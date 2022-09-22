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Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС

Разбираем популярные методы как уберечь себя от прослушки мобильного телефона

Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС
Фото: unsplash.com

Есть несколько способов распознать слушают ли вас через мобильное устройство. Несколькими признаками прослушки мобильных телефонов поделился с агентством «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Самостоятельная работа

Наиболее распространенный признак слежки – устройство часто работает самостоятельно. Даже не пользуясь телефоном, вы заметите подозрительно быстрый расход заряда аккумулятора, а также произвольное включение микрофона, видеокамеры и самозапуска программ в фоновом режиме. Причем,

Помимо этого, изучите ранее установленные приложения на смартфон и удалите лишние. Также, убедитесь, что гаджет не передает вашу геолокацию всем приложениям, оставьте только необходимые. В случае, если возникают сложности в настройках телефона, но на вашем смартфоне не хранится важной информации – выполните сброс заводских настроек и полную переустановку софту.

Странные шумы при разговоре

Не стоит не обращать внимания на странные звуки во время телефонного разговора, похожие на посторонние шумы и бульканья. Так, при реальном прерывании связи беседа прерывается и собеседника по-настоящему плохо слышно, однако данные шумы явно не показатель низкого уровня сигнала.

Соединение устанавливается слишком долго

В таком случае, к вашему каналу связи, возможно, подключается дополнительная линия либо шпионское ПО. Проверить это возможно тремя методами:

  • Позвоните разным абонентам, находящихся в разных частях города. Желательно, чтобы у людей были разные операторы связи. Посчитайте, как долго идет задержка соединения с абонентом;
  • воспользуйтесь другим телефоном со своей симкой и повторите те же действия. Если задержка исчезла, есть немалая вероятность, что на вашем телефоне установлено шпионское ПО;
  • позвоните по тем же номерам, но с другого мобильного и другой симкой. Сравните время задержки на вашем гаджете и на втором смартфоне.

Иногда прослушку ставят на номер симки. В таком случае поменяв сим-карту задержки быть не должно.

USSD-команды

Самый простой способ диагностировать находиться ли ваш номер телефона на прослушке, возможно по следующим USSD-командам:

  • *#21# – комбинация показывает, какие номера имеют доступ к детализации ваших звонков и SMS-сообщений;
  • *#33# – команда открывает список сервисов с их источниками, которые работают на данном устройстве;
  • *#30# – показывает номера входящих;
  • *#62# – код показывает все номера, на которые есть переадресация;
  • ##002# – данная команда отключают переадресацию и задает звонки только с заданного номера.

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Сегодня в 17:31, просмотров: 51, комментариев: 0
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