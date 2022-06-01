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Театр начинается с вешалки, дороги – с АБЗ // ФОТОРЕПОРТАЖ

Как производят асфальт для сургутских дорог?

Театр начинается с вешалки, дороги – с АБЗ // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: siapress.ru

Компания «ЮВиС» в Сургуте показала, как производятся асфальт и плитка, которыми кладут дороги города.

Путь начинается с дорожно-строительной лаборатории, там проверяют материалы для производства дорог и готовые изделия

На смену обычным смесям пришли материалы по методологии объемного проектирования. Испытывают их специальными приборами в жестких условиях. Станки имитируют поездку автомобиля по проезжей части – это позволяет подобрать оптимальную смесь, чтобы минимизировать образование колеи.

Выборка большая. Для того, чтобы подобрать одну смесь, уходит неделя. После этого она уходит на асфальтобетонный завод.

Одно из отделений лаборатории занимается испытанием связующего звена асфальта – битума. Специалисты изучают физико-механические свойства вещества, определяют качественные показатели.

Оборудование новейшее. Компания успела приобрести ее за рубежом до начала введения санкций. Некоторые приборы находятся только в компании «ЮВиС». Микроскоп, например, позволяет определить распределение полимеров в битуме.

Асфальтобетонному заводу (АБЗ) «ЮВиСа» уже 21 год. Несмотря на большой срок эксплуатации, он способен выпускать качественный продукт. К слову, ингредиенты для производства асфальта закупаются в России. Например, щебень везут с уральских карьеров, а битум поставляет омский нефтезавод. Минеральный порошок производится на территории компании, ранее его приходилось покупать у сторонних фирм.

Отдельно стоит упомянуть и плиточный завод. Именно здесь выпустили плитку, которой позже вымостят тротуары по улице Привокзальной.

Напомним, что на ремонт дорог в Сургуте в 2022 году уйдет более 400 миллионов рублей.


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Сегодня в 18:34, просмотров: 198, комментариев: 0

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