный нюанс: сам факт получения денег на карту не может считаться нарушением закона, даже если действует мошенник. Но если эти деньги были получены по ошибке (в результате обмана), а потом потрачены, владельца карты можно привлечь к ответственности за незаконное присвоение чужих средств.

Как обезопасить себя

В первую очередь остерегайтесь переводить деньги за товары или услуги по реквизитам карты, которая принадлежит физлицу. Попросите продавца предоставить вам другие данные.

Если это невозможно, максимально ответственно подойдите к вопросу проверки продавца или исполнителя, выбору из нескольких, если у вас есть варианты. Обращайтесь только к тем, кого вам порекомендовали, человеку с безупречной репутацией (в некоторых сферах это критически важно, поэтому мастера, продавцы заботятся о своем реноме).

Совершая платеж, укажите в комментарии, за что именно платите (товар или услуга, можно использовать слово «оплата»), даже если продавец или исполнитель просит вас этого не делать. Возможные проблемы с налоговой – дело другой стороны.

Сохраняйте все чеки, сделайте дополнительно скриншоты, подтверждающие оплату. Даже если вы не захотите тратить время на разбирательство, сам этот факт может быть аргументом для «продавца», когда вы потребуете деньги обратно.

Как восстановить справедливость, если вас обманули

В этом случае следует обращаться в суд. Доказать свою правоту сложно, но можно, если вы соберете доказательства того, что вам обещали товар (услугу) за переведенные деньги. В качестве доказательств пригодятся скриншоты переписок, рекламной страницы автора (где предлагаются товары или услуги, с явным указанием, что их продают), показания свидетелей. Если обманули не только вас, можно подавать коллективный иск, в этом случае шансы на успех выше.

Нередко мошенники, работающие «по мелочи», опасаются судов и могут пойти на попятную, если вы только пригрозите обратиться к закону. Но если это не действует, есть смысл действительно дать делу ход, если вы оцениваете свои шансы на успех как высокие.

Ну и, разумеется, у вас есть право обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которые будут обязаны принять обращение и провести необходимые мероприятия.