Проект меняет представление о загородной жизни в Сургуте, предлагая не только современные и комфортные дома, но и безопасность, и развитую инфраструктуру

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Для всех, кто мечтал сменить городскую суету Сургута на тихий уклад жизни на природе, появилась уникальная возможность ‒ жить в новом уютном и безопасном коттеджном поселке «Победа». Поселок находится в 15 минутах езды от Сургута, в окружении леса.

Авторы проекта уделили особое внимание планировке и инфраструктуре поселка, продумав все до мелочей. Для жителей предусмотрены не только современные дома, но и разнообразные объекты внутри поселка и рядом с ним: для активного отдыха и повседневной жизни.

В поселке предусмотрены пространства для прогулок и занятий спортом. На территории объекта запланированы многофункциональные спортивные площадки: для игры в мини-футбол, волейбол и большой теннис, а также современный спортивный городок с турниками, уличными тренажерами. Для детей создается большая игровая площадка.

Рядом с коттеджным поселком «Победа» есть школа и детский сад. Они находятся в семи минутах езды в поселке Дорожный. Детей будет доставлять в школу и обратно комфортабельный школьный автобус, организованный в две смены. В поселке предусмотрена автобусная остановка.

Для отдыха жителей поселка будет организован искусственный водоем с современной системой фильтрации, которая обеспечит чистоту воды. За водоемом предусмотрен регулярный уход, чтобы жители могли наслаждаться природой и проводить больше времени на свежем воздухе.

Безопасность будущих жителей ‒ приоритет застройщика. На территории поселка предусмотрен центральный въезд с КПП, система круглосуточного видеонаблюдения и электронных пропусков.

В поселке будут широкие асфальтированные дороги с твердым покрытием, что обеспечивает комфортный проезд для двух крупногабаритных машин. Кроме того, предусмотрены пешеходные и велодорожки, включая газон.

Территория поселка будет оснащена уличным освещением, а также всеми инженерными коммуникациями, включая газ, электроснабжение и высокоскоростной оптический интернет. Уже получены технические условия для проведения газа.

Проектом предусмотрено несколько вариантов планировок домов площадью от 107 до 180 кв. м. Планировки функциональные, включают просторную кухню-гостиную, большие санузлы, удобные места для хранения и просторную террасу.

Все дома, расположенные на одной улице, будут выполнены в едином архитектурном стиле, обеспечивая гармоничное сочетание друг с другом. Стены домов выполнены из крупноформатных панелей из полистиролбетона, что обеспечивает высокую теплоизоляцию. Зимой в доме будет тепло, а летом ‒ приятная прохлада.

При проектировании домов учитывалась возможность последующего благоустройства придомовой территории: предусмотрены места для самостоятельного строительства гаража, бани или беседки. Дома будут огорожены забором с удобным широким заездом.

Стоимость домов варьируется от 110 тыс. руб. за квадратный метр, включая земельный участок площадью восемь соток, забор и навес для двух автомобилей. Приобретение возможно с использованием программ ипотечного кредитования и с договорами подряда, что делает покупку доступной и удобной.

Проект стартует уже в этом году. Строительство домов будут осуществлять проверенные аккредитованные строительные компании, обеспечивая высокое качество строительства и необходимый темп, исключая проживание на «вечной стройке».

Не упустите возможность стать счастливым обладателем загородного дома в безопасном, комфортном, современном и продуманном поселке «Победа».

Узнать подробную информацию о проекте, выбрать дом, обсудить условия покупки и записаться на встречу можно:

‒ на сайте https://poselok-pobeda.ru/

‒ в группе ВК https://vk.com/poselok_pobeda

‒ в отделе продаж «Победы» по телефону: 8(922) 248-22-33.

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ИП Панов И.А.