Как не попасться на новые уловки мошенников в Интернете

Мошенники приспосабливаются к новым тенденциям в Интернете и придумывают все более изощренные способы незаконно заработать деньги. Специалисты Роскачества дали рекомендации, как не попасться на свежие виды разводов в сети.

Заказать бесплатный портрет задорого

С популярностью портретов, созданных с помощью нейросетей, появился и новый вид мошенничества. Так, предприимчивые люди стали брать заказы на аниме-рисунки от 300 до 3 500 рублей. Только тот же самый портрет можно получить за минуту в бесплатных сервисах. Любому желающему доступно инновационное создание произведений искусства. Поэтому важно быть бдительным и следить за новостями в сфере цифровых технологий.

Подозрительный покупатель

Если вы сами выступаете продавцом или размещаете объявления об услугах, то также должны быть начеку. Покупателей тоже нужно опасаться. К тому же ваши персональные данные оказываются в открытом доступе, поэтому для безопасных сделок рекомендуется завести виртуальный номер.

Схема с участием «покупателя» может быть такая. Он вам говорит, что готов перечислить предоплату или даже полностью оплатить товар переводом на банковскую карту. Просит реквизиты, и через некоторое время «покупатель» перезванивает и просит назвать код из СМС-сообщения, которое прислал вам банк. Если вы это сделаете, то ваша карта будет привязана к постороннему виртуальному счету, что позволит снять все доступные средства.

А как вернуть деньги?

Если вы стали жертвой такой онлайн-аферы, то вы можете обратиться в полицию. У вас остались реквизиты карты продавца и номер телефона, с которого могла идти переписка в мессенджерах. Этой информации достаточно, чтобы написать заявление о мошенничестве. Добавьте к нему скриншоты переписки и чек о переводе из интернет-банкинга. Имея эти данные, полиция с большой вероятностью сможет идентифицировать личность продавца и привлечь его к ответственности.

Как не попасть на интернет-аферистов

● Не соглашайтесь вести переписку в мессенджерах. Номер там могут скрыть или использовать подставную сим-карту.

● При всех видах сделок онлайн за пределами официальных магазинов задавайте продавцу как можно больше вопросов: о товаре, способах оплаты, доставке, возврате, товарных и фискальных чеках.

● Чтобы убедиться, что на сайте выставлены не чужие фотографии, спросите, где товар можно посмотреть вживую, или созвонитесь по видеосвязи.