Что положено людям с инвалидностью и как оформить заявления на выплаты

«Какие льготы и пособия положены инвалидам?», – спрашивает югорчанка Валерия Белова.
Отвечают эксперты Объясняем.рф:
Социальная пенсия
Назначается со дня установления инвалидности, основанием для её выплаты служат данные из федерального реестра инвалидов.
Пенсия положена:
- инвалидам I, II, III группы, в том числе инвалидам с детства
- детям-инвалидам
Размер социальной пенсии:
- инвалиды с детства I группы, дети-инвалиды - 12 082 ₽
- инвалиды с детства II группы, инвалиды I группы - 10 068 ₽
- инвалиды II группы - 5034 ₽
- инвалиды III группы - 4279 ₽
Оформить её можно в МФЦ или Пенсионном фонде.
Напомним, что с 1 января 2023 года нужно будет обращаться за услугой в Единый фонд пенсионного и социального страхования. Клиентские службы будут функционировать по тем же адресам, что и ПФР.
Страховая пенсия
Назначается инвалидам I, II или III группы при наличии любого страхового стажа. Не имеют значения причины инвалидности, время её наступления, а также работает человек в данный момент или нет.
Её размер зависит от:
- группы инвалидности
- количества иждивенцев, которые находятся на содержании
- наличия стажа работы в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях
Для назначения страховой пенсии нужно прийти в МФЦ или в территориальный орган ПФР по месту регистрации. С 1 января 2023 года заявления будут принимать в Едином фонде пенсионного и социального страхования.
Льготы
Люди с инвалидностью могут рассчитывать как на федеральные, так и на региональные льготы.
Среди них:
- компенсация на оплату ЖКУ в размере 50%
- льготы по имущественным налогам для людей с инвалидностью I и II групп, инвалидов с детства и детей с инвалидностью
- бесплатный общественный транспорт для людей с инвалидностью I и II групп, которые имеют ограничения по зрению или не могут передвигаться. Льгота также положена детям с инвалидностью и их сопровождающим
Электронный сертификат
Электронный сертификат – это средство оплаты костылей, кресла-каталки, слухового аппарата и других устройств реабилитации за счёт государства.
Раньше людям с инвалидностью нужно было сначала купить изделие, а только потом можно было получить компенсацию. Сертификат позволяет оплачивать покупку напрямую. Заявление на его получение можно подать на портале госуслуг.
Помощь в трудоустройстве
С 1 марта 2022 года в России установили квоту для приёма на работу людей с инвалидностью.
Её размер:
- 2-4% количества работников для коллективов свыше 100 человек
- 3% для коллективов от 35 до 100 человек
При этом работодатель не может считать квоту исполненной, если просто введёт должности в расписание, ~ человека с инвалидностью нужно принять на работу.
Дистанционная запись на медико-социальную экспертизу
При поддержке нацпроекта «Цифровая экономика» разработан суперсервис «Онлайн-помощь при инвалидности». Он помогает дистанционно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы или обжаловать её решение.
Также можно:
- внести изменения в индивидуальную программу реабилитации
- получить справку об инвалидности или дубликат при изменении персональных данных
- получить копию акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы о подать заявление о включении транспортного средства в специальный реестр
В будущем сервис будет пополняться новыми функциями.