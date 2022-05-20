Огораживать газоны и тротуары от машин – плохая идея

Второй эпизод проекта «О чем говорят» на этой неделе посвящен хоть и локальному, но принципиальному вопросу. Штаб по развитию городского хозяйства в Сургуте выдвинул идею – огородить те места (в основном, газоны и тротуары), куда нерадивые автомобилисты ставят свои машины. Решение это видится максимально плохим – не просто ввиду затрат и организационных проблем, но и просто потому, что новые заборы в стране, где и без того сплошные заборы – это нехорошо. Подробности – в видео и расшифровке.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят?». Мы продолжаем. В предыдущем эпизоде мы обсудили кадровые решения Андрея Филатова о том, что Владимир Астраханцев ушел с поста директора департамента архитектуры и градостроительства на должность заместителя, а директором стал Александр Коновалов, выходец из Пермского края. Перейдите, послушайте, если вдруг не слушали, что мы говорим по этому поводу.

Сейчас мы поговорим про тоже архитектурную вещь, но более узкую, но, с другой стороны, очень-очень показательную. Городские власти на заседании штаба по благоустройству высказали идею о том, что вот есть у нас парковочное пространство, и мы знаем, что в Сургуте очень многие люди ставят свои машины на газоны, если это доступно, там на всякие тротуары, и решили, что эти пространства будут огораживаться заборчиками, возможно, небольшими, но тем не менее, для того, чтобы автомобилисты не смогли заезжать на эти вот самые места. Заборов у нас в стране очень много, мы очень любим заборы. Страна Россия — это страна, которая просто заборами застроена настолько, насколько это, мне кажется, вообще возможно, ну, вот сургутские власти хотят сделать заборов еще немножко побольше. Как ты думаешь, получится ли таким образом решить парковочную проблему? И лучший ли это способ решать этот вопрос неправильной парковки установкой заборов?

Т.С.: Твой вопрос — это вопрос как бы, напоминающий игру в поддавки, потому что нет, нет, нет и тысячу раз нет. Это одно из самых примитивных решений проблемы борьбы с вульгарной парковкой, я бы так сказал. Потому что ее нельзя назвать незаконной...

Д.Щ.: Да, потомучто она, по сути, полулегальная.

Т.С.: Потому что водители не ставят свою машину на каких-то свободных участках земли, которые не регламентированы тем или иным запретительным образом. Это как вульгарная парковка ухудшает качество городского пространства и, соответственно, жизни в городе, так и данное решение с заборами является вульгарным, и оно ухудшает городское пространство еще больше и ухудшает городское пространство.

В Сургуте много территорий, где ты идешь просто как в изоляторе временного содержания, то есть в тюрьме какой, слева-справа от тебя забор, где-то сзади от тебя забор, а когда ты выходишь на более-менее высокий такой, трехметровый, ты просто идешь, действительно, в каком-то тюремном коридоре: потом у тебя маленький заборчик, ты должен это перешагивать, все эти заборчики разноформатные какие-то.

Да дело даже не во внешнем виде этих заборов, а дело в том, что данное решение носит линейный характер. Линейный характер — это такое словосочетание, которое сегодня многие продвинутые чиновники употребляют в негативной коннотации, они говорят, что вот мы не будем принимать линейные решения, на возникшую проблему мы не будем первое попавшееся решение выдвигать, мы будем там думать над логистикой этого решения. В случае с забором мы видим, что в Сургуте сработал линейный подход, потому что если у нас возникла проблема с плохой (давайте, все-таки, введем этот термин) вульгарной парковкой, то что, кроме как установки заборов, а их надо устанавливать очень много, то есть речь идет о гигантском количестве металла, трудозатрат...

Д.Щ.: Сотни километров просто...

Т.С.: Это безумные расходы городского бюджета. Разовый забор — это всегда удорожание обслуживания территории. Просто надо понимать, что у вас на дачном участке, что у вас за палисадничек перед домом. Появляется забор — это удорожание обслуживания территории. Его надо красит, его надо обслуживать какое-то количество раз в какое-то количество лет, но вокруг забора труднее чистить снег, под забором труднее косить газон, если там тара растет, и все, вытекающие отсюда последствия.

Так вот, если пойти другим путем, давай, попробуем за наших городских коммунальщиков просчитать какую-то логистическую задачу: вот дано столько-то земельных участков в городе, захвачены автовладельцами, и они ставят свои автомашины. Что делать? Есть же несколько решений, которые, действительно, городская власть призвана решать, прорабатывать, как власть, как команда каких-то специалистов. Первое, разрабатывается ли, или обсуждается ли, или прорабатывается ли по архитектурному решению пресловутому, о чем мы говорили с тобой выше, сургутских дворов, внутриквартальных пространств, понимает ли городская архитектура, что в наших внутриквартальных пространствах скрыт огромный, просто территориальный потенциал для организации грамотного движения транспорта, а грамотное движение транспорта внутри квартала - это я, как нудный учитель логистики, хочу задать вопрос снова, в тысячный раз: это что?

Д.Щ.: Одностороннее движение.

Т.С.: Это одностороннее движение. Въезжаешь в один въезд и можешь выехать только в другой въезд. И никакого двустороннего движения внутри двора категорически не может быть. Это элементарно логистическая задача для любого архитектора, который занимается городской территорией. Второе, из этого же вытекающее решение: это пересмотр назначения земли, участков, которые находятся внутри кварталов: между домами и домами, между домами и школой, домами и садиком, подъездом и подъездом.

Я как-то писал статью и не одну, что наблюдаемая последние годы, где-то лет 15, политика управляющих компаний, соответственно, коммунальных властей Сургута, по увеличению зеленых пространств между подъездами кажется мне странной и вредительской. Условно говоря, о чем мы говорим, представим себе дом старой застройки, 5-тиэтажки, хрущевки, на 4,5,6,8 подъездов... Между ними есть какое-то расстояние, кто помнит, там 4 окна между каждым подъездом, 2 кухни, значит, 2 гостиные. Вот это расстояние было всегда каким-то маленьким газончиком, которое занимало от относки до границы этих вот ступенек этого крыльца. Сколько там? Там 3 метра, может быть, все было.

Во многих дворах, после так называемого благоустройства, коммунальные службы увеличили эту зеленую зону еще на несколько метров как бы вглубь этого двора, который там есть. Построили тротуар. Получается, что вроде бы делается благое дело перед этими квартирами на 1 этаже, вот эта территория с газоном увеличивается в 2-3 раза. На самом деле, уменьшается зона для хорошего, одностороннего проезда автотранспорта мимо дома и забирается потенциальная зона для организации грамотной парковки для автомобилей жителей этого дома. Кто-то сейчас начнет вопит, а как же наши детские площадки пресловутые?

Во всем мире умеют сочетать на общей придомовой территории и детскую площадку, которая должна быть в каждом доме, мы понимаем, потому что при плотной застройке детские площадки, как и спортивные площадки, делаются общие, на какое-то количество строений. Но мы же понимаем, что под каждым жилым строением мы не можем выкопать землю, убрать какой-то подвал и там организовать подземную парковку. То есть парковочное пространство должно организовываться где-то здесь, другой земли нет.

Соответственно, мы берем любой условный жилой дом, смотрим всю территорию вокруг этого дома, все, что возможно, мы уменьшаем (это же не лес вековой, а это всего лишь трава растет, как правило, какие-то чахлые кусты), и как это делается во всем мире, это очень удобная система: один широкий проезд на одну машину, односторонний, и с какой-то стороны по ходу движения елочкой, по косой, парковка на автомобиле вдоль всего этого дома. Там еще полно остается вам места и под газоны, и под деревья, и под детские площадки, под лавочки-скамеечки.

Вот это задача №2. Ну, это первая задача — работа архитектурных властей: сядьте, сделайте ревизию сургутских дворов, откажитесь от этого странного подхода по увеличению асфальтовых дорожек, увеличению зон этих между подъездами, измените это в пользу организации парковочного пространства. И вы обнаружите, что количество конфликтов внутри сургутских дворов уменьшится, вы обнаружите, что затраты на обслуживание этих дворов уменьшатся, потому что чистить асфальт, проезд, где организована парковка, легче зимой, чем там, где царит хаос. Второе, большое направление городских властей в решении логистической задачи — это содержательная, очень глубокая работа с полицией. Я знаю, что у городских чиновников с ГИБДД, вот с этой все дорожной структурой, которая в полиции отвечает за движение транспорта, отношения, в общем-то, натянутые. Они натянутые, потому что это два разных ведомства: здесь муниципалы, там федералы. Очень трудно находить точки соприкосновения для того, чтобы единым фронтом идти в решение тех или иных задач. А одна только новая разметка или организация знаков на въезд-выезд для организации одностороннего движения займет у городской администрации в отношениях с полицией уйму времени. И чиновники часто говорят: ну, это невозможно сделать. Вот.

Это вот, кстати, всегда так делают юристы. Они хватают первую попавшуюся бумажку, которая дает им основание ничего не делать, и говорят: а сделать ничего нельзя. Вот задача умной городской власти: пробить эту стену непонимания и войти в такой глубокий контакт с полицией, с федеральными структурами, результатом которого бы стало изменение сургутского городского внутриквартального пространства. Это очень трудная работа, это факт, это трудная работа. Ее должен координировать мэр или его ключевой заместитель по этим вопросам, и она должна вестись перманентно просто, и отпускать вожжи здесь нельзя, потому что полиция будет соскакивать. Она вообще соскакивает, что это не их дело.

И вот надо убедить, что там ваше дело, там через губернатора, через федеральные структуры, каким-то образом, но это надо. И это можно и необходимо делать. И третье — это работа, конечно, вытекает из этих первых двух, с населением, с управляющими компаниями, с собственниками жилья, потому что объяснить людям эту политику будет трудно, потому что, с одной стороны, часть граждан возрадуются, что им там как-то организовывают парковки, их никто не будет штрафовать за парковку на газоне, а вторая часть будет вопит, что у них забирают 4 кусочка газона и никакой там детской площадки не будет делаться. Вот это — нахождение компромисса.

Но, опять-таки, это умный компромисс, это называется — организовать пространство для жизни людей. Соответственно, ты должен учитывать все интересы.

Кстати, насчет штрафования. Это очень важная штука, 4-ый пункт. Граждане должны понимать, что нарушая местные законы, в частности, по парковке, они будут беспощадно штрафоваться. Вопрос о беспощадном: ты бы получил 2 раза штраф на 2000 рублей, ты в третий раз не будешь ставить, где не попадя, свою машину. Но для того, чтобы иметь моральное право и юридическое, чтобы штрафовать плохих, вульгарных водителей, власть должна сначала провести эту всю работу, о которой мы говорим, она должна сначала создать условия, а потом уже требовать соблюдения от жителей этих условий. Все, что касается ревизии городских дворов, внутриквартальных пространств, все, что касается организации одностороннего движения, это делается быстро. Потом пойдет какая-то перестройка территории, где-то необходимая, это есть бюджетные деньги и эти самые пресловутые реконструкции, благоустройство дворов. Да? Вот по этой части это уже можно реализовывать. Работа с полицией... Как бы трудно не было, с другой стороны, там же не сидят совсем идиоты, они же тоже понимают, что решается задача положительно. Той же полиции будет легче потом работать внутри сургутских дворов, там будет порядок,там будет дисциплина. И работа с населением, ее можно включать прямо сейчас и вперед. Подключать к этому депутатов. Наши же депутаты должны чем-то заниматься, пользу же они должны приносить.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: И все. У них уже никаких серьезных вопросов нет, которые определяют жизнь города. Вот, пусть идут, занимаются этой задачей, войдут в историю. Собственно, так бы я прокомментировал решение о строительстве этих...

Д.Щ.: ...Заборчиков.

Т.С.: Заборов, да. Заборов везде, то есть сплошной загон.

Д.Щ.: Что ж, ладно. Мы будем завершать разговор «О чем говорят?» на этой неделе. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, читайте на СИА-ПРЕСС, читайте наш Телеграм-канал и до новых встреч! Через неделю снова все обсудим.

Т.С.: Всем спасибо, друзья! Всем пока!