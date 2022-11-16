Можно ли вернуть средства за ОСАГО мобилизованному

В каких случаях можно вернуть средства при расторжении договора ОСАГО и могут ли на возврат претендовать мобилизованные — рассказали эксперты Роскачества.

Возврат денег за страховку

Часть средств за полис при расторжении договора можно вернуть в этих случаях:

Страховая компания (СК) прекратила свою деятельность (отозвана лицензия или ликвидирована).

Продажа автомобиля или дарение: новый владелец ТС оформит ОСАГО на свое имя. А бывший владелец расторгает договор и возвращает себе часть денег за неиспользованный период.

Произошла гибель (утрата) транспортного средства. Например, во время ДТП автомобиль получил повреждения, в связи с которыми он не подлежит восстановлению (в тотал).

Страхователь или владелец машины умер. Наследники погибшего человека имеют право на получение денег при расторжении договора. Если деньги возвращают наследникам погибшего страхователя, им придется ждать еще полгода, до момента вступления в права наследования.

Порядок расторжения договора ОСАГО

Чтобы вернуть средства при продаже автомобиля, нужно подать заявление в страховую компанию (иногда это можно сделать онлайн) и приложить пакет документов:

оригинал страхового полиса ОСАГО;

квитанция о покупке полиса;

паспорт РФ;

копия нового ПТС автомобиля;

копия договора купли-продажи;

реквизиты банковского счета для возврата средств.

Если автомобиль не подлежит восстановлению или был угнан, к пакету документов нужно добавить:

подписанный акт ликвидации;

заключение о гибели машины после экспертного анализа;

акт об утилизации автомобиля из Минпромторга;

постановление о прекращении уголовного дела о краже или угоне машины;

акт о пожаре от МЧС, ГПН или ГПС;

процессуальное постановление правоохранительного органа, суда, установившего гибель автомобиля.

Какую сумму вам вернут?

Если клиент отказывается от договора ОСАГО на законных основаниях, то страховая компания возвращает (согласно п. 4 ст. 10 закона об ОСАГО) часть премии, рассчитанной из оставшегося срока действия договора и доли, предназначенной для страхового возмещения. Для возмещения установлена доля в 77% от страховой премии – согласно приложению 3 указания ЦБ о страховых тарифах по ОСАГО.

Страховщик имеет право удержать 23%, так как они предназначены для нестраховых затрат.

В эти затраты могут входить комиссионное вознаграждение страховому агенту (в ОСАГО комиссия ограничена 10%) и иные расходы страховщика.

Исчисление неистекшего срока действия договора (периода использования авто) начинается со дня, следующего за датой досрочного прекращения действия договора ОСАГО. При этом датой досрочного прекращения действия договора ОСАГО считается дата получения страховщиком письменного заявления страхователя и документального подтверждения факта, послужившего основанием для досрочного прекращения договора.

Порядок расчета суммы, подлежащей возврату, регулируется п. 4 ст. 10 Закона об ОСАГО. Например, вы заплатили 10 000 рублей за полис и спустя 11 месяцев использования (неполный месяц считается за полный) отказываетесь от него. Вычитаем 23%, 10 000 – 2 300 = 7 700 рублей. Эту сумму делим на количество месяцев в году и умножаем на количество месяцев, когда полис не используется, то есть 1 месяц: 7 700 / 12 * 1, получается 641 рубль. Столько вам должны вернуть после расторжения.

Случаи, в которых деньги за ОСАГО не возвращаются

Но есть и случаи, когда СК может отказать в возврате средств на законных основаниях:

Расторжение происходит по инициативе страховой компании, когда клиент предоставил о себе недостоверные данные, которые снижают стоимость полиса ОСАГО.

Страхователем является ликвидируемое юридическое лицо;

Отъезд клиента на длительный срок, в результате чего автомобиль не будет эксплуатироваться.

Могут ли мобилизованные отказаться от ОСАГО?

Центробанк уже выпустил разъяснение о порядке расторжения договора для мобилизованных. Регулятор рассказал, что сами потребители могут требовать расторжения полиса ОСАГО и возврата денег, только если страховщик лишится лицензии на ОСАГО или у авто сменится собственник. Но даже в этих случаях страховщик имеет право удержать 23%, так как они предназначены для нестраховых затрат.

В пунктах правил ОСАГО мобилизация не значится как основание для досрочного прекращения действия договора.

Однако страховые компании уже заявили о готовности возврата средств мобилизованным. «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Абсолют Страхование» и «АльфаСтрахование» вернут деньги за неиспользованный период использования полиса за вычетом комиссионного вознаграждения. Для этого необходимо предъявить повестку или мобилизационное предписание.

Напомним, что в ЦБ РФ предложили внести изменения в правила ОСАГО и включить призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ к