Какие услуги можно оплатить со скидкой на Госуслугах

Сейчас госпошлину можно оплатить со скидкой 30% при подаче заявления на Госуслугах. Однако с 1 января 2023 года скидку отменят. Сейчас эта скидка действует только для физических лиц при безналичной оплате. Как сообщает министерство финансов России, эта мера изначально планировалась как временная. Эксперты центра финансовой экспертизы Роскачества рассказывали, какие услуги можно успеть оплатить до нового года.

КАК ОПЛАТИТЬ ПОШЛИНУ НА ГОСУСЛУГАХ?

До 31 декабря можно оплатить со скидкой 30% определенные услуги при подаче заявления на Госуслугах. Что для этого требуется?

Оплатить госпошлину за оказание услуг со скидкой 30% можно только в случае подачи электронного заявления через портал Госуслуг.

Ведомство в личном кабинете должно выставить счет на оплату госпошлины по вашему заявлению.

Нажмите кнопку «Оплатить», когда она появится в заявлении. Или оплатите пошлину на странице «Оплата»: чтобы сохранить скидку, введите УИН из электронной квитанции, которую получили при отправке заявления.

После отмены скидки останется возможность оплачивать некоторые штрафы с экономией 50%.

КАКИЕ ГОСПОШЛИНЫ МОЖНО ОПЛАТИТЬ, ЕСЛИ СРОК ДЕЙСТВИЯ ВАШИХ ДОКУМЕНТОВ ИСТЕК ИЛИ ИСТЕКАЕТ?

Российский паспорт

На Госуслугах можно подать заявку на получение либо смену российского паспорта. Его оформление занимает до пяти рабочих дней

Сколько стоит госпошлина : 300 рублей. Стандартная госпошлина при изменении Ф.И.О., даты и места рождения, достижении 20 или 45 лет, изменении внешности, пола, обнаружении неточности или ошибочности записей.

: 300 рублей. Стандартная госпошлина при изменении Ф.И.О., даты и места рождения, достижении 20 или 45 лет, изменении внешности, пола, обнаружении неточности или ошибочности записей. Стоимость со скидкой : 210 рублей.

: 210 рублей. Пошлина за смену паспорта, если он стал непригоден к использованию или был утрачен : 1 500 рублей.

: 1 500 рублей. Стоимость со скидкой: 1 050 рублей

Заграничный паспорт

На Госуслугах можно оформить заявку на получение или замену заграничного паспорта. Стандартное оформление займет до одного месяца. До трех месяцев придется подождать в случае подачи заявления не в регионе прописки, а также если был допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Сколько стоит госпошлина : 5 000 рублей за паспорт нового образца (на 10 лет) взрослому.

: 5 000 рублей за паспорт нового образца (на 10 лет) взрослому. Стоимость со скидкой : 3 500 рублей.

: 3 500 рублей. Заграничный паспорт старого образца для взрослого : 2000 рублей.

: 2000 рублей. Стоимость со скидкой: 1 400 рублей.

Водительское удостоверение

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в этом и следующем годах, автоматически продлеваются на три года. Обращаться в ГИБДД не нужно.

Через Госуслуги можно также получить международные права. Срок их действия составляет три года.

Госпошлина за получение прав : 2 000 рублей.

: 2 000 рублей. Стоимость со скидкой : 1 400 рублей.

: 1 400 рублей. Регистрация транспортного средства:

Выдача регистрационных знаков : 2 000 рублей.

: 2 000 рублей. Стоимость со скидкой : 1 400 рублей.

: 1 400 рублей. Выдача паспорта транспортного средства : 800 рублей.

: 800 рублей. Стоимость со скидкой: 560 рублей.

Регистрация и расторжение брака

Регистрация для тех, кто ранее не состоял в браке : 350 рублей.

: 350 рублей. Стоимость со скидкой: 245 рублей. Важно заполнить заявление и оплатить пошлину в течение суток. По истечении 24 часов запись на проведение бракосочетания аннулируется.

Расторжение брака регистрируется не ранее чем через месяц со дня подачи заявления. При этом одному из супругов необходимо посетить ЗАГС или МФЦ в выбранное время.

Стоимость госпошлины за развод : 650 рублей с каждого супруга.

: 650 рублей с каждого супруга. Стоимость со скидкой: 455 рублей.

ОПЛАТА ШТРАФОВ

На портале Госуслуг со скидкой можно оплачивать некоторые автомобильные штрафы. Сделать это возможно в разделе «Штрафы, Долги» на сайте и в приложении «Госуслуги Авто».

Если уложиться в 20 дней со дня наложения штрафа, то его можно оплатить со скидкой 50%. Но есть исключения, когда придется заплатить 100%.Скидка 50% дается не только тем, кто платит через портал, а всем, кто погашает штрафы за нарушение ПДД в течение 20 дней. Если срок соблюдается, скидка учитывается автоматически. Причем у этой скидки нет срока действия – она установлена ст. 32.2 КоАП РФ.