Кто из школьников может воспользоваться льготами и какие они бывают

Дети школьного возраста могут пользоваться рядом льгот – на питание, транспорт, посещение музеев и театров. Но в большинстве случаев – при соблюдении ряда условий. Подробнее об этом рассказали эксперты Роскачества.

Кому положены льготы

Список льгот, порядок их предоставления и категории школьников, которым они положены, зависят от региона. Самую точную информацию можно получить, изучив документы, актуальные для города проживания школьника. Но есть общие принципы, которые действительны для большинства случаев.

Так, большое количество льгот предоставляется:

Школьникам из малоимущих семей.

Школьникам из многодетных семей.

Детям-инвалидам, детям, которых воспитывают родители-инвалиды.

Рассмотрим более подробно самые распространенные категории льгот.

Льготы на транспорт

Льготные билеты на общественный транспорт, как правило, положены всем без исключения школьникам. Требуется оформить специальный билет, который дает право на более выгодную или бесплатную поездку. В Москве, например, это социальная карта москвича, которую можно оформить в любом центре «Мои документы» или на портале mos.ru. По этой карте можно получать также скидку на пригородные поездки – оплачивать придется всего половину стоимости билета. В Подмосковье аналогично действует ученическая карта «Стрелка». Подобные карты есть во многих других городах, конкретные условия уточняйте с учетом региона проживания.

Школьники из льготных категорий, перечисленных выше, могут пользоваться транспортом бесплатно. Чтобы получать такую льготу, родителям (опекунам) необходимо предоставить документы, которые подтверждают право на ее получение.

Скидки на ж/д билеты

В поездах дальнего следования для детей школьного возраста тоже есть скидки.

Так, например, ребенка не старше пяти лет можно провозить в поезде бесплатно, но при условии, что он не занимает отдельное место. Для получения льготы достаточно свидетельства о рождении. А если для ребенка покупается отдельное место, то оплачивается оно в соответствии с детскими тарифами, которые выгоднее тарифов для взрослых. Важно! Возраст ребенка определяется по дню начала поездки, это важно учитывать при покупке билетов заранее.

Что же касается именно школьников, то есть учащихся общеобразовательных учреждений, они имеют отдельную скидку, которая действует с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря (то есть не включается, условно говоря, период школьных каникул). Скидка составляет 50%.

Льготы на авиабилеты

Есть ли льготы для школьников на авиабилеты? Да, есть льготы и скидки для молодежи при перелетах по внутренним направлениям. Эти меры спонсируются государством, но авиакомпании сами решают, предоставлять ли льготы, поэтому всегда нужно уточнять, поддерживает ли программу выбранный вами авиаперевозчик.

В среднем скидка может составить до 25%, при этом обычно выдвигаются дополнительные условия (например, обслуживание не выше «эконома»). Чтобы получить скидку на школьника, как правило необходимо предоставить справку из учебного заведения (о том, что ребенок собственно там учится).

Льготы на питание

В связи с внесением изменений в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный закон № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» до 1 сентября 2023 года школы должны полностью обеспечить каждого ученика 1–4 классов бесплатным горячим питанием. Уже сейчас во многих городах бесплатное питание получают ученики младших классов. Что касается более старших детей, на бесплатное питание могут рассчитывать ученики из многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды или воспитанники одного или двух родителей-инвалидов.

Льготы на походы в кино, музей, театр

Государственные музеи предоставляют школьникам один день в месяц, когда они могут посещать экспозиции бесплатно. Кроме того, в любой день льготы имеют школьники из перечисленных выше льготных категорий (нужно иметь документы, подтверждающие право на скидку или бесплатный просмотр).

Что касается театров, льготы также имеют дети из малообеспеченных, многодетных семей, инвалиды, но конкретная форма льготы остается на усмотрение театра.

Льготы на домашнем или семейном обучении

Если ребенок числится в школе и просто обучается на дому, он может пользоваться всеми льготами, которые положены школьникам. Если ребенок официально не зачислен в школу, он не может воспользоваться льготами, для которых требуется предоставить справку об обучении. Более конкретные условия стоит уточнять в регионе проживания с учетом ситуации (как обучается ребенок и по какой именно причине).