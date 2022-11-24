Что важного обсуждали на минувшей пресс-конференции с губернатором Югры

Накануне состоялась ежегодная пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой. Журналисты со всех муниципалитетов округа приехали в Ханты-Мансийск, чтобы задать вопросы об интересующих югорчан сферах. Встреча длилась четыре часа – за это время удалось обсудить множество проблем, некоторые из которых глава региона взяла на отдельный контроль. Мы собрали самые интересные в нашем обзоре.

Аварийное жилье

Губернатор в ответ на вопрос о том, когда в ХМАО снизится доля аварийного жилья, ответила, что через 14 лет фонд ветхих домов уменьшится в два раза.

«К 2036 году доля аварийного жилья в округе снизится с 6,7% до 3,3%. К 2050 году — до 1%», — отметила Наталья Комарова.

Отмечается, что для реализации программ по расселению аварийного жилого фонда в окружном бюджете на 2023-2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4,4 млрд рублей.

Слухи о возможном банкротстве авиакомпании Utair

Наталья Комарова не подтвердила информацию о возможном банкротстве авиакомпании Utair из-за проблем с субсидиями от Росавиации. По этому поводу она высказалась в ходе ежегодной пресс-конференции.

«По официальным данным, у компании Utair этих трудностей на сегодняшний день нет. Росавиация не предъявляет претензий по выполнению этого соглашения. Авиакомпания считает, что она справится с условиями. Рисков о том, что ей придется где-то изыскивать больше четырех млрд рублей нет, – рассказала глава округа. – Более того, по результатам 2021 года, даже с учетом проблем, которые были объективно во всем мире по авиаперевозкам, компания закончила с доходом».

Кроме того, Югра заинтересована в расширении географии авиаперелетов за пределы региона. В 2023 году запустят направления полетов в Самару, Новокузнецк, Новый Уренгой.

Трудоустройство несовершеннолетних

В марте 2023 года в Югре запланировано открытие проекта «Кадровое агентство для подростков». Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет смогут трудоустроиться во время каникул и во внеурочное время.

«Все предложения исходят от запросов детей. Мы стараемся подготовить этот проект и дать возможность детям трудоустроиться. Создается специальная информационная платформа. На ней будет размещен весь перечень вакансий. Мы планируем, что у нас в регионе эта платформа начнут работу с 1 марта 2023 года. Она будет полезна как детям, так и их родителями и работодателям», — заявила Наталья Комарова

Строительные регламенты

В 2023 году начнется реализация программы «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды». Будет введен «Югорский стандарт» в соответствии с нормативами дифференцированной жилой среды. Однако снижение этажности он не подразумевает: в ответ на вопрос корреспондента siapress.ru глава ХМАО ответила, что принимать такое решение может отдельно каждый муниципалитет региона.

«Задача не в том, чтобы появился 2-3 этажный дом или свечка в 24 этажа, а рядом пустырь. Вот этого не должно быть. И на это будут нацелены вот эти решения как типовые для муниципальных образований. Я тоже за то, чтобы пониже были наши дома, но это градостроительное решение каждого муниципалитета», – отметила Комарова.

Добыча «трудной» нефти

Наталья Комарова заявила о намерении увеличить необходимости инвестиций в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти. По оценке ОПЕК+, нефть останется главным топливом в мировом энергобалансе как минимум до 2045 года. По итогам года нефтедобыча в регионе прогнозируется на уровне 222 млн тонн, что превысит показатель прошлого года.

«Мое глубокое убеждение, что мы даже затянули с решениями по добыче нефти и газа в тех количествах, которыми располагают наши недра. И в этой связи все то, что связано с достоверностью оценки ресурса и перевода их соответствующий уровень, для добычи нефти и газа крайне необходимы. Учитывая то, что в данном случае ЯНАО и ХМАО обеспечивают экономическую безопасность и устойчивость нашего государства и запросы в мире на это сырье. Поэтому тризами нужно заниматься», — сообщила Комарова.

Мост через реку Обь

Работы по строительству второго моста через реку Обь в районе Сургута идут с опережением сроков. Правительством автономного округа приняты решения о направлении на возведение объекта дополнительно более 3 млрд рублей. Власти ХМАО также работают над тем, чтобы проект вошел в транспортную программу и, таким образом, получил поддержку Минтранса РФ.

«В этом году округ вложил два миллиарда в строительство моста, потом было принято решение выделить еще три миллиарда для оплаты работ. Софинансирование из федерального бюджета составит 27,6 миллиардов рублей. Этот объект представили президенту РФ Владимиру Путину. Регион работает над включением этого проекта в инвестиционные программы: Минтранса и в федеральную адресную инвестиционную программу», — прокомментировала Комарова.