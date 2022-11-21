Что нужно знать о правилах получения квартиры в новостройке?

До переезда в свою квартиру в новостройке вас ждет приемка жилья у застройщика. Какие изменения внесли в конце марта и как именно это скажется на дольщиках – рассказали эксперты портала Объясняем.рф.

Устранение недостатков

Раньше

Если при осмотре квартиры дольщик видел недостатки, он мог потребовать через суд на их устранение у застройщика или уменьшить стоимость квартиры соразмерно проблемам.

Сейчас

Дольщик может только потребовать у застройщика устранение недостатков, дождаться истечения срока и уже потом, если застройщик отказывается их исправить, идти в суд и требовать денежную компенсацию.

Недостатки: существенные и не очень

Раньше

Если дольщик обнаружил недостатки в квартире, то он мог не подписывать акт приема-передачи и заставить застройщика их устранить.

Сейчас

Все недостатки разделили на существенные и несущественные. Акт приема-передачи квартиры теперь можно не подписывать, только если дольщик обнаружил изъяны из первой категории:

Неустранимые недостатки – то, что нельзя исправить в принципе;

Недостатки, которые не устранить без несоразмерных денежных или временных затрат;

Изъяны, которые выявляются неоднократно или проявляются вновь после устранения.

Существенные недостатки застройщик будет обязан безвозмездно устранить за два месяца.

Срок передачи квартир

Раньше

У всех дольщиков был одинаковый срок передачи квартир. Если застройщик хотел его перенести, он должен был внести изменения в проектную декларацию.

Сейчас

Можно устанавливать срок передачи для каждой квартиры отдельно. Вносить изменения в проектную декларацию не нужно.

Эксперт от застройщика

Раньше

На приемку квартиры дольщик мог позвать любого эксперта на свой вкус.

Сейчас

Эксперта может привлечь только сам застройщик. Дата осмотра квартиры теперь должна быть назначена в течение пяти дней с момента возникновения разногласий.