Какие государственные меры поддержки доступны молодым семьям

Для родителей предусмотрен ряд мер господдержки на разных этапах жизни ребенка. Так, существуют выплаты беременным, семьям с детьми до трёх лет и старше. Помимо пособий, семьи могут получить единовременные выплаты. Подробнее о том, какие меры поддержки семей существуют, кто может на них претендовать и как рассчитывается их размер – рассказали эксперты Обьясняем.рф.
Ежемесячное пособие будущим матерям
Размер: 50% регионального прожиточного минимума
Кому выплачивают:
Пособие выплачивают с 12-й недели беременности и до месяца родов или прерывания беременности.
Единовременное пособие при рождении ребёнка
Размер: 20 472,77 рублей в среднем по России
Кому выплачивают:
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет
Размер: 40% среднего заработка родителя
7 667 рублей — минимальный размер выплаты, к нему прибавляется районный коэффициент.
31 282 — рублей максимальный размер.
Ежемесячная выплата на первого и второго ребёнка до 3 лет
Размер: равен прожиточному минимуму для детей в регионе за тот год, когда семья обратилась за выплатой
Кому выплачивают: семьям, в которых средний доход на каждого из её членов меньше двух прожиточных минимумов.
Наличие имущества не учитывается.
Ежемесячное пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет
Размер: 6 000-12 000 рублей
Кому выплачивают: семьям, чей средний доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум
Ежемесячное пособие для неполных семей на детей от 8 до 16 лет включительно
Размер: 50% регионального прожиточного минимума.
При этом оценивают:
- наличие имущества;
- доход от сбережений;
- средний доход на одного члена семьи или применение «нулевого» дохода, когда отсутствие дохода обосновано жизненными обстоятельствами.
Материнский капитал
524,5 тыс. рублей — на первого ребенка;
693,1 тыс. рублей — если семья не получала маткапитал на первого ребенка;
168,6 тыс. рублей — после рождения второго ребенка.
450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотеки многодетным
Выплата предоставляется семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.