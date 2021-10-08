Объясняем на красочном примере – как работает система варварской жилой застройки Сургута

В Сургуте существует и давно используется надежный способ кратного увеличения прибылей отдельного застройщика вкупе с нанесением косвенного ущерба бюджету и гражданам, а также постепенного превращения город в гетто. Причем выглядит все крайне прилично и вроде как даже по закону. На свежем примере рассказываем, как работает эта система.

Что случилось?

На понедельник, 11 октября, назначены публичные слушания по внесению изменений в градостроительную документацию. Среди поставленных вопросов есть вот такой (специально приведем его полный текст, чтобы вы оценили, как бюрократический язык пытается замылить сущность процесса):

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101231:1566, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 48, для строительства жилых домов, в части отклонения от предельных параметров установленных в проекте планировки и проекте межевания территории микрорайона 48 города Сургута, утвержденном постановлением Администрации города от 16.04.2013 № 2547, а именно: количество этажей с 4 до 6; процент застройки с 30 процентов до 34,5 процентов; количество квартир с 63 до 240 (выделено автором – прим. ред.), в целях строительства среднеэтажного жилого комплекса. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Формула Ремонта».

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Что это значит?

В переводе это означает, что некогда проводился аукцион на выкуп земельного участка, где можно было построить небольшой дом на 63 квартиры. Инвесторы изучали это предложение, выставленную цену, просчитывали экономическую эффективность, в итоге кто-то решил участвовать, и больше всех заплатила компания «Формула Ремонта». Ей этот участок и отошел. А теперь она предлагает в четыре (!) раза увеличить капиталоемкость этого проекта – то есть количество квартир, которые можно построить и продать.

«Если бы изначально мощность этого участка составляла 240 квартир, то, вероятнее всего, на аукцион заявилось бы больше участников, он бы прошел совершенно иначе, и, главное – деньги, которые победитель должен был заплатить в бюджет города, были бы совершенно другими», – в разговоре с СИА-ПРЕСС прокомментировала эту ситуацию депутат думы Сургута Татьяна Калиниченко.

Речь идет далеко не только о том, что некто получит примерно в четыре раза больше прибыли, нежели планировал изначально. Важно, что он де-факто не доплатит в бюджет города (а это те деньги, которыми местные власти могут распоряжаться свободно – направлять на социальные объекты, дороги и другие цели) некоторую сумму. Но и это далеко не все – негативные последствия для Сургута будут носить мультипликативный эффект.

Что еще не так?

Например. Есть некий земельный участок, там планировался четырехэтажный дом с 63 квартирами. Там же должны быть спроектированы, в частности, проезды, общественные пространства и парковочные места (в Сургуте норма – по одному на квартиру). Представьте, что в рамках этого же земельного участка площадь и этажность дома увеличивается так, чтобы количество квартир выросло до 240 – как теперь там расположатся все необходимые паркоместа и дворовая инфраструктура? Конечно, девелопер может пойти на строительство подземного паркинга, но чаще всего вопрос решается при помощи сокращения общественного дворового пространства.

Правда, есть еще один способ – возможно, чиновники вздохнут и предложат выделить застройщику дополнительную землю, чтобы он все-таки оборудовал нужное количество парковок. Но нельзя исключить, что следом прилетит новая свежая идея – увеличить количество квартир с 240 до, например, 360. Почему бы и нет.

Как из ситуации будет выходить конкретно этот застройщик – будет понятно в понедельник из его ответов на вопросы депутатов и граждан.

Следующий эффект, про который, судя по всему, в коридорах сургутского департамента архитектуры и градостроительства не думает вообще никто (почему мы так считаем – докажем чуть ниже) – возрастающее давление на инфраструктуру. Вместо 63 семей-новоселов в 48 микрорайоне будут жить 240 – как это повлияет на загруженность местных поликлиник, детских садов, школ? Хватит ли там мест, врачей, преподавателей? Этот вопрос не ставится на публичные слушания и благополучно замалчивается.

А теперь объясним, почему чиновникам плевать на этот фактор – как вы думаете, сколько новых школ и поликлиник открылось в восточной части Сургута (в пределах от Пролетарского проспекта до улицы Мелик-Карамова) в процессе согласования и возведения ЖК «Возрождение», куда за последние годы заехали более тысячи семей? А ведь там же предполагается возводить еще десяток «свечек» высотой под 25 этажей. Сразу несколько депутатов думы Сургута рассказывали корреспонденту СИА-ПРЕСС о том, насколько тяжело обстоит дело с медицинским обслуживанием в этой части города – но чиновники продолжают генерировать новые и новые разрешительные документы на жилые дома без оглядки на острую нехватку инфраструктуры.

Итого

Кейс 48-го микрорайона – далеко не самый большой и страшный для города, но крайне показательный для понимания, как работает система. Еще разок, для закрепления: некий бизнес торгуется на аукционе за земельный участок с определенными параметрами разрешенного строительства, затем при помощи чиновников ДАиГ протаскивает решение об увеличении этих параметров, избегая повышения платы в бюджет и наращивая свою прибыль. Город при этом получает новое необеспеченное инфраструктурой гетто. Profit. Еще раз – это повсеместно происходит во всем городе в течение долгих лет.

Вопрос к жителям Сургута, избранным ими депутатам и, в свою очередь, избранному депутатами руководству города – подобное положение вещей вас устраивает?

P.S. Если у вас есть желание высказаться – публичные слушания пройдут 11 октября в 18:00 в зале заседаний думы Сургута (ул. Восход, 4).