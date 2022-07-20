16+
Логотип Сиапресс
USD  55,4370   EUR  56,4463  

Новости

Больше новостей
День семьи, любви и верности стал официальным праздником. Он должен быть выходным?

Да 24.4%

Нет 66.1%

Не знаю 9.4%

Всего голосов: 127

Комментировать
0
Центральную аптеку Сургута нужно...

приватизировать 11.9%

оставить в муниципальной собственности 72.5%

не знаю 15.6%

Всего голосов: 109

Комментировать
0
Вы купаетесь в сургутских водоемах?

Да 11.6%

Нет 88.4%

Всего голосов: 112

Комментировать
0
Больше опросов

«Новый закон не решит проблему полностью, но несколько усложнит жизнь «черным риелторам»

Заведующий кафедрой конституционного и международного права УрГЭУ рассказал, решится ли проблема «черных риелторов» и «резиновых квартир»

«Новый закон не решит проблему полностью, но несколько усложнит жизнь «черным риелторам»
Фото: УрГЭУ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает торговать микродолями жилой недвижимости. Отныне, нельзя выставить на продажу меньше 6 кв.м. В противном случае, суд может признавать сделку ничтожной. Действительно ли новый закон защитит добропорядочных собственников от «профессиональных соседей», объяснил заведующий кафедрой конституционного и международного права Уральского государственного экономического университета, доктор юридических наук Александр Савоськин.

До нынешнего момента в квартире или комнате могла выделяться любая доля: от половины до 1/100. И собственник мог прописать на этих квадратных, порой, сантиметрах и себя, и своих родственников, а иногда (хотя были и некоторые сложности) совсем незнакомых людей. Этим активно пользовались гастарбайтеры и приезжие, чтобы закрепиться на новом месте, заплатив за «прописку». Так и появлялись «резиновые квартиры». Например, сегодня в Москве таких квартир более двух тысяч, в них прописано свыше 273 тысяч человек (в среднем на одну квартиру приходится 137 человек).

Вторая проблема – «черные риелторы», которые приобретали самую маленькую долю и заселяли очень конфликтного и агрессивного человека, который превращал жизнь остальных хозяев квартиры в ад. Тем самым коварные агенты недвижимости принуждали собственников к продаже долей за цену гораздо ниже рыночной.

История разрешения этих вопросов долгая. Начиная с 2011 года на рассмотрении Госдумы было несколько законопроектов, касающихся «черных риэлторов» и «резиновых квартир». В 2013 году был принят президентский проект о борьбе с фиктивной регистрацией. Но ситуация не решалась до сих пор.

Новый закон не решит проблему полностью, но несколько усложнит жизнь агентам по недвижимости, пытавшимся за счет «профессиональных соседей» за копейки приобретать недвижимость у собственников, проживавших в квартирах. Им придется платить больше, все-таки 6 кв.м и, предположим, 0,1 кв.м стоят по-разному. А тем, кто строил бизнес на приезжих, до сих пор ничего не грозит. Они по-прежнему могут прописать кого угодно и сколько угодно. Впрочем, выход есть. Сейчас Государственная Дума разрабатывает законопроект, запрещающий регистрировать более одного человека на шести квадратных метрах, не состоящего в родственных связях с собственником. К примеру, площадь квартиры — 60 квадратных метров. Следовательно, в нее можно будет прописать только десять человек (не родственников). Тогда и вопрос с «резиновыми квартирами» сойдет на «нет».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:20, просмотров: 110, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жительница Тюмени пыталась вывезти в Баку более миллиона рублей в сумке 515
  2. Сургутяне снова начали покупать тюменские новостройки 506
  3. Нижневартовских должников клеймят бетонными пирамидами 478
  4. ​Свыше 100 тонн санкционки уничтожили на Урале 464
  5. На мегионца, избившего женщину в подъезде, завели второе уголовное дело 398
  6. 75 млн рублей задолжали арендаторы лесных участков в ХМАО 386
  7. ​Банк Уралсиб предлагает накопительный счет с начислением на ежедневный остаток 379
  8. ​Югра развивает социальный бизнес – что это вообще такое и зачем нужно региону и его жителям 366
  9. ​6 профессий будущего, которым готовит Омский политех 282
  10. Сургут и Нижневартовск лидируют в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 248
  1. В Сургуте открылся новый парк развлечений 2053
  2. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 1933
  3. Сургутский мост начнут ремонтировать 15 июля 1867
  4. ​«Двойной стобалльник» на ЕГЭ, две шпаргалки на весь город и 123 золотых медалиста – итоги экзаменов в Сургуте 1734
  5. Дожди и грозы пройдут в субботу в ХМАО 1684
  6. ​Жара ушла — в Сургут идут дожди 1586
  7. Второй мост через Обь – зачем нужен, скольким людям даст работу, и почему будет достроен, возможно, раньше срока 1565
  8. В Сургуте собственники «вторички» продают квартиры с дисконтом до 10% 1494
  9. Замещение прогресса 1486
  10. ​Набережная в кавычках. Что не так с новым благоустройством в парке «За Саймой» 1407
  1. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 7389
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 7241
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5171
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4112
  5. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3807
  6. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3738
  7. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3679
  8. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3367
  9. Получить в морду за пирсинг 3190
  10. Лебединая верность 2821

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика