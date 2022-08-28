Один из вариантов сохранения «Авроры» в Сургуте – сделать ее планетарием

Администрация Сургута ведет переговоры с неким инвестором на тему сохранения бывшего кинотеатра «Аврора». Возможно, бизнес возьмет это здание в управление, приведет в порядок и будет его использовать с коммерческой выгодой, а городу не придется заниматься сносом и разбивкой сквера, как это планировалось недавно. Эту новость обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Сегодня поговорим, у нас в программе будет два больших здания для Сургута и здания-функции для Сургута – это «Аврора» и Городской рынок. В 1-ой части мы поговорим про «Аврору», во второй – про рынок. Поехали.

Первое. Буквально накануне стало известно, что здание кинотеатра «Аврора», которое у нас несколько лет у нас стоит, пустует, после того, как туда не смог заехать «Петрушка», там обосноваться, было принято решение, что ее там не будет, здание благополучно забросили, оно гнило, ветшало, ничего с ним не происходило, потом нам показали в один момент, как там внутри «Авроры» все ужасно, и городские власти сказали, что пора бы это здание уже сносить, а на его месте построить сквер. После этого общественность взроптала, прозвучали голоса в защиту «Авроры» и в пользу того, что само здание вряд ли находится настолько в жутком состоянии, что его нужно сносить. Ну оно визуально плохое, конечно, но ничего смертельного, и что «Аврору» надо сохранять на благо города.

Накануне стало известно, что так оно и случится: что появился какой-то инвестор, он пришел и сказал, что он готов взять «Аврору», восстановить ее и использовать в целях… На данный момент нам известно, что какие-то мероприятия там будут проходить. Это на момент записи нашего разговора, то есть вскоре нам должны будут поступить какие-то новые вводные данные. Тем не менее, давай, исходя из того, что у нас есть сейчас на столе, обсудим это решение. «Аврора» у нас останется. И теперь дальше, что нам ждать в этой ситуации?

Т.С.: Первое, что нужно отметить, общественное мнение в Сургуте по-прежнему работает. Как бы там ни было, «Аврора» сегодня из, скажем так, архитектурных мертвецов, все-таки, сумела закрепиться в статусе архитектурного городского объекта. Это уже достижение, и оно случилось благодаря тому, что пресса, в первую очередь, наша редакция, а в большей части общественность, высказали свое резко отрицательное отношение к самой постановке вопроса снести «Аврору», как здание, и критиковали городские власти за то, что они из всех вариантов, среди которых были и сложные, и интеллектуальные, выбрали самый простой и продемонстрировали тот самый пресловутый подход с упрощением, то есть линейный подход в решении проблем, который, кстати говоря, очень не любит глава города Андрей Филатов... И за подобный подход, по моей информации, чиновников распекают.

В результате очень хорошо уже то, что «Аврора» остается, как здание, здание, относящиеся к архитектурному стилю модернизма, кто-то его еще называет советским модернизмом, там уже детали, не будем углубляться, пусть для кого-то будет советский модернизм, для кого-то это просто здание модернистской инфраструктуры, их, с одной стороны, не много в Сургуте, а с другой стороны, их очень много, потому что любая хрущевка к этому архитектурному стилю относится, но мы говорим о тех, которые привлекают своим внешним видом, архитектурным решением наше внимание.

Д.Щ.: Ну и некоторая история за «Авророй» есть...

Т.С.: Большая история... Нельзя сказать великая, но это большая история. Это первое. Второе, мы видим, что сургутские власти все-таки, пытаются найти. Вот все уже, остановились они... Не сносим. Хорошо. Но, правда, я бы хотел бы услышать какие-то разъяснения того, кто и как их полгода назад надоумил, что здание абсолютно подлежит сносу, потому что оно абсолютно не эксплуатируемо...

Д.Щ.: Но у нас есть здание на Маяковского.

Т.С.: Да, да, да. И мы примерно представляем, как могут происходить подобные вещи. Хорошо то, что в этой ситуации власти ищут какие-то пути. Мне известно, что прорабатывались в буквально первые дни этого общественного гудежа по поводу «Авроры», администрацией, чиновниками ДИЗО, архитектуры, прорабатывались те или иные варианты. То есть я все-таки пониманию, что на сегодня нам предъявляют не какой-то там первый подвернувшийся под руку, выхваченный вариант спасения «Авроры», а что-то более-менее проработанное. Я ничего не знаю про нового, скажем так, соинтересанта, соискателя на это имущество, ничего не известно, как я понимаю, о форме сотрудничества (будет ли это здание каким-то образом передано в собственность новому владельцу, выкуплено, приватизировано).

Д.Щ.: Да, или в долгосрочную аренду.

Т.С.: За рыночные деньги, за символический рубль. Это все не известно. Либо это будет какая-то, допустим, бесплатная аренда, даже не долгосрочная аренда, аренда с выкупом, а бесплатная аренда. Или какое-то бесплатное владение имуществом. Есть там несколько форм. Все их можно рассматривать.

Я лично, конечно, за второй вариант. Почему? Потому что все, что касается знаковых объектов городской, средовой инфраструктуры, будь то «Агора», не знаю, возможно, что-то там все-таки, в будущем произойдет хорошего, Дом пионеров, что у нас там еще..? Возможно, Агентство воздушных сообщений, о котором мы говорили... Ну так, если быстро перечислять. Так вот, подобные объекты муниципалитет содержать не хочет, не может, он экономит деньги, ему, действительно, распухать всю эту социальную инфраструктуру не с руки. Ему это все лучше отдавать частникам.

Мне кажется, самая лучшая форма — это оставлять в своей собственности, чтобы сохранить контроль за целевым назначением использования этих объектов. Но дайте частнику уверенность, что договор не расторгают столько-то много лет, и он там может вести свою хозяйственную, коммерческую и какую-то гуманитарную деятельность.

Что значит следить за целевым наполнением таких объектов? Берем «Аврору», конкретно о ней сегодня говорим. Город ставит перед любым арендатором, собственником, эксплуатантом здания задачу развивать гуманитарный капитал на вверенной ему территории. В этом, в общем-то, задача любой власти, чтобы население умнело, чтобы населению было безопасно, интересно, чтобы каждая собственность, которой владеет город, муниципалитет, приносила пользу горожанам. Польза не только в том, чтобы сдать в субаренду какой-то дешевой продуктовую сети или алкомаркету, а польза в том, чтобы качество населения улучалось в результате взаимодействия власти с представителями бизнеса.

Вот, что на первый взгляд. Но если оттолкнуться. Хорошо, раз уж «Аврора» сохранилась, есть там какой-то заинтересованный предприниматель, который хочет ее вернуть к жизни и делать, видимо, там что-то досуговое, по предварительной информации. Лишь бы это не был свадебный банкетный зал. Хотя, в этом нет ничего страшного. Пожалуйста, это не плохо. Лишь бы все это не вошло в формат очередного кабака.

Д.Щ.: Кабаки тоже хорошие бывают. В «Авроре» был хороший кабак.

Т.С.: Если сохраняется здание, реконструируется, его фасад обновляется, приводится в эстетический порядок, территория прилегающая приводится в порядок, пусть внутри там будет какой-то качественный кабак. Мы сейчас даже не об этом. Я просто хотел бы закинуть такую идею. Я ее закидывал. Честно скажу. С парой чиновников я разговаривал и сказал, что моя идея в следующем (совершенно ни на что не претендую, дарю): смотрите, если мы зайдем в любую энциклопедию узнать лексическое значение слова «аврора»... «Аврора» – что это такое? «Аврора» – это древнеримский бог, богиня утренней зари, которая своим появлением озаряла небо звездами. Мне кажется, это название «Аврора» совершенно удивительным и не случайным образом возникла, потому что в принципе мы могли бы, если бы обсуждались иные какие-то варианты использования этого здания, сделать мостик к осуществлению одного из самых востребованных у сургутской активной общественности, у родительской общественности проектов под названием «Планетарий».

Д.Щ.: Много лет ему...

Т.С.: Да. Мы помним ожесточеннейшие городские дискуссии в тот момент, когда администрация Дмитрия Попова дискутировала о том, что делать с огромным пустырем на пересечении ул. Островского и пр. Мира. И большинство населения тогда, вообще-то, выступало за строительство планетария. Но город выбрал другой вариант. Какой есть, такой есть.

Планетарий, на самом деле, очень полезная вещь для таких молодых городов, как Сургут, да вообще для любых городов. Потому что это развитие науки, это развитие популярной науки, это развитие мировоззрения школьников. А Сургут — это город школьников, детей, молодежи. Это возможность проведения различных акций, мероприятий, выставок, каких-то лазерных шоу. Я не хочу сказать, что планетарий — это нечто громоздкое, нечто что-то такое бюджетоемкое. В Иркутске вообще есть частный планетарий очень успешный. Ну, как успешный? Он, как бизнес, наверное, не самый успешный, но он не минусовый, наверное, как-то сотрудничает по муниципальным и госзаказам с местными муниципалитетами, органами власти, но вот частный инвестор построил очень вполне себе хороший планетарий. Разные есть объемы инвестиций.

Так вот, «Аврора» со своим небольшим компактным помещением, которое под объем планетария подходит (я это выяснял), вполне могла бы стать тем же самым планетарием с теми же самыми коммерческим зонами, выставочными, банкетными зонами, местами для каких-то активных времяпрепровождений детишек. И, самое главное, что в «Авроре» есть этот самый большой зал в большую высоту, где можно сделать большую полусферу... И вот, если бы каким-то образом сургутские власти сейчас ли, либо где-то в будущем, либо принципиально смогли реализовать подобный проект... Я думаю, они, конечно бы, вошли в историю нашего города с огромным-огромным зачетом, это был бы один из самых ярких, красивых проектов общественных, гуманитарных, культурных за последние просто 10-летия. Но это в качестве моей такой воодушевленной мечты и пониманию того, как, каким путем, в том числе, можно было бы пойти в рамках спасения здания бывшего кинотеатра «Аврора».

Д.Щ.: Что ж, думаю, что на момент публикации этого видео какие-то подробности у нас на руках будут иметься, о том, что будет с «Авророй», кто будет инвестор, кто этот добрый человек, что он придумал, что получило какой-то отклик в администрации города. Мы будем следить за продолжением этой истории, за тем, как «Аврора» будет преобразовываться, и, конечно, все это дело обсудим подробно. В следующем эпизоде «О чем говорят» – про городской рынок. Тоже очень важная тема, и тоже там есть определенные движения и подвижки. Смотрите нас на Ютубе, ставьте лайки, читайте нас на siapress.ru.