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Преимущества и риски перехода на eSIM // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС

В Роскачестве рассказали об отличиях eSIM от остальных видов сим-карт

Преимущества и риски перехода на eSIM // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС
Фото: unsplash.com

Знаете ли вы, что можно обходиться без физической сим-карты, заранее активировав ее электронную версию? А что купить ее и настроить можно не выходя из дома? О том, что такое eSIM и как ее отличить от micro и nano «симок», нам рассказали эксперты Роскачества.

ЦИФРОВАЯ «СИМКА»

Наверняка многие помнят первые, «обычные» сим-карты, так называемые mini-SIM формата 2FF. С развитием технологий они эволюционировали до micro (формат 3FF) и nano (формат 4FF). А нынешний тренд – embedded SIM (eSIM).

eSIM – это уже встроенная функция на устройстве, как, например, Bluetooth или NFC. Однако не все модели смартфонов и планшетов поддерживают ее, а только самые передовые (типа iPhone XS и XR, Galaxy Note 20, Huawei P4). Кстати, ожидаемый iPhone 14 будет работать только на eSIM, на нем не будет даже слота для физической сим-карты.

В отличие от пластиковой «симки» для связи, которую нужно вставлять внутрь гаджета и регистрировать, eSIM уже интегрирована внутрь устройства, буквально распаяна на материнской плате.Активируется при помощи QR-кода от оператора связи и после процедуры идентификации личности – без нее в России не обойтись.

Однако правильнее будет сказать, что не eSim популярны, а производители стали больше выпускать смартфонов с технологией eSIM.

ПРЕИМУЩЕСТВА ESIM

Их немало. Во-первых, купить и настроить ее можно, не вставая с дивана. Так как сим-чип встроен внутрь устройства, то потерять такую карточку нельзя (если только вместе с девайсом). Во-вторых, не нужно искать иголку, чтобы открыть слот с «симкой», а потом копаться в сложных настройках по активации. В-третьих, память eSIM вмещает до пяти номеров, которые могут быть от разных операторов и с разными тарифами, что позволяет с легкостью переключиться между ними в зависимости от ситуации. Все ведущие операторы мобильной связи поддерживают технологию eSIM.

А что делать в случае потери девайса?

Через сотового оператора карту легко заблокировать, а затем воспроизвести на новом телефоне или же выпустить на пластиковом носителе. eSIM позволяет работать с одним номером и тарифом на разных устройствах.

Выходит, eSIM – это экологично, практично и позволяет сэкономить. Ведь операторам больше не нужно закупать пластиковые носители, платить дилерам и арендовать офисы продаж. Однако в борьбе за клиентов приходится изобретать новые, более выгодные условия и тарифы.

ПОДВОХ ESIM

Поначалу российские законы оказались не готовы принять виртуальную сим-карту, которую можно купить удаленно. В нашей стране абонент должен физически явиться к оператору с паспортом для идентификации личности, и только потом оператор вправе продать ему номер.

К счастью, в 2022 году законодательные «непонятки» с eSIM в РФ успешно решены. Большинство отечественных операторов связи поддерживают устройства с eSIM и продают виртуальные сим-карты с разрешения правоохранительных органов. Идентифицировать абонента каждый оператор предлагает по-своему. Но скажем прямо, это квест действительно для продвинутых абонентов.

16 сентября 2022 Apple объявила о старте продаж нового iPhone 14, в котором нет слота под простую сим-карту, а есть только eSIM. Некоторые предприимчивые продавцы с российских маркетплейсов уже собрали предзаказы на новые устройства и принимают оплату. Прежде всего, мы бы предостерегли от сделок с перекупщиками и рекомендовали бы приобретать устройства у действительно известных продавцов.

Некоторые пользователи в нашей стране уже отметили проблемы с активацией смартфона. Однако ведущие сотовые компании оперативно устраняют возникающие проблемы с eSIM, поэтому любителям «яблочных» гаджетов переживать не придется.

В целом, обходиться с eSIM проще, чем с физической картой. Да, eSIM сложнее перенести с одного телефона на другой и приходится обновлять полностью всю информацию, но что касается самой технологии, тут все просто, — это всего лишь научный прогресс.

Да, не каждом российскому пользователю понравятся такие ограничения, но пугаться не стоит. Технология призвана избавить нас от лишнего пластика и дать возможность менять операторов по щелчку пальцев. Ее особенно отметят путешественники и предприниматели, люди, которым нужно несколько номеров в одном устройстве, а также просто любители быть на гребне технологической волны.


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Сегодня в 13:56, просмотров: 250, комментариев: 0
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