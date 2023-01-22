16+
Логотип Сиапресс
USD  68,6656   EUR  74,3434  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Какие льготы положены школьникам // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Кто из школьников может воспользоваться льготами и какие они бывают

Какие льготы положены школьникам // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: siapress.ru

Дети школьного возраста могут пользоваться рядом льгот – на питание, транспорт, посещение музеев и театров. Но в большинстве случаев – при соблюдении ряда условий. Подробнее об этом рассказали эксперты Роскачества.

Кому положены льготы

Список льгот, порядок их предоставления и категории школьников, которым они положены, зависят от региона. Самую точную информацию можно получить, изучив документы, актуальные для города проживания школьника. Но есть общие принципы, которые действительны для большинства случаев.

Так, большое количество льгот предоставляется:

  • Школьникам из малоимущих семей.
  • Школьникам из многодетных семей.
  • Детям-инвалидам, детям, которых воспитывают родители-инвалиды.

Рассмотрим более подробно самые распространенные категории льгот.

Льготы на транспорт

Льготные билеты на общественный транспорт, как правило, положены всем без исключения школьникам. Требуется оформить специальный билет, который дает право на более выгодную или бесплатную поездку. В Москве, например, это социальная карта москвича, которую можно оформить в любом центре «Мои документы» или на портале mos.ru. По этой карте можно получать также скидку на пригородные поездки – оплачивать придется всего половину стоимости билета. В Подмосковье аналогично действует ученическая карта «Стрелка». Подобные карты есть во многих других городах, конкретные условия уточняйте с учетом региона проживания.

Школьники из льготных категорий, перечисленных выше, могут пользоваться транспортом бесплатно. Чтобы получать такую льготу, родителям (опекунам) необходимо предоставить документы, которые подтверждают право на ее получение.

Скидки на ж/д билеты

В поездах дальнего следования для детей школьного возраста тоже есть скидки.

Так, например, ребенка не старше пяти лет можно провозить в поезде бесплатно, но при условии, что он не занимает отдельное место. Для получения льготы достаточно свидетельства о рождении. А если для ребенка покупается отдельное место, то оплачивается оно в соответствии с детскими тарифами, которые выгоднее тарифов для взрослых. Важно! Возраст ребенка определяется по дню начала поездки, это важно учитывать при покупке билетов заранее.

Что же касается именно школьников, то есть учащихся общеобразовательных учреждений, они имеют отдельную скидку, которая действует с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря (то есть не включается, условно говоря, период школьных каникул). Скидка составляет 50%.

Льготы на авиабилеты

Есть ли льготы для школьников на авиабилеты? Да, есть льготы и скидки для молодежи при перелетах по внутренним направлениям. Эти меры спонсируются государством, но авиакомпании сами решают, предоставлять ли льготы, поэтому всегда нужно уточнять, поддерживает ли программу выбранный вами авиаперевозчик.

В среднем скидка может составить до 25%, при этом обычно выдвигаются дополнительные условия (например, обслуживание не выше «эконома»). Чтобы получить скидку на школьника, как правило необходимо предоставить справку из учебного заведения (о том, что ребенок собственно там учится).

Льготы на питание

В связи с внесением изменений в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный закон № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» до 1 сентября 2023 года школы должны полностью обеспечить каждого ученика 1–4 классов бесплатным горячим питанием. Уже сейчас во многих городах бесплатное питание получают ученики младших классов. Что касается более старших детей, на бесплатное питание могут рассчитывать ученики из многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды или воспитанники одного или двух родителей-инвалидов.

Льготы на походы в кино, музей, театр

Государственные музеи предоставляют школьникам один день в месяц, когда они могут посещать экспозиции бесплатно. Кроме того, в любой день льготы имеют школьники из перечисленных выше льготных категорий (нужно иметь документы, подтверждающие право на скидку или бесплатный просмотр).

Что касается театров, льготы также имеют дети из малообеспеченных, многодетных семей, инвалиды, но конкретная форма льготы остается на усмотрение театра.

Льготы на домашнем или семейном обучении

Если ребенок числится в школе и просто обучается на дому, он может пользоваться всеми льготами, которые положены школьникам. Если ребенок официально не зачислен в школу, он не может воспользоваться льготами, для которых требуется предоставить справку об обучении. Более конкретные условия стоит уточнять в регионе проживания с учетом ситуации (как обучается ребенок и по какой именно причине).


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 13:39, просмотров: 312, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сбербанк в Сургуте финансирует строительство первого дома-эстета 1144
  2. В Сургуте официально открыли крупнейший каток в Тюменской области 590
  3. Лжеминер из Нижневартовска оказался захватчиком заложников в московском банке 514
  4. В Нижневартовске отремонтируют три дороги в 2023 году 400
  5. В мэрии Нижневартовска прокомментировали потасовку школьников в компьютерном клубе 388
  6. Какие льготы положены школьникам // КОНСУЛЬТАЦИЯ 312
  7. В Сургутском районе сняли ограничения на проезд грузовиков 311
  8. Коммунальщики Нижневартовска перешли на усиленный режим из-за снегопада 282
  9. В Сургутском районе при возгорании вагончика пострадал человек 267
  10. 91 новый случай ковида выявили в Югре за сутки 252
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7439
  2. Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес 2584
  3. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 2531
  4. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 2497
  5. ​В Сургуте готовятся принять поправки в генплан. Город может измениться довольно серьезно 2280
  6. В Сургуте прошло испытание китайского внедорожника Tank 2254
  7. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 2229
  8. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 2192
  9. ​Прощание с Мимино 2014
  10. В Нижневартовске десятимесячному младенцу вернули желудок в брюшную полость 2001
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7439
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4919
  3. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4694
  4. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4168
  5. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4149
  6. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 4019
  7. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3972
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3851
  9. ​«Государственный человек» 3835
  10. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3443

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика