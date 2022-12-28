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Аниматоры на Новый год: как выбрать и на что обратить внимание? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как организовать детям лучшее новогоднее поздравление от аниматоров и не обжечься

Аниматоры на Новый год: как выбрать и на что обратить внимание? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: unsplash.com

Перед каждым праздником у развлекательных организаций горячая пора. А у потенциальных заказчиков – головная боль: кого выбрать, чтобы получить самое лучшее представление и не испортить вечер ни себе, ни детям, ни гостям? На что обратить внимание, какие ваши права защищает закон и как жаловаться, если вы остались недовольны – рассказали эксперты Роскачества.

Что считается недостатком услуги?

Потребитель может предъявлять претензии, если услуга:

  • Не оказана в срок (ст. 27 закона «О защите прав потребителей», далее – Закона).
  • Не соответствует договору, цели использования и так далее (например, если аниматоры не показали адекватное празднику представление или не соблюдали обязательные условия, прописанные в договоре, ст. 4 Закона).
  • Небезопасна (ст. 7 Закона).
  • Не была предварена исчерпывающим объяснением ее содержания или формы: например, если исполнитель не разъяснил, каким именно образом аниматоры будут веселить гостей (ст. 10, 12 Закона).

Напомним, что закон обязывает организатора предоставлять клиенту полную, достоверную и честную информацию о товаре или услуге, причем делать это до того, как заключен договор.

Сведения об услуге должны включать в себя:

  • Список предлагаемых программ, их содержание (чем подробнее – тем лучше).
  • Прейскурант.
  • Указание конкретного лица, которое будет оказывать услугу.

В некоторых случаях организатор может попытаться отказаться от любых претензий в свой адрес, отговорившись тем, что заказчик не так его понял, был невнимателен, лукавит относительно того, каким образом складывалось общение с ним. Чтобы такие ситуации не возникали, необходимо заключать договор.

Какой договор нужно заключить, что в нем следует прописать?

Содержание и форма договора зависят от конкретной компании, в которую вы обращаетесь, но типовой документ должен включать такие элементы, как «предмет договора», «порядок оказания и оплаты услуг», «права и обязанности сторон», «ответственность сторон». К договору необходимо приложить описание программы, которую выбрал потребитель.

Каким образом могут быть нарушены права потребителя в договоре? Если в нем присутствуют подобные пункты:

  • Оказание дополнительных услуг за отдельную плату без предварительного согласования этого с заказчиком.
  • Удержание суммы задатка (аванса), если договор расторгается (даже если договор расторгается по требованию исполнителя!).

Вопрос здоровья

Так как аниматоры оказывают услуги клиентам, в частности детям, непосредственно с ними контактируя, они должны иметь медицинскую книжку. В ней содержится не только информация о состоянии здоровья, но и список прививок и вакцинаций, который должен соответствовать календарю прививок.

Так как аниматоры относятся к работникам сферы услуг, в некоторых регионах они в обязательном порядке должны быть вакцинированы от коронавируса. Заказчик вправе потребовать подтверждение наличия прививки и допустить к детям и гостям только привитых аниматоров, если это требование актуально для региона его проживания.

Что делать, если услуга оказана некачественно или не оказана вовсе?

Если заказчик так и не дождался аниматоров или недоволен тем, как ими была оказана услуга, начать следует с претензии в адрес руководства исполнителя. В ней требуется подробно описать ситуацию, приложить доказательства, если таковые есть (фото, видео, показания свидетелей). Претензия составляется в двух экземплярах, один остается у заказчика, на нем проставляется дата и подпись ответственного лица.

Зачастую руководство идет навстречу, заботясь о репутации своей организации, и удовлетворяет все требования. Если этого не происходит, необходимо направить жалобу в Роспотребнадзор, который при наличии оснований может провести проверку. В этом случае также потребуется предъявить все доступные доказательства.

Если это не возымеет действия, можно подавать в суд. Если случай нарушения прав был совсем вопиющим, можно требовать даже компенсации морального вреда.

В общем случае по закону «О защите прав потребителей» заказчик может рассчитывать на следующую компенсацию:

  • Исправление недостатков (безвозмездное).
  • Соразмерное уменьшение стоимости услуги.
  • Возврат денег.

Как выбирать компанию, оказывающую развлекательные услуги

Отдайте предпочтение той компании, которая имеет четко прописанные подробные программы, с готовностью идет навстречу своим клиентам (если требуется что-то не очень значительное в программе изменить), не скрывает информацию и имеет ответы на возникающие вопросы.

Если есть возможность, заранее изучите договор и обратите внимание на то, какие пункты он включает. При необходимости внесите свои изменения – если организатор не соглашается, это должно насторожить (естественно, при адекватных запросах со стороны заказчика).

Стоит обратить внимание на отзывы пользователей, причем желательно не увиденные в интернете, а полученные из первых рук. Это будет определенной гарантией того, что ваш праздник пройдет хорошо.


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Сегодня в 18:11, просмотров: 161, комментариев: 0
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