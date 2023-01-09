Прокат коньков на массовых катках – рискованное дело, которое может испортить все удовольствие. Многие сталкиваются с тем, что ботинки неудобно и некрепко сидят. Все это не только доставляет дискомфорт, но и может привести к травмам. Поэтому завсегдатаям ледовых площадок выгоднее обзавестись своим инвентарем. Как правильно выбрать коньки и сделать так, чтобы они долго служили – рассказали эксперты Роскачества.

Лучшее – детям

Некоторые родители покупают ребенку коньки на вырост. Это не совсем правильный подход. Коньки могут быть чуть посвободнее, но не настолько, чтобы нога свободно «ходила» внутри ботинка: это мешает правильной технике катания.

Детские раздвижные коньки подходят только для того, чтобы ребенок встал на лед, почувствовал баланс и начал кататься. Для занятий спортом они не подойдут. Нужно иметь в виду, что, когда малыш подрастет и придет время раздвинуть ботинок, ему может быть в них не так комфортно, как прежде, и придется покупать стельку побольше.

Если планируете отдать ребенка в спортивную секцию, то не покупайте коньки самостоятельно. Главным советчиком по выбору инвентаря выступает тренер – он подскажет, какие коньки обеспечат достаточную защиту юному спортсмену.

Как выбрать прогулочные коньки фигурного типа

Сегодня ретейлеры предлагают различные варианты коньков, которые выглядят как фигурные. Они имеют такую же форму: ботинок всегда с каблуком, на шнуровке. В верхней части обычно есть петли или крючки, позволяющие фиксировать верхнюю часть стопы. Лезвие коньков фигурного типа крепится на сам ботинок в нижней его части.

Материал ботинка – кожа или кожзаменитель с элементами, укрепляющими и смягчающими (в самых неудобных местах) ботинок. Мягкий материал может быть разным – как натуральным (замша), так и искусственным (микрофибра, специальные пены и другие). При этом материал внутри ботинка должен быть нескользящим.

Главное отличие фигурных коньков от прогулочных – жесткость. Фигурные коньки рассчитаны на серьезные нагрузки: они должны выдерживать прыжки и приземления, различные сложные и опасные элементы фигурного катания. Любителю, примерившему такие коньки, может показаться, что он оказался в испанском сапожке. Но для спортсменов это незаменимый атрибут, обеспечивающий их безопасность.

Любителям не стоит покупать жесткие ботинки для спортсменов. Во-первых, такие модели стоят дороже, во-вторых, для обычного катания жесткость скорее помеха, чем преимущество, потому что любителю в таких ботинках некомфортно кататься.

Чтобы проверить жесткость ботинка, сожмите его рукой сзади, в области голеностопа над пяткой. Мягкий ботинок сожмется, а ботинок с тройным слоем кожи не поддастся.

На что обратить внимание при покупке коньков хоккейного типа

У таких коньков ботинок средней жесткости (прогнуть его не получится) и пластиковый защищенный носок. Как и у хоккейных коньков, их лезвие короче и тоньше, чем у фигурных. Оно симметричное (без зазубрин и удлиненного «хвостика» сзади), а также имеет больший изгиб. Такое лезвие позволяет передвигаться по льду на высоких скоростях и вписываться в резкие повороты. Оно крепится не напрямую к ботинку, как у фигурных: его впаивают в пластиковую основу, называемую стаканом, который уже привинчивается к ботинку.

Настоящие хоккейные коньки должны выдерживать серьезные удары. Такие коньки жесткие в стопе, имеют твердые пластиковые вставки в области пальцев, чтобы при ударе шайбой или о борт не были повреждены пальцы игрока.

Какие есть преимущества фитнесс-коньков?

Фитнес-коньки дают максимальный комфорт, к ним сразу привыкаешь. Они и выглядят как кроссовки – самая удобная обувь. Такие коньки подходят для катания с семьей, они очень мягкие.

Это прогулочные коньки, которые внешне напоминают роликовые. Они выглядят спортивно, и кататься в них комфортно, но для серьезных занятий спортом они не подойдут. Обычно верхняя часть ботинка выполнена из пластика, а внутренняя – из синтетических материалов с большим количеством пен, которые смягчают контакт с пластиковым ботинком. В некоторых моделях фитнес-коньков предусматривается внутренний «сапожок», который можно достать, постирать и просушить. Форма лезвия может быть такой же, как у фигурных коньков или как у хоккейных.

Общие правила

Даже в прогулочных коньках нога должна хорошо фиксироваться в ботинке, чтобы не было проскальзывания и пятка не болталась. Не стоит покупать коньки на размер больше – «под шерстяной носок». Это лишний слой скольжения между ботинком и ногой. Лучше взять коньки с утеплителем и купить к ним тонкие термоноски.

Чаще всего на прилавках можно встретить коньки со шнуровкой, реже – фитнес-коньки на липучках или с клипсами. Шнуруя коньки, помните: главное – зафиксировать пятку. У вас может быть какой-то запас по длине пальцев, если вы любите посвободнее. Но плотное прилегание пятки к ботинку – это очень важно.

В зоне носка – первые два-три люверса (металлические «дырочки» для шнурков) – сильно затягивать не стоит, чтобы не нарушить кровообращение. Шнуруем как обычную обувь. Затем в подъеме ноги шнурки необходимо затянуть как можно туже – это может спасти от травм. В месте лодыжки можно зашнуровать не очень туго – если перетянуть, нарушится кровообращение и нога начнет мерзнуть. В самом верху рекомендуется шнуровать коньки довольно плотно. По правилам такая фиксация наиболее безопасная, но есть и те, кто любит, чтобы вверху нога чувствовала себя посвободнее.

Перед выходом на лед убедитесь, что зашнуровали достаточно плотно: в хорошо затянутой паре коньков нельзя засунуть палец под шнурки. И обязательно убедитесь, что шнурки целы и не протерлись. Это очень важно, потому что, если шнурок порвется, вы рискуете упасть и получить травму.

Как пользоваться коньками, чтобы они долго служили?