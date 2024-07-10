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​Беспроцентная рассрочка доступна покупателям квартир в проектах «ДСК-1»

Предложение ограничено

​Беспроцентная рассрочка доступна покупателям квартир в проектах «ДСК-1»
Фото: ДСК-1

Erid: 2SdnjesGgug

Новый выгодный инструмент покупки жилья доступен в проектах девелопера «ДСК-1» – беспроцентная рассрочка на три года. Воспользоваться акцией можно с 1 июля по 31 августа 2024 года при покупке квартиры в одном из проектов застройщика в Сургуте и Нефтеюганске – в ЖК «Прибрежный парк», ЖК «Крылов» и в финальном доме бизнес-класса «За ручьём».

Акция «Беспроцентная рассрочка»* от компании «ДСК-1» предполагает поэтапную оплату стоимости квартиры – сначала вносится 10% от ее стоимости, в течение 35 месяцев ежемесячный платеж составляет 50 000 рублей, а остаток закрывается единым платежом на 36-й месяц.

Так как оформление документов и оплата проходят только с застройщиком, сделка – от выбора квартиры до подписания договора – занимает не более трех дней. И это одно из преимуществ покупки квартиры в рассрочку.

Еще один плюс в пользу этого способа покупки жилья – минимальный первоначальный взнос всего 10%, который позволит комфортно войти в проект и зафиксировать стоимость квартиры.

Но самое главное преимущество – это отсутствие переплат. Потому что рассрочка беспроцентная, что делает ее выгодной не только для инвесторов, но и тех, кто приобретает квартиру для себя, но полной суммой для покупки пока не располагает. Например, ждет, когда будет продана другая недвижимость или автомобиль. И в этом случае как раз беспроцентная рассрочка позволит зафиксировать стоимость квартиры и не спешить с реализацией имущества – ведь переплачивать покупатель за пользование данным инструментом не будет.

Для получения выгодного предложения необходимо обратиться в офис продаж «ДСК-1».

*Ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.

Справка:

Жилой дом бизнес-класса «За ручьём» расположен на ул. 30 лет Победы в Сургуте. Это финальный дом бизнес-класса известного проекта в самом центре города. Но уровень строительства здесь выше: приватный двор, концептуальное благоустройство, дизайнерское лобби, материалы премиального качества. Проект включает в себя 17-этажное здание в общей сложности с двухуровневым подземным паркингом.

ЖК «Крылов» находится в 39-м микрорайоне Сургута. Помимо жилых домов, здесь запроектированы паркинг и соседский центр. Придомовая территория, свободная от машин, будет благоустроена, появятся функциональные зоны для детей и взрослых, а также велоинфраструктура для любителей активного отдыха и зона для выгула домашних питомцев.

ЖК «Прибрежный парк» строится на севере Нефтеюганска, в 5 минутах от центра города. В рамках проекта застройщик возведет пять жилых корпусов и паркинг. В ЖК предусмотрены холлы с зоной для ожидания, душевые для мытья лап питомцам, колясочные для хранения мобильного транспорта. Придомовая территория будет благоустроена и поделена на функциональные пространства.

«ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости в рейтинге портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит более 200 тысяч кв.м.

Erid: 2SdnjesGgug
Реклама. ИНН 8602058789
АО СЗ "ДСК-1"


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