Обзор ключевых законодательных новаций, вступивших в силу 1 сентября

1 сентября – не только начало учебного года, но и дата вступления в силу пачки новых законов и норм. Как обычно, в первый день месяца – обзор правовых новаций от СИА-ПРЕСС.

Хоть какие-то выборы

Теперь для утверждения управляющей компании для многоквартирного дома потребуется более серьезный подход – «за» должны проголосовать более 50 процентов собственников. Раньше хватило бы 25 процентов плюс один голос. В общем, учитесь выбирать с умом, это пригодится.

Но вы держитесь

Если у вас возникли финансовые трудности и есть давящие на бюджет кредиты, то сентябрь – последний месяц, когда можно будет снизить эту нагрузку. Заявки на кредитные каникулы принимаются до 30 сентября, при этом отсрочить выплаты можно будет по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Право на каникулы появляется в том случае, если вы подтвердите падение своих доходов более чем на 30 процентов.

Спешите за деньгами

В сентябре также истекает срок приема заявок на выплату, которая полагается нуждающимся семьям с детьми от 8 до 17 лет. Вообще деньги эти начали раздавать с апреля, но если вы подходите по критериям, но еще не подали документы, то можно успеть и получить выплату сразу за все предыдущие месяцы задним числом.

Техосмотр без лишних слов

С этого дня в России упрощен подход к техосмотрам транспорта. Теперь для получения этой бумажки вам не потребуется иметь в машине аптечку, огнетушитель и аварийный знак, а также никто не будет проверять целостность тормозных трубок и шум выпускной системы. Но учтите – отсутствие аптечки / огнетушителя во время техосмотра не освобождает вас от ответственности держать эти предметы в машине. Если вдруг инспектор остановит и проверит, а их нет – получите штраф.

Туристам везде у нас дорога

10 сентября завершится нынешняя итерация туристического кэшбека в России. Правила все те же – выбрать тур на мирпутешествий.рф, зарегистрировать там же свою карту «Мир», купить поездку в период между 1 октября и 25 декабря не менее чем на 4 дня, и тогда вам вернется 20 процентов, но не более 20 тысяч за покупку. Если речь о Дальнем Востоке – дело доходит до 40 тысяч. Если у вас много денег и времени – использовать механику туристического кэшбека можно сколько угодно раз, главное – влезть в нужные сроки.

Считанные метры

С 1 сентября в России запрещены сделки с жильем, если в конечном счете один из собственников получит меньше 6 квадратных метров. Даже если вы попробуете это провернуть, то сделку можно будет в два счета признать ничтожной по суду. Исключения – те случаи, когда выделить микродолю в жилье нужно по закону, то есть при использовании маткапитала, наследовании или приватизации.

Если вы сейчас владеете подобной микродолей, то продать ее вы сможете только кому-нибудь из собственников остальной части жилья.

Развод и девичья квартира

Еще один нюанс владения собственностью поменялся в сентябре – теперь можно будет отступить от принципа равенства долей при разделе имущества во время развода. Для этого потребуется основание – суд должен увидеть, что один из супругов совершил недобросовестное действие с целью уменьшить общий объем имущества. Например, продал за бесценок машину или квартиру.