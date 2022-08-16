В Роскачестве рассказали, на что обращать внимания при выборе смартфона ребенку

«Планирую купить сыну телефон для школы, но не знаю какой выбрать. На какие функции смотреть в первую очередь и стоит ли брать айфон?» – задает вопрос читательница siapress.ru Анастасия Пономарева.

Отвечают специалисты Роскачества

ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

Если ребенок просит последний айфон, а вы собираетесь подарить ему другой флагман, то самое время рассказать про разницу между желаниями и возможностями. Не всегда то, что дорого и хорошо разрекламировано, будет приносить пользу.

Смартфоны с «наворотами» ребенку могут быть просто ни к чему. Поэтому разумно будет определиться с потребностями. Какие именно нужды должен покрывать мобильный телефон?

По характеристикам большинство моделей копируют друг друга. Ваш выбор, скорее всего, будет связан с доверием к бренду и личными предпочтениями.

ГОТОВ ЛИ РЕБЕНОК?

Хотя не существует определенного возраста, демонстрирующего готовность чада иметь свой смартфон, поэтому эксперты рекомендуют оценить уровень зрелости ребенка.

Ответьте себе на вопросы:

Развито ли у моего ребенка чувство ответственности?

Склонен ли он терять вещи?

Ведь если ребенок зачастую забывает вещи дома или в школе, это явный показатель того, что о покупке дорогого гаджета пока не стоит вести речь.

ЦИФРОВОЙ ЭТИКЕТ

Дети часто могут брать телефоны родителей или пользоваться общим компьютером. Необходимо рассказать ребенку, что виртуальное пространство имеет свои законы и таит опасности.

Программы родительского контроля помогут, но с цифровыми следами, которые ребенок может оставлять, «лазая» в интернете, лучше ознакомиться заранее.

Убедитесь, что ваше чадо понимает, что все комментарии, лайки, публикации, оставленные в интернете, характеризует его, а в крайних случаях могут иметь последствия в виде кибербуллингаи даже привести к уголовной ответственности.

СМАРТФОН КАК ПРИВИЛЕГИЯ, А НЕ ПРАВО

Трудно не согласиться, что в наши дни мобильный телефон – необходимость. Ребенку он нужен прежде всего для спокойствия родителей. Но смартфон – это также и некий инструмент социализации. Сейчас в школах широко используются многие возможности гаджетов: чаты, электронные дневники, приложения, не говоря уже о развлечениях и играх в кругу сверстников.

Однако смартфон не должен «зомбировать», когда ребенок буквально не выпускает аппарат из рук. Необходимо объяснить, что забрать «игрушку» вы можете в любое время и по любой причине, которая покажется вам объективной.

Заключите с ребенком соглашение, где обговорите правила пользования телефоном в разных ситуациях: в школе, за обеденным столом, во время выполнения домашних заданий и т. п.

Также ребенок должен понимать, что несет полную ответственность за утерю или порчу своего устройства, а также пообещать не загружать приложения без вашего разрешения.

ЧЕК-ЛИСТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Что касается технической части, то мы рекомендуем обратить внимание на следующие критерии при выборе телефона.

Ударопрочный корпус. Лучше отдать предпочтение матовому, из пластика: царапины и сколы на нем оставить не так просто и цена приемлема.

Лучше отдать предпочтение матовому, из пластика: царапины и сколы на нем оставить не так просто и цена приемлема. Защита от воды и пыли. Все же стоит немного переплатить и купить смартфон с сертификацией по защите от воды и пыли (стандарт IP67/68). Она предполагает, что гаджет переживет погружение в пресную воду как минимум на 30 минут. В аппаратах среднего класса можно встретить сертификацию IP53. Это значит, что даже если частицы пыли или капли воды попали в телефон, то не навредят ему.

Все же стоит немного переплатить и купить смартфон с сертификацией по защите от воды и пыли (стандарт IP67/68). Она предполагает, что гаджет переживет погружение в пресную воду как минимум на 30 минут. В аппаратах среднего класса можно встретить сертификацию IP53. Это значит, что даже если частицы пыли или капли воды попали в телефон, то не навредят ему. Объем аккумулятора. Почти на всех смартфонах на Android сейчас ставят батареи от 4000 до 5000 мАч. Это значит, что энергии от такого аккумулятора при 100% заряде хватит на полный день, а вечером гаджет можно поставить на зарядку.

Почти на всех смартфонах на Android сейчас ставят батареи от 4000 до 5000 мАч. Это значит, что энергии от такого аккумулятора при 100% заряде хватит на полный день, а вечером гаджет можно поставить на зарядку. Средний размер экрана. Оптимальный составляет 6–6,3 дюйма, достаточный для комфортного пользования телефоном.

Оптимальный составляет 6–6,3 дюйма, достаточный для комфортного пользования телефоном. Объем памяти, производительность, камера, версия ОС, наличие различных модулей, возможность установки двух сим-карт и прочие «навороты» остаются на усмотрение родителей, но субъективно не должны оказаться решающими факторами при подборе смартфона для ребенка.

Что еще следует учесть: