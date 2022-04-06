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Юбилейный и особенный

В Сургуте проходит X Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум»

Юбилейный и особенный

Накануне в Сургутской филармонии стартовал X Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум». Перед открытием представители администрации и культурной организации дали пресс-конференцию.

Председатель комитета культуры Антон Акулов:

«Зеленый шум» – это событие радостное и знаменательное. Особенно радостно, когда в десятый раз фестиваль начинается. Но есть еще дополнительные поводы. Дело в том, что у нас впереди, в очень недалекой перспективе начало двадцатого сезона в Сургутской филармонии. Таким образом, десятый «Зеленый шум» выступает замечательной увертюрой к юбилейному сезону филармонии.

Что примечательно, на протяжении всех этих лет у Сургутской филармонии и у культуры Сургута не просто сохраняются, а появляются новые друзья, проекты, формы сотрудничества. Очень важно продолжать сотрудничество с теми партнерами, теми коллегами и друзьями, которые действительно показали и свой статус в мире искусства в масштабах России и мира, и свое теплое отношение к нашему городу, юным творцам, которые у нас развиваются.

Президент фестиваля «Зеленый шум» Екатерина Мечетина:

Так сложно в это поверить. Эта цифра десять… Как один миг все промелькнуло. Еще до включения микрофонов Яков Семенович сказал: «Сколько воды утекло», а Александр Рамм ему отвечает: «А сколько всего притекло». И это так и есть – действительно, за эти десять лет от нас ничего не утекало, а мы только обогащались и прирастали новыми событиями, новыми квадратиками нашего символа. Каждый квадратик – это большая личность.

И правду сказал Антон Александрович про юных сургутян, самых что ни на есть звездных. В прошлом году огромны успех произвела Ольга Егорова, в этом году она выступает с одним проектом. У нее столько разных ансамблей, что перечисление достаточно длительное время займет. И Виктор Скоробродов, и Саша Сандорина, они все будут сиять на нашей сцене.

Раньше для нас было приятным сюрпризом, что к нам приедет специальный гость. А сейчас это неотъемлемая часть фестиваля, что не может меня не радовать, потому что за десять лет усилились позиции юных и опытных музыкантов Сургута, и для них это радость, наверное, выступить на нашей сцене. Но для нас это большая честь, что такие ребята участвуют.

Директор филармонии Яков Черняк:

В самом деле, хочу продолжить тему особенностей фестиваля. Он не только юбилейный, но и полностью музыкальный. Для меня это связано с внешним миром, особенностями периода, пандемии. Естественно, то, что вы видите сейчас – это, мне кажется, третий вариант программы Были и другие виды искусств, крупные коллективы, но многое зависело от ситуаций, которые определяют наше бытие.

Сложно было получить детские коллективы, уже был договор с потрясающим петербургским хором мальчиков Беглецова, были у нас задумки с балетными училищами. Но увы, сейчас были ограничения, поэтому все, что мы наработали – это все в портфеле. А сейчас музыкальные жемчужины привезли, мы рады невероятно, потому что это особенный фестиваль.


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