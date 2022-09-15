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Как заработать на пенсию в России? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В Роскачестве рассказали, как правильно накопить на достойную старость

Как заработать на пенсию в России? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: unsplash.com

«В нынешней ситуации, все чаще задумываюсь, как правильно откладывать деньги, чтобы безбедно провести старость?», – спрашивает сургутянка Юлия Миронова.

Хотите провести «осень жизни» в достатке, но страховой пенсии от государства недостаточно? Задумываетесь о дополнительном доходе? На эти и другие подобные вопросы, ответили эксперты Роскачества, а также поделились способами накоплений на безбедную жизнь на пенсии.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ РАЗМЕР ПЕНСИИ

Базовая часть страховой пенсии формируется за счет отчислений в пенсионный фонд работающего населения. Чем больше работающее население страны и чем больше оно делает взносы, тем выше будет пенсия у пожилых людей. Из-за старения населения всей планеты пенсионный возраст почти повсеместно увеличивается, чтобы пенсионеров обеспечивало большее количество людей.

В 2022 году базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости составляет 7220 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году после индексации составляет 18 984 рубля.

Размер страховой пенсии по старости зависит от суммы отчислений страховых взносов в ПФР, продолжительности страхового стажа, среднего заработка за периоды до 2002 года, наличия инвалидности или лиц, находящихся на иждивении, и пр. У каждого она индивидуальна. К базовой пенсии могут добавляться надбавки, компенсации, другие выплаты, увеличивающие общий размер пенсии. Он может сильно отличаться от региона к региону, а сумма пенсии у людей, достигших пенсионного возраста в одном и том же году, тоже может быть весьма различной.

КАК УЗНАТЬ, СКОЛЬКО НУЖНО НАКОПИТЬ

Узнать о своих пенсионных накоплениях можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуг. В калькуляторе на сайте пенсионного фонда можно посчитать примерный размер накоплений, даже если вам еще далеко до пенсии.

На размер трудовой пенсии в первую очередь влияет официальное трудоустройство и «белая» зарплата.

Расчеты калькулятора будут приблизительными: не всегда можно точно предсказать, смените ли вы профессию из-за каких-то жизненных обстоятельств, переедете в другой регион, когда точно выйдете на пенсию. Кроме того, калькулятор не берет в расчет инфляцию и ваши возможные доходы от инвестиций, получения наследства и прочие возможные доходы.

СПОСОБЫ УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР ПЕНСИИ

Просто откладывать

Для этого вы рассчитываете желаемую добавку к страховой пенсии, умножаете ее на количество лет, которые вы будете находиться на пенсии. Так вы получите сумму, которую вам нужно накопить. Ее нужно поделить на ваш предполагаемый трудовой стаж, и вы получите примерную сумму, которую нужно откладывать каждый месяц.

Почему это не самый выгодный вариант? Накопляемую сумму, которая у вас будет просто лежать мертвым грузом, будет съедать ежегодная инфляция, размер которой может колебаться от года к году. Помимо этого, есть соблазн деньги потратить, но есть и риски, что с деньгами что-то случится или вам придется взять часть денег на непредвиденные расходы.

Открыть вклад в банке

Это наименее рискованный способ накопить, поскольку вклады на сумму до 1,4 миллиона застрахованы. Счет можно продлевать или разбить на несколько. Сумму вклада можно ежегодно или ежемесячно пополнять, а проценты капитализировать. Доходность может колебаться от 0,01 до 12% годовых, в зависимости от условий банка.

Недостатки этого способа. Проценты по вкладам невысоки и сравнимы с уровнем инфляции. Вклад может даже не поспевать за инфляцией, поэтому его нельзя рассматривать как инвестицию средств. Соблазн снять деньги и потратить на другие нужды всегда остается.

Создать пенсионный план в негосударственном пенсионном фонде (НПФ)

В этом случае вы отчисляете ежемесячно деньги НПФ, а они вкладывают их в различные инвестиции. Прибыль же отдается пенсионерам. Такие фонды имеют разные инвестиционные портфели, как более, так и менее рискованные. Доходность таких НПФ может быть высокой, но, как и с любыми инвестициями, есть риски: доходность некоторых НПФ может достигать 7%, но, по данным ЦБ, средняя доходность фондов в 2021 году была менее 3%.

Недостатки этого способа. Дополнительные взносы в НПФ не страхуются государством. Кроме того, есть шанс нарваться на недобросовестный фонд. Перед заключением договора обязательно проверяйте лицензию.

Открыть индивидуальный инвестиционный счет

Обычно через брокера вы заключаете договор и вкладываете свои средства в приобретение продуктов на фондовом рынке – акции, облигации, золото, недвижимость и пр. Некоторые инвестиции могут быть очень рискованными, другие – почти без риска. К ним относят: облигации федерального займа (ОФЗ) и паи в ПИФ (паевом инвестиционном фонде). Риски по ним существенно меньше, чем при самостоятельной покупке акций и т. д. Доходность зависит от конкретного фонда и может колебаться от 5 до 100% годовых.

Недостатки этого способа. Высокие риски, необходимость постоянно иметь какие-то акции, чтобы бизнес приносил доход.

Основные правила инвестирования:

Инвестировать надолго. Краткосрочные инвестиции вряд ли принесут доход, который можно будет использовать для формирования будущей пенсии.

Инвестировать только в крупные корпорации, проверенные временем, и государственные компании.

Инвестировать постоянно, чтобы снизить вероятность убытка, если вдруг акции рухнули в цене.

Инвестировать в недвижимость

Можно приобрести недвижимость, чтобы потом на пенсии сдавать квартиру или вовсе ее продать. Уровень дохода будет зависеть от того региона, где вы находитесь, и какие арендные ставки там будут существовать.

Недостатки этого способа. Они связаны не с потерей средств, а скорее с отсутствием доходов. На недвижимость может не найтись арендатора, возможны простои в аренде, а в кризисные периоды стоимость аренды может падать. Квартира может даже потерять в стоимости, но за нее придется платить налоги и вносить коммунальные платежи.

ВЫВОД

С накоплениями и инвестициями лучше не затягивать. Если до пенсии осталось два-три года, может быть уже поздно, и рассчитывать придется только на государственную пенсию. Любые накопления вряд ли сделают пенсионера богатым, но в любом случае поднимут уровень жизни и позволят не отказывать себе во многих привычных вещах.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 126, комментариев: 0
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