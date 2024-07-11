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​«ДСК-1» в очередной раз поддержал большой семейный праздник в Сургуте

Девелопер «ДСК-1» отметил вместе с сургутянами День семьи, любви и верности

​«ДСК-1» в очередной раз поддержал большой семейный праздник в Сургуте
Фото: ДСК-1

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Девелопер «ДСК-1», который на протяжении многих лет поддерживает значимые события нашего округа, отметил вместе с сургутянами День семьи, любви и верности. В этот день в «Крылов парке» при участии компании была организована развлекательная программа для детей и их родителей, самой долгожданной частью которой стали гонки на самокатах.

Для всех гостей праздника в парке работали аниматоры и сразу несколько тематических площадок: можно было принять участие в конкурсах и розыгрышах, потанцевать с любимыми персонажами, попрыгать на батуте, проверить себя на меткость в лазерном тире, сделать аквагрим. Большой восторг у всех гостей праздника вызвало шоу мыльных пузырей. А большой кот – персонаж «ДСК-1», подарил маленьким гостям праздника сотню воздушных шаров и сделал вместе с ними яркие фотографии на память.

Кульминацией дня стали «Веселые гонки на самокатах», которые позволили сургутянам не только интересно провести время всей семьей, но и побороться за главный приз от компании «ДСК-1». На старт вышли десять команд, каждая из которых состояла из папы, мамы и ребенка, чтобы показать ловкость управления самокатами и быстроту езды. Участники преодолевали спортивную дистанцию, а организаторы фиксировали результаты каждого из них, чтобы потом определить лучших.

В торжественной обстановке семье-победительнице вручили диплом и подарочный сертификат в салон мебели. Команда, занявшая второе место в веселой гонке, стала обладателем сертификата в спортивный магазин. За третье место компания «ДСК-1» подарила сертификат на покупку электроники и сертификат на семейный ужин в одном из популярных в городе кафе. Остальные участники соревнования получили поощрительные призы.

Насыщенная праздничная программа пришлась сургутянам по душе. Застройщик «ДСК-1» уже не в первый раз поддерживает мероприятия, проводимые в городе в Дни семьи, любви и верности. Потому что такие события откликаются у девелопера, который заботится о создании благоприятной семейной атмосферы в своих проектах. Для чего и продумывает каждую деталь – от планировок до благоустройства, наполняя жилые комплексы пространством для отдыха, досуга и развития для всех членов семьи.

Справка: «ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости в рейтинге портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит более 200 тысяч кв.м.

Erid: 2SDnje5JQHY
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АО СЗ "ДСК-1"


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