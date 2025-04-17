Скандия построила комфортный двухэтажный квартал в Тюмени

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В районе Тюменской слободы компания Скандиа построила уютный двухэтажный квартал, состоящий из 72 таунхаусов.

Таунхаусы подойдут тем, кто хочет жить ближе к природе, сохраняя доступ к городской инфраструктуре. Это отличное решение для тех, кто ценит простор, приватность и современный комфорт загородной жизни в пределах города. Их сдадут уже совсем скоро, и новоселы начнут получать ключи.

Из района легко выехать на основную объездную дорогу, добраться до детского сада на авто можно за 8 минут, до школы — за 5 (или за 20 минут пешком). Рядом с таунхаусами есть лесопарк для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе, магазины, спортивные и детские площадки.

Все коммуникации — электричество, водоснабжение и газ — уже подведены. У каждой семьи будет свой отдельный вход, парковочные места в гараже и на придомовой территории, внутренний двор и терраса. Всё это дает максимальный комфорт. Только представьте: вам не нужно кружить по парковке в поисках свободного места, делить с соседями лифт и лестничную площадку. Ворота теплого гаража открываются автоматически с помощью пульта. Машина всегда будет в готовом к поездке состоянии, и зимой по утрам не придется счищать с нее снег.

Во внутреннем дворе можно создать сад, устраивать барбекю и заниматься йогой в теплое время года, а на террасе — организовать лаундж-зону, чтобы встречать утро с чашечкой кофе на свежем воздухе. Пол здесь выполнен из износостойкой доски, для защиты от солнца предусмотрели навес-перголу, а для зарядки гаджетов и подключения гирлянд — розетки.

Внутри таунхаусов есть два варианта оформления пространства: готовая и свободная планировки. В первом случае вы сможете быстрее сделать ремонт и отпраздновать новоселье, во втором — адаптировать пространство под свой вкус, самостоятельно решить, сколько вам нужно комнат и какими они будут.

В готовой планировке первый этаж занимают большая кухня-гостиная с кладовой, санузел и котельная, второй — три спальни, постирочная, еще один санузел и кабинет с выходом на балкон. Мансардный потолок выглядит «киношно» и добавляет уюта. С черновой планировкой вы можете сделать интерьер под свои потребности и предпочтения. При этом на первом этаже уже будут теплые полы с регулировкой температуры.

Переезд в таунхаус добавит в вашу жизнь эстетики, комфорта и уюта! Чтобы оценить лично все преимущества такого формата недвижимости, запишитесь на экскурсию по демо-таунхаусу в Тюмени по телефону +7 (3452) 66-75-39.

Erid: 2SDnjf2dTDw

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ООО "СКАНДИА"