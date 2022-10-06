Как мобилизованному обратиться за кредитными каникулами

Жители России могут оформить кредитные каникулы на весь период мобилизации, которые позволят временно приостановить платежи по кредиту или займу. О том, как это сделать и на какой срок – рассказали эксперты Роскачества.

Кто имеет право на кредитные каникулы?

На кредитные каникулы имеют право участники спецоперации, а также члены их семей по взятым ими ранее кредитам и займам:

военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы;

военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах по контракту, а также в войсках Национальной гвардии;

сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обороне»;

сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории России и обеспечивающие проведение спецоперации;

добровольцы.

Отметим, что кредитные каникулы предоставляются по заявлению заемщика, а не автоматически. К тому же, они не испортят кредитную историю.

К кому и как обратиться за кредитными каникулами?

К кому и как обратиться за кредитными каникулами?Обращаться необходимо к своему кредитору (в свой банк, микрофинансовую организацию и так далее) по телефону или любым другим способом, который указан в кредитном договоре. Например, по обычной или электронной почте. Сделать это можно в любой момент, пока действует кредитный договор либо договор займа, но до 31 декабря 2023 года.

По каким кредитам можно получить каникулы?

По всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку, а также кредитные карты), которые заемщик взял до мобилизации или до начала участия в специальной военной операции. Также кредитные каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которые были мобилизованы или участвуют в спецоперации как добровольцы. Размер кредита и займа, а также их количество не имеют значения.

Будет ли списан долг, если участник спецоперации погибнет?

Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность 1-й группы. Кредиты и займы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях.

Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года. «Неважно, когда был взят кредит или ипотека, в 2018 году или пять дней назад. В случае мобилизации или подписания контракта мобилизованный или члены его семьи смогут приостановить платежи, а в случае смерти остаток долга будет списан», – сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как платить по кредиту после окончания каникул?

И по ипотеке, и по потребительским кредитам и займам срок возврата автоматически продлевается как минимум на время каникул, так, чтобы после окончания льготного периода размер периодических платежей остался прежним, каким он был до начала каникул. Банк, МФО или другой кредитор направляет заемщику новый график платежей до завершения кредитных каникул.

Как начисляются проценты по кредиту или займу, пока заемщик пользуется каникулами?

В период кредитных каникул проценты по долгу продолжают начисляться:

по потребительским кредитам и займам, а также по кредитным картам – в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита (займа) на дату обращения за каникулами (но не выше изначальной процентной ставки по договору). Эти значения Банк России рассчитывает каждый квартал;

по ипотечным кредитам и займам – по ставке, определенной договором, но так, как если бы заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме, то есть с каждым платежным периодом (обычно это месяц) база для начисления процентов уменьшается.

Если есть просрочка по кредиту, что будет с ней после получения каникул?

Если у заемщика уже была просрочка по кредиту или займу, и ему начислили неустойку, штрафы или пени, то на время каникул их заморозят – расти они не будут. После окончания каникул их нужно будет заплатить.

При этом не подлежат уплате неустойка, штраф или пени, начисленные в период с 24 февраля 2022 года до вступления в силу закона о кредитных каникулах, по кредитам и займам:

военнослужащих, проходящих службу в Вооруженных силах по контракту, а также в войсках Национальной гвардии;

сотрудников спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обороне»;

сотрудников пограничной службы, находящихся на территории России и обеспечивающих проведение спецоперации;

добровольцев (лиц, заключивших контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы).

Как понять, что кредитные каникулы предоставлены?

Кредитор рассмотрит требование о кредитных каникулах в течение 10 дней, а затем уведомит заемщика о том, что ему предоставлены каникулы, либо сообщит об отказе. Если заемщик не получил в течение 15 дней подтверждение или отказ, то кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления. Банк, МФО или другой кредитор направляет заемщику новый график платежей до завершения кредитных каникул.

Когда и как нужно передавать документы, подтверждающие участие в спецоперации?

Вместе с обращением заемщик может приложить документы, подтверждающие участие в спецоперации. Но если заемщик не смог их предоставить в момент обращения, то банк, МФО или другой кредитор вправе самостоятельно запросить их в Министерстве обороны либо в другом ведомстве.

Кредитор также может запросить документы у заемщика, который обязан выполнить это не позднее окончания льготного периода, иначе каникулы будут аннулированы. Если заявление подают члены семьи военнослужащего, то они должны подтвердить родство.

Можно ли выйти из кредитных каникул досрочно?

Прервать кредитные каникулы (вернуться в график платежей) можно в любой момент – достаточно уведомить об этом кредитора. А можно не выходить из них и при этом вносить посильные платежи – они пойдут на погашение основного долга, и после окончания каникул будет начислено меньше процентов.

На какой срок предоставляются кредитные каникулы?

Кредитные каникулы предоставляются на срок службы по мобилизации, контракту или участия в спецоперации плюс 30 дней. Он может быть продлен на время, пока заемщик находится в стационаре на излечении от ранений, травм, контузий или заболеваний. При этом кредитные каникулы не могут начинаться ранее 21 сентября 2022 года, а по кредитным картам – ранее даты обращения с требованием о каникулах.