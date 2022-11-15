Как мошенники в телеграме могут украсть ваш пароль через ботов и как защититься

«Могут ли телеграм-боты украсть пароль от моего аккаунта?», – спрашивает сургутянин Алексей Иванов.

Отвечает эксперты Роскачества:

Хакеры используют боты на базе телеграма для кражи одноразовых паролей пользователей. Ирония в том, что делают они это при помощи средства для обеспечения безопасности – двухфакторной аутентификации (2FA).

О двухфакторной защите

Настройка двухфакторной аутентификации – обязательное требование, если вы хотите обеспечить безопасность своих профилей в соцсетях и мессенджерах. Укажите телефонный номер или другой вариант дополнительного подтверждения входа, помимо пароля. Это на порядок усложнит задачу тому, кто попытается взломать ваш аккаунт.

2FA может задействовать одноразовый пароль, код, ссылку или биометрический маркер (отпечаток пальца, сканирование лица) для подтверждения личности владельца учетной записи. Чаще всего токены 2FA отправляются в виде СМС-сообщения или письма на адрес электронной почты.

Почти как настоящий

В конце октября прошла серия хакерских атак через фишинговые ссылки. Пользователи в телеграм получали сообщения якобы от официального бота мессенджера с предложением пройти «верификацию».

Что касается ссылок, первое, что должно броситься в глаза, – странная чехарда из цифр и букв в адресе.

Обратите внимание, как пишется название мессенджера в наименовании контакта. Важно отметить, что наличие синей галочки рядом с наименованием канала или бота доказывает, что он верифицирован администрацией телеграма. Мошенникам получить подобный знак верификации аккаунта практически невозможно.

Кроме того, хакеры постоянно используют методы социальной инженерии, придумывая новые предлоги для сообщений.

К сожалению, никакие технические средства не дают гарантии защиты от мошенников. Антивирус в большинстве случаев поможет распознать уже известные мошеннические сайты (поэтому так важно вовремя скачивать все обновления ПО).

Единственный, кто сможет распознать мошенника, – это вы. Наш ответ социальной инженерии – осознанность. В любой непонятной ситуации делайте паузу и начинайте думать, кому может понадобиться слать ссылки и почему. Даже если вам звонит или пишет представитель техподдержки, вы всегда можете прервать звонок и сами перезвонить по официальному номеру или написать в чат поддержки на официальном сайте. Соблюдение базовых правил безопасности, как показывает практика, снижает вероятность успеха мошенников во множество раз.