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Какие виды мошенничества появились в период частичной мобилизации?

Как распознать новые методы мошенничества во время частичной мобилизации

Какие виды мошенничества появились в период частичной мобилизации?
Фото: unsplash.com

Волна фишинговых сайтов и групп в соцсетях захлестнула интернет 21 сентября. Как отмечают эксперты Роскачества, кибермошенники отреагировали на повестку о частичной мобилизации желанием наживиться.

Злоумышленникам даже и не нужно специально искать: количество запросов со словом «отсрочка» в Google достигло отметки в 100 баллов (наивысший уровень популярности), по данным Google Trends.

КАК РАБОТАЮТ АФЕРИСТЫ

Объявления оформить отсрочку от армии, мобилизации, выдать фейковые медицинские справки, помочь в срочной релокации и так далее в Telegram-каналах растут как грибы.

Понятно, что мошенники манипулируют эмоциями граждан и провоцируют желание приобрести «спасительные» документы. В итоге на фоне стресса гражданин оплачивает себе, например, «исключение из списков мобилизованных» или военный билет с категорией Д, а по факту – заплатил деньги, и всё, бан – и денег нет.

Кроме того, потенциальным призывникам идут звонки, письма или сообщения в мессенджерах с предложением помощи. Предлагают установить новые (вредоносные) приложения, в которых можно посмотреть, в списке ли человек или его близкие, обещают любую помощь с выездом из страны.

ФИШИНГ КАК ТАКТИКА

Любое масштабное событие приводит к росту фишинговой активности (вспомним ситуацию со справками о вакцинации), и мобилизация тут не стала исключением. Преступники прибегают к помощи поддельных сайтов и форм для выуживания личных и банковских данных пользователей. Остерегайтесь писем, в которых просят предоставить любую личную информацию или что-то купить онлайн.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

  • Не приобретайте в интернете какие-либо справки и документы.
  • Никому в интернете не передавайте свои персональные и платежные данные (в том числе данные от портала Госуслуг, данные карт, сканы документов).
  • Не поддавайтесь панике – думайте, перед тем как перейти по подозрительной ссылке или скачать предлагаемые файлы. Помните, что в интернете огромное количество мошенников наживаются на информационной неосведомленности граждан и панике.

Что касается повесток, то согласно действующему законодательству повестку должны вручить только лично военнообязанному под расписку. Передать ее родственникам или просто опустить в почтовый ящик нельзя. Отправка повесток через аккаунт Госуслуг, по электронной почте или в социальных сетях также не предусмотрена. Частичная мобилизация в этом процессе ничего не меняет, если только не будут внесены изменения в законы.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 245, комментариев: 0
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