Как справляются стоматологические клиники в Сургуте в условиях санкций

Стоматологическая сфера наиболее зависима от зарубежных поставок в российской медицине. И хоть формально она не попала под многочисленные санкции, ее также коснулись значительные ограничения. Жители Югры обеспокоены тем, что лечить зубы теперь станет намного дороже, и поэтому спешат поскорее получить услуги клиник. Как обстоят дела в стоматологиях сейчас и когда стоит ожидать повышение прайса – в обзоре siapress.ru.

Почему услуги дорожают?

Еще в начале марта некоторые стоматологические клиники начали поднимать цены на свои услуги на 10-15 процентов. В первую очередь, это связано с ростом курса валют, а также возникшими проблемами с логистикой. Однако, россияне также повлияли на повышение прайса – в панике устроили гиперспрос, рассказали представители профессионального сообщества «Известиям».

Ко всему прочему, проблемы коснутся больше всего маленьких клиник и частных кабинетов. Небольшие организации чаще всего закупают материалы по необходимости, и у них нет товарных запасов, и поэтому они могут поднять цены и выше 30 процентов.

Мнение стоматологов

Стоматологическое сообщество старается не паниковать раньше времени. Повышение цен ждет все клиники, насколько – зависит от курса валют и экономических решение как со стороны власти, так и производителей. Больше всего подорожает незаменимая импортная технология, например, элайнеры или многие составляющие для зубных протезов. Впрочем, в России есть и свое производство, которое занимается материалами для стоматологических услуг, отметил президент стоматологической ассоциации России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Ярёменко в «Известиях».

«У нас очень недурное российское производство. Заводы, которые делают пломбировочные материалы, оттискные массы, импланты. Из стран-партнеров – Пакистан, Индия, Китай. Они делают вполне достойную продукцию. Поэтому я не прогнозирую дефицита», – пояснил профессор. Он также обратил внимание, что в это непростое время важно уйти от избыточного контроля малой медицины, а также ускорить сроки регистрации отечественных изделий.

Зубы в Сургуте

Корреспонденты siapress.ruобратились в частные стоматологические клиники в Сургуте, чтобы определить состояние организаций в нынешнее время. В их числе – «Жемчужная улыбка», «Нова», «Юни-дент», «Мастер и Маргарита», «Маэстро». Ответы в каждой организации разнятся. В одних клиниках изменений в цене услуг пока нет, в других – либо уже действуют, либо начнут с определенной даты. Например, в одной из стоматологий рассказали, что повышение прайса начнется с 1 апреля.

Мы также обратили внимание на услугу имплантации зубов, так как материалы для нее чаще всего заказывают за рубежом. На сегодняшний день во всех клиниках есть импланты для этой процедуры. Что будет в ближайшее время – неизвестно.