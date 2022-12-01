По каким признакам можно выявить мошенника в интернете и по телефонному разговору

Интернет-мошенники не дремлют, изобретая всё новые схемы обмана. Не попасться на их уловки легко, если соблюдать простые правила безопасности в интернете. Подробнее о способах защиты от мошенников и как распознать аферистов — рассказали эксперты Обьясняем.рф.
Как защитить мобильное устройство?
- Настройте блокировку экрана. Используйте длинные пароли и сканер пальца;
- защитите паролем или сканером пальца важные файлы в телефоне;
- настройте отслеживание. Установите программу удалённого доступа. С её помощью можно будет заблокировать телефон.
- Скачивайте приложения из официальных магазинов: преступники могут маскировать вредоносное ПО под полезные программы или игры. Если вам нужно установить приложение банка, подпавшего под санкции, то делайте это только с его официального сайта;
- не переходите по подозрительным ссылкам;
- используйте антивирус;
- обновляйте операционную систему и приложения;
- не давайте приложениям разрешения, которые им не нужны для работы;
- откажитесь от бесплатного вайфая, особенно когда пользуетесь приложениями банка, почты, соцсетей. Злоумышленники могут перехватить трафик и получить данные с вашего устройства.
Как выглядит надёжный пароль?
- Длина - от 12 символов и более;
- буквы разных регистров;
- есть специальные символы: (-!@#$%^&*+-/.\000;:|?<>=);
- нет последовательной комбинации: qwerty или 123;
- не содержит личную информацию: дату рождения, фамилию, кличку питомца;
- содержит фразу, а не слово. Такие пароли длиннее, и их сложнее угадать.
Что такое фишинг?
Фишинг - вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленники стремятся заполучить ваши секретные данные: логин и пароль от аккаунтов в соцсетях, номер карты, банковский счёт.
Для этого они могут рассылать электронные письма, сообщения в мессенджер или СМС со ссылкой на поддельный сайт. Как только вы введёте на нём любые конфиденциальные данные - они тут же попадут в руки мошенников.
Как защититься от фишинга?
- Изучите адрес (URL) отправителя. Он может отличаться одной буквой от официального сайта;
- не переходите по подозрительным ссылкам в сообщениях, если вы их не запрашивали. Уведомления от банка или магазина можно проверить, позвонив по номеру с официального сайта;
- будьте осторожны с рекламными баннерами на сайтах. Они могут содержать вредоносный код или вести на фишинговый ресурс;
- если вам пришло уведомление об акции или новых государственных выплатах, то проверьте эту информацию на официальных сайтах магазина или ведомства;
- если решили изменить логин и пароль, то перейдите на нужный сайт самостоятельно, а не по ссылке из письма. Не путайте смену пароля с восстановлением. В последнем случае ссылку для перехода вы запрашиваете самостоятельно.
Как распознать телефонных мошенников?
- Отслеживайте номер входящего звонка: банки используют только официальный номер, указанный на сайте или на обороте карты, но никак не скрытый;
- установите программу или подключите сервис для определения номеров злоумышленников. С их помощью можно распознать и заблокировать нежелательные звонки;
- мошенники спрашивают данные карты, которые настоящему сотруднику не нужны: коды для подтверждения платёжных операций, три цифры на обороте карты, ПИН-код и прочее;
- они могут давить на вас, торопить или сообщать ложную информацию, например, о блокировке вашего счёта. Так злоумышленники действуют на эмоции, чтобы запутать вас.