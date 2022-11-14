Какие государственные меры поддержки доступны молодым семьям

Для родителей предусмотрен ряд мер господдержки на разных этапах жизни ребенка. Так, существуют выплаты беременным, семьям с детьми до трёх лет и старше. Помимо пособий, семьи могут получить единовременные выплаты. Подробнее о том, какие меры поддержки семей существуют, кто может на них претендовать и как рассчитывается их размер – рассказали эксперты Обьясняем.рф.

Ежемесячное пособие будущим матерям

Размер: 50% регионального прожиточного минимума

Кому выплачивают:

женщинам, вставшим на учёт в медорганизации в первые 12 недель беременности;

семьям, чей ежемесячный средний доход на каждого из членов не превышает размер регионального прожиточного минимума.

Пособие выплачивают с 12-й недели беременности и до месяца родов или прерывания беременности.

Единовременное пособие при рождении ребёнка

Размер: 20 472,77 рублей в среднем по России

Кому выплачивают:

разовая выплата полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребёнка;

в некоторых регионах применяют повышающие коэффициенты, например «уральские» или для работников Крайнего Севера.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет

Размер: 40% среднего заработка родителя

7 667 рублей — минимальный размер выплаты, к нему прибавляется районный коэффициент.

31 282 — рублей максимальный размер.

Ежемесячная выплата на первого и второго ребёнка до 3 лет

Размер: равен прожиточному минимуму для детей в регионе за тот год, когда семья обратилась за выплатой

Кому выплачивают: семьям, в которых средний доход на каждого из её членов меньше двух прожиточных минимумов.

Наличие имущества не учитывается.

Ежемесячное пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет

Размер: 6 000-12 000 рублей

Кому выплачивают: семьям, чей средний доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум

Ежемесячное пособие для неполных семей на детей от 8 до 16 лет включительно

Размер: 50% регионального прожиточного минимума.

При этом оценивают:

наличие имущества;

доход от сбережений;

средний доход на одного члена семьи или применение «нулевого» дохода, когда отсутствие дохода обосновано жизненными обстоятельствами.

Материнский капитал

524,5 тыс. рублей — на первого ребенка;

693,1 тыс. рублей — если семья не получала маткапитал на первого ребенка;

168,6 тыс. рублей — после рождения второго ребенка.

450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотеки многодетным

Выплата предоставляется семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.