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Что делать, если соседи шумят в новогодние праздники? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В какое время нельзя шуметь и что делать, если соседи не соблюдают тишину

Что делать, если соседи шумят в новогодние праздники? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: pixabay.com

«Что делать, если в праздничные дни соседи не перестают шумно отмечать Новый год?» – спрашивает югорчанин Артем Петров.

Одной из самых актуальных проблем в городе становится шумное поведение соседей. У каждого свои представления о том, до какой степени нужно соблюдать тишину в праздничные дни, но в данном случае есть конкретные законодательные ограничения, которые обязаны соблюдать все жильцы. Если соседи слишком громко ведут себя в новогодние праздники и не соблюдают режим тишины – это повод призвать их к ответственности. Подробнее об этом рассказали эксперты отдела защиты прав потребителей Роскачества.

В дневное время

То есть с 7:00 до 23:00 (в данном случае мы говорим о СП 51.13330.2011, где временной промежуток указан точно). В этот период уровень шума может быть 40–55 децибел (в зависимости от того, к какому документу мы обращаемся). Для сравнения: 40 децибел – это звук, по громкости эквивалентный обычной негромкой речи, а 55 децибел – это звук, схожий по интенсивности с двигателем работающего автомобиля.

Можно ли днем шуметь в подъезде? Можно, в течение разрешенного времени, но во всем, конечно, нужно знать меру.

В ночное время

То есть с 23:00 до 7:00. В этот период уровень шума может быть 30–45 децибел, то есть – тихий разговор или шум работающих холодильника, стиральной или посудомоечной машины.

КоАП РФ не содержит прямого запрета на совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан. Однако соответствующие ограничения действуют почти в каждом регионе, при этом, как правило, с указанием конкретных запрещенных действий (крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах и т.п.). Например, в Югре действует закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».Он устанавливает одно из ограничений: время ремонта по закону – днем, и то с перерывом. Запрещено делать шумный ремонт с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Но требования к соблюдению тишины не распространяются на работы, связанные с устранением последствий аварий, стихийных бедствий, проведение неотложных работ. Также нельзя привлечь к ответственности тех, кто производит определенные шумные действия по требованиям исповедуемой религии.

Можно ли шуметь под окнами?

В течение той части дня, которая попадает в ограничения соответствующего регионального закона, – нельзя. Тишину должны соблюдать как в своих квартирах, так и на придомовой территории. Поэтому, если соседи шумят под вашими окнами, обращайтесь в полицию. Сотрудники полиции должны прибыть на место, провести разъяснительную беседу, составить протокол (если требуется).

Можно обращаться к участковому, который произведет примерно те же действия. На ваше обращение должны среагировать без дополнительных требований к вам (типа требований замерить самостоятельно уровень шума и сравнить, превышает ли он установленные пределы).

До скольки можно шуметь во дворе? До того времени, которое определено как начало ночного периода вашим региональным законом.

Если ваши шумные соседи нарушают порядок в ночное время, предпримите следующие действия:

  • Позвоните участковому или в полицию. Они должны приехать на вызов (на практике это не всегда так) и зафиксировать правонарушение. Если ваши обвинения подтвердятся, дебоширы будут подвергнуты административному наказанию (чаще всего налагается штраф). Если вы не позвонили сразу, напишите заявление участковому на шумных соседей, он среагирует позже и проведет беседу.
  • Обратитесь в ТСЖ или ЖЭК с жалобами на соседей. С ними может быть проведена разъяснительная беседа. Штрафовать, однако, эти организации не имеют права.
  • Подайте на соседей в суд. Потребуется собрать доказательства – видеоматериалы (с записью звука), показания свидетелей; если у вас есть возможность самостоятельно замерить уровень шума – показания специального прибора, который подтвердит, что шум превышает разрешенные показатели.

Чего делать не нужно

Не нужно пытаться решить вопрос самостоятельно – угрожать, лезть в драку, писать оскорбительные записки, портить имущество соседей (дверь, коврик, замочную скважину и т.д.). В этом случае уже вы сами можете оказаться в роли нарушителя, если соседи заявят на вас в полицию или обратятся в суд.


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Сегодня в 16:02, просмотров: 121, комментариев: 0
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